https://ria.ru/20200918/iudaizm-1577425326.html

Мишустин поздравил еврейскую общину России с праздником Рош ха-Шана

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с праздником Рош ха-Шана главных раввинов России Берла Лазара, Адольфа Шаевича и президента Федерации еврейских... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T10:03

2020-09-18T10:03

2020-09-18T11:01

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поздравил с праздником Рош ха-Шана главных раввинов России <a href="http://ria.ru/person_Berl_Lazar/" target="_blank" data-auto="true">Берла Лазара</a>, <a href="http://ria.ru/person_Adolf_SHaevich/" target="_blank" data-auto="true">Адольфа Шаевича</a> и президента Федерации еврейских общин России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Boroda/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бороду</a>, отметив вклад общины в просветительскую деятельность, телеграмма опубликована на <a href="http://government.ru/gov/persons/151/telegrams/40433/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> кабмина.Он отметил, что община многое делает для сохранения еврейских традиций и культуры, уделяя особое внимание воспитанию подрастающего поколения, приобщая его к ценностям добра и милосердия. Мишустин также подчеркнул важность того, что деятельность общины способствует развитию межконфессионального диалога, укреплению дружбы и взаимопонимания между народами России.В этом году Рош ха-Шана, еврейский Новый год, отмечается с 18 по 20 сентября.

https://ria.ru/20200918/sukkot-1577412264.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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