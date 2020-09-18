Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/istrebiteli-1577417793.html
Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
Истребители британских ВВС сопровождали российские военные самолеты в небе над Северным морем. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T00:33
2020-09-18T00:49
россия
северное море
великобритания
лондон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152538/52/1525385234_0:11:1360:776_1400x0_80_0_0_7cd2d8483db7c9b34c98332398ef7334.jpg
<strong>ЛОНДОН, 18 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Истребители британских ВВС сопровождали российские военные самолеты в небе над <a href="http://ria.ru/location_Severnoe_more/" target="_blank">Северным морем</a>.Авиабаза Lossiemouth, с которой поднимались в воздух самолеты, сообщает, что истребители наблюдали за двумя российскими противолодочными <a href="http://ria.ru/product_tu-142mk/" target="_blank">Ту-142</a>.Британские военные самолеты регулярно сопровождают российские при приближении их к британскому воздушному пространству. Все такие случаи завершаются без инцидентов и нарушений границ.
https://ria.ru/20200917/perekhvat-1577406088.html
Мы их разорим на стоимости вылета ))
20
5
россия
северное море
великобритания
лондон
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152538/52/1525385234_0:0:1360:1020_1400x0_80_0_0_6cc4f6e3e29f320c1c1563372464471a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северное море, великобритания, лондон, в мире

Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем

00:33 18.09.2020 (обновлено: 00:49 18.09.2020)
2228
© Фото : Royal Air ForceБританский истребитель Typhoon на военной базе в Румынии
Британский истребитель Typhoon на военной базе в Румынии - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Фото : Royal Air Force
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 18 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Истребители британских ВВС сопровождали российские военные самолеты в небе над Северным морем.
"Истребители Typhoon поднимались в воздух в третий раз за последние шесть дней. В этот раз они сопровождали российские военные самолеты над Северным морем вблизи британского воздушного пространства", — отмечается в Twitter ВВС.
Авиабаза Lossiemouth, с которой поднимались в воздух самолеты, сообщает, что истребители наблюдали за двумя российскими противолодочными Ту-142.
Британские военные самолеты регулярно сопровождают российские при приближении их к британскому воздушному пространству. Все такие случаи завершаются без инцидентов и нарушений границ.
Украинский истребитель Су-27 во время учений Чистое небо - 2018 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 18:36
Российский Су-27 перехватил два иностранных самолета над Балтийским морем
30240034
Обсудить 5
РоссияСеверное мореВеликобританияЛондонВ мире
Популярные комментарии
Мы их разорим на стоимости вылета ))
18 сентября, 00:40
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
8101001
Рекомендуем
Города мира. Рига
Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
Рассвет в Москве
Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Ивлееву укусила муха цеце
Алексей Навальный
МИД сообщил о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального
Смартфон
Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
Алексей Навальный
Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
Обмен пленными между Украиной и ДНР
Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
Градусник
Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
Актер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Ефремов пошутил о российских заключенных
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Новак оценил степень готовности "Северного потока — 2"
Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной
Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Земля с борта Международной космической станции
Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова пообещала справедливый ответ на санкции против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Врио президента Боливии сняла свою кандидатуру на выборах президента
03:03Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
Лента новостейМолния