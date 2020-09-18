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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200918/iudaizm-1577425326.html
Мишустин поздравил еврейскую общину России с праздником Рош ха-Шана
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с праздником Рош ха-Шана главных раввинов России Берла Лазара, Адольфа Шаевича и президента Федерации еврейских... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:03
2020-09-18T11:01
религия
религия и мировоззрение
россия
иудаизм
адольф шаевич
рош ха-шана
новости - религия и мировоззрение
александр борода
берл лазар
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поздравил с праздником Рош ха-Шана главных раввинов России <a href="http://ria.ru/person_Berl_Lazar/" target="_blank" data-auto="true">Берла Лазара</a>, <a href="http://ria.ru/person_Adolf_SHaevich/" target="_blank" data-auto="true">Адольфа Шаевича</a> и президента Федерации еврейских общин России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Boroda/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бороду</a>, отметив вклад общины в просветительскую деятельность, телеграмма опубликована на <a href="http://government.ru/gov/persons/151/telegrams/40433/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> кабмина.Он отметил, что община многое делает для сохранения еврейских традиций и культуры, уделяя особое внимание воспитанию подрастающего поколения, приобщая его к ценностям добра и милосердия. Мишустин также подчеркнул важность того, что деятельность общины способствует развитию межконфессионального диалога, укреплению дружбы и взаимопонимания между народами России.В этом году Рош ха-Шана, еврейский Новый год, отмечается с 18 по 20 сентября.
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религия, россия, иудаизм, адольф шаевич, рош ха-шана, новости - религия и мировоззрение, александр борода, берл лазар, михаил мишустин

Мишустин поздравил еврейскую общину России с праздником Рош ха-Шана

10:03 18.09.2020 (обновлено: 11:01 18.09.2020)
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Молитва в синагоге - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с праздником Рош ха-Шана главных раввинов России Берла Лазара, Адольфа Шаевича и президента Федерации еврейских общин России Александра Бороду, отметив вклад общины в просветительскую деятельность, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Примите мои искренние поздравления с еврейским Новым годом. Рош ха-Шана – время переосмысления прожитого, покаяния, обновления и светлых надежд. В эти праздничные дни хотелось бы отметить вклад еврейской общины России в просветительскую и благотворительную деятельность. И конечно, ваши усилия, направленные на противодействие проявлениям ксенофобии и национализма", - сказал Мишустин.
Он отметил, что община многое делает для сохранения еврейских традиций и культуры, уделяя особое внимание воспитанию подрастающего поколения, приобщая его к ценностям добра и милосердия. Мишустин также подчеркнул важность того, что деятельность общины способствует развитию межконфессионального диалога, укреплению дружбы и взаимопонимания между народами России.
В этом году Рош ха-Шана, еврейский Новый год, отмечается с 18 по 20 сентября.
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана, во время молитвы - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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Религия и мировоззрениеРелигияРоссияиудаизмАдольф ШаевичРош Ха-ШанаНовости - Религия и мировоззрениеАлександр БородаБерл ЛазарМихаил Мишустин
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