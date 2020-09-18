https://ria.ru/20200918/intsidenty-1577451204.html
Минобороны предлагало НАТО обсудить предотвращение военных инцидентов
Россия неоднократно обращалась к США и НАТО с предложением обсудить предотвращение военных инцидентов, заявил начальник Главного оперативного управления... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:06
2020-09-18T16:06
2020-09-18T16:06
сергей рудской
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
москва
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Россия неоднократно обращалась к <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> с предложением обсудить предотвращение военных инцидентов, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rudskojj/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рудской</a>."В ходе двусторонних контактов с США и Североатлантическим альянсом мы неоднократно инициировали обсуждение вопросов предотвращения инцидентов в военной сфере, предлагали конкретные меры, направленные на снижение опасной военной деятельности по линии соприкосновения Россия-НАТО. Наши предложения понимания не нашли", - сообщил Рудской в ходе брифинга в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.
https://ria.ru/20200904/voennye-1576804610.html
2
москва
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рудской, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, москва, сша, в мире