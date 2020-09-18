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Туризм
https://ria.ru/20200918/keshbek-1577439352.html
Вторая программа кешбэка за туры по России начнется в октябре
Второй этап продаж туров по России с кешбэком стартует в октябре и продлится не менее 1,5 месяцев, заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:28
2020-09-18T13:28
туризм
зарина догузова
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
общество
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Второй этап продаж туров по России с кешбэком стартует в октябре и продлится не менее 1,5 месяцев, заявила глава Федерального агентства по туризму <a href="http://ria.ru/person_zarina-doguzova/" target="_blank" data-auto="true">Зарина Догузова</a>."Мы рассчитываем на то, что второй этап программы стартует в октябре. Точную дату мы озвучим чуть позднее", - сказала она журналистам в рамках форума "Доступная Арктика".По словам главы <a href="http://ria.ru/organization_Rosturizm/" target="_blank" data-auto="true">Ростуризма</a>, это будет зависеть от того, как быстро удастся внести изменения в действующие правила предоставления субсидии."Что касается сроков второго этапа, то по запросам людей мы планируем значительно его расширить и рассчитываем на то, что возможность приобретать туры в рамках этого второго этапа у наших граждан будет не менее полутора месяцев", - уточнила Догузова.
https://ria.ru/20200917/sanatorii-1577380685.html
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зарина догузова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество

Вторая программа кешбэка за туры по России начнется в октябре

13:28 18.09.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдыхающая на пляже "Цирк" в Сочи
Отдыхающая на пляже Цирк в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Второй этап продаж туров по России с кешбэком стартует в октябре и продлится не менее 1,5 месяцев, заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
"Мы рассчитываем на то, что второй этап программы стартует в октябре. Точную дату мы озвучим чуть позднее", - сказала она журналистам в рамках форума "Доступная Арктика".
По словам главы Ростуризма, это будет зависеть от того, как быстро удастся внести изменения в действующие правила предоставления субсидии.
"Что касается сроков второго этапа, то по запросам людей мы планируем значительно его расширить и рассчитываем на то, что возможность приобретать туры в рамках этого второго этапа у наших граждан будет не менее полутора месяцев", - уточнила Догузова.
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ТуризмЗарина ДогузоваНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Общество
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