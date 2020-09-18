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Минобороны предлагало НАТО обсудить предотвращение военных инцидентов
Россия неоднократно обращалась к США и НАТО с предложением обсудить предотвращение военных инцидентов, заявил начальник Главного оперативного управления... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:06
2020-09-18T16:06
сергей рудской
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
москва
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Россия неоднократно обращалась к <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> с предложением обсудить предотвращение военных инцидентов, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rudskojj/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рудской</a>."В ходе двусторонних контактов с США и Североатлантическим альянсом мы неоднократно инициировали обсуждение вопросов предотвращения инцидентов в военной сфере, предлагали конкретные меры, направленные на снижение опасной военной деятельности по линии соприкосновения Россия-НАТО. Наши предложения понимания не нашли", - сообщил Рудской в ходе брифинга в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.
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сергей рудской, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, москва, сша, в мире

Минобороны предлагало НАТО обсудить предотвращение военных инцидентов

16:06 18.09.2020
299
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид с Пушкинской набережной в Парке Горького на здание министерства обороны РФ
Вид с Пушкинской набережной в Парке Горького на здание министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия неоднократно обращалась к США и НАТО с предложением обсудить предотвращение военных инцидентов, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ Сергей Рудской.
"В ходе двусторонних контактов с США и Североатлантическим альянсом мы неоднократно инициировали обсуждение вопросов предотвращения инцидентов в военной сфере, предлагали конкретные меры, направленные на снижение опасной военной деятельности по линии соприкосновения Россия-НАТО. Наши предложения понимания не нашли", - сообщил Рудской в ходе брифинга в Москве.
Кадр видео инцидента с участием российского патруля и военных США в Сирии, опубликованного сайтом Русская весна - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 22:12
Советник Трампа прокомментировал инцидент с российскими военными в Сирии
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Сергей РудскойМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТОМоскваСШАВ мире
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