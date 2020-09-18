https://ria.ru/20200918/keshbek-1577439352.html

Вторая программа кешбэка за туры по России начнется в октябре

Второй этап продаж туров по России с кешбэком стартует в октябре и продлится не менее 1,5 месяцев, заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:28

2020-09-18T13:28

2020-09-18T13:28

туризм

зарина догузова

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615695_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_d6edc6707ac660035ef8041c82195305.jpg

<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Второй этап продаж туров по России с кешбэком стартует в октябре и продлится не менее 1,5 месяцев, заявила глава Федерального агентства по туризму <a href="http://ria.ru/person_zarina-doguzova/" target="_blank" data-auto="true">Зарина Догузова</a>."Мы рассчитываем на то, что второй этап программы стартует в октябре. Точную дату мы озвучим чуть позднее", - сказала она журналистам в рамках форума "Доступная Арктика".По словам главы <a href="http://ria.ru/organization_Rosturizm/" target="_blank" data-auto="true">Ростуризма</a>, это будет зависеть от того, как быстро удастся внести изменения в действующие правила предоставления субсидии."Что касается сроков второго этапа, то по запросам людей мы планируем значительно его расширить и рассчитываем на то, что возможность приобретать туры в рамках этого второго этапа у наших граждан будет не менее полутора месяцев", - уточнила Догузова.

https://ria.ru/20200917/sanatorii-1577380685.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зарина догузова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество