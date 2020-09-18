https://ria.ru/20200918/istrebiteli-1577417793.html

Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем

Истребители британских ВВС сопровождали российские военные самолеты в небе над Северным морем. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T00:33

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россия

северное море

великобритания

лондон

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 18 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Истребители британских ВВС сопровождали российские военные самолеты в небе над <a href="http://ria.ru/location_Severnoe_more/" target="_blank">Северным морем</a>.Авиабаза Lossiemouth, с которой поднимались в воздух самолеты, сообщает, что истребители наблюдали за двумя российскими противолодочными <a href="http://ria.ru/product_tu-142mk/" target="_blank">Ту-142</a>.Британские военные самолеты регулярно сопровождают российские при приближении их к британскому воздушному пространству. Все такие случаи завершаются без инцидентов и нарушений границ.

https://ria.ru/20200917/perekhvat-1577406088.html

Ярослав Погодин Мы их разорим на стоимости вылета )) 20

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россия

северное море

великобритания

лондон

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северное море, великобритания, лондон, в мире