https://ria.ru/20200918/istrebiteli-1577417793.html
Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
Истребители британских ВВС сопровождали российские военные самолеты в небе над Северным морем. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T00:33
2020-09-18T00:33
2020-09-18T00:49
россия
северное море
великобритания
лондон
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 18 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Истребители британских ВВС сопровождали российские военные самолеты в небе над <a href="http://ria.ru/location_Severnoe_more/" target="_blank">Северным морем</a>.Авиабаза Lossiemouth, с которой поднимались в воздух самолеты, сообщает, что истребители наблюдали за двумя российскими противолодочными <a href="http://ria.ru/product_tu-142mk/" target="_blank">Ту-142</a>.Британские военные самолеты регулярно сопровождают российские при приближении их к британскому воздушному пространству. Все такие случаи завершаются без инцидентов и нарушений границ.
https://ria.ru/20200917/perekhvat-1577406088.html
Ярослав Погодин
Мы их разорим на стоимости вылета ))
20
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россия
северное море
великобритания
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северное море, великобритания, лондон, в мире