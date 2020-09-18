https://ria.ru/20200918/korabl-1577427366.html
В Керченском проливе обнаружили затонувший парусный корабль XIX века
Затонувший деревянный парусный корабль XIX века обнаружен в Керченском проливе, сообщил магистрант программы "Морская археология" Севастопольского... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:40
2020-09-18T10:40
2020-09-18T10:40
сергей родионов
севастопольский государственный университет
керченский пролив
краснодарский край
темрюкский район
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости.</strong> Затонувший деревянный парусный корабль XIX века обнаружен в <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченском проливе</a>, сообщил магистрант программы "Морская археология" <a href="http://ria.ru/organization_Sevastopolskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Севастопольского государственного университета</a> <a href="http://ria.ru/person_SergejjRodionov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Родионов</a>."В ближайшие дни мы проведем детальную фото- и видеофиксацию, а если позволят погода и прозрачность воды, то сделаем цифровую модель кораблекрушения методом фотограмметрии", - приводит слова Родионова пресс-служба вуза.Остатки корабля, по данным пресс-службы, обнаружены в 200 метрах от берега при проведении сплошного водолазного обследования участка акватории к юго-западу от мыса Кротки <a href="http://ria.ru/location_Temrjukskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Темрюкского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> в месте предполагаемой локализации древнегреческого города Корокондама.В первое погружение были идентифицированы мачта и остатки борта."Судно снаружи имело латунную обшивку, в связи с чем было высказано предположение, что оно могло быть военным", - подчеркнули в пресс-службе.Подводная археологическая экспедиция проходит у побережья <a href="http://ria.ru/location_Tamanskijj_poluostrov/" target="_blank" data-auto="true">Таманского полуострова</a> в Керченском проливе с начала сентября.
https://ria.ru/20200902/shoygu-1576619623.html
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керченский пролив
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей родионов, севастопольский государственный университет, керченский пролив, краснодарский край, темрюкский район, общество