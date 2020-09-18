Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200918/granitsy-1577452659.html
Иммунолог назвал условие для открытия границ между странами
С появлением на рынке эффективных лекарств от коронавируса можно будет подумать об открытии границ, сказал в интервью РИА Новости австрийский иммунолог и... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:23
2020-09-18T16:26
туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
австрия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743273_0:17:3064:1741_1400x0_80_0_0_a5dbafe76f9a26198f681c1286c61180.jpg
<strong>ВЕНА, 18 сен - РИА Новости.</strong> С появлением на рынке эффективных лекарств от коронавируса можно будет подумать об открытии границ, сказал в интервью РИА Новости австрийский иммунолог и генетик Йозеф Пеннингер, который возглавляет крупнейший институт биологии (<a href="http://ria.ru/organization_Life/" target="_blank" data-auto="true">Life</a> Science Institute) в университете <a href="http://ria.ru/location_British_Columbia/" target="_blank" data-auto="true">Британской Колумбии</a>.Пеннингер со своей командой уже разработал лекарство от коронавируса, в данный момент оно проходит клинические исследования, в том числе в России."Когда появятся хорошие лекарства, я думаю, можно подумать об открытии границ", - сказал Пеннингер.По его словам, в самом начале пандемии был абсолютный хаос, поскольку никто не знал, что делать, и это было классическое антикризисное управление. но многие страны очень разумно справились."Какие-то меры были немного преувеличены, каких-то наоборот недостаточно. Каждая страна реагировала по-разному. Но вводить эти меры было важно, они определенно сильно ослабили первую волну заболеваний, что позволило нам "немного пожить с вирусом": исследователи теперь многое знают о нем, медики знают, что делать, когда в больницу поступает человек с коронавирусом, политики знают гораздо больше", - сказал собеседник агентства.Ученый считает, что ожидать повсеместных новых локдаунов не стоит, поскольку теперь известно, как обращаться с вирусом, а комбинация общественных мер, появление лекарств и новых методов диагностики через 2-3 года приведет к тому, что "мы сможем жить с коронавирусом, как и с гриппом". <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577442257.html
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
австрия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743273_167:0:2898:2048_1400x0_80_0_0_97883ca9f448c1820ddedb9311fa3445.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, коронавирус covid-19, австрия, в мире

Иммунолог назвал условие для открытия границ между странами

16:23 18.09.2020 (обновлено: 16:26 18.09.2020)
702
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкМедик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
Медик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЕНА, 18 сен - РИА Новости. С появлением на рынке эффективных лекарств от коронавируса можно будет подумать об открытии границ, сказал в интервью РИА Новости австрийский иммунолог и генетик Йозеф Пеннингер, который возглавляет крупнейший институт биологии (Life Science Institute) в университете Британской Колумбии.
Пеннингер со своей командой уже разработал лекарство от коронавируса, в данный момент оно проходит клинические исследования, в том числе в России.
Израильские полицейские патрулируют главный рынок в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 14:04Распространение нового коронавируса
Израиль первым в мире ввел повторный карантин
"Когда появятся хорошие лекарства, я думаю, можно подумать об открытии границ", - сказал Пеннингер.
По его словам, в самом начале пандемии был абсолютный хаос, поскольку никто не знал, что делать, и это было классическое антикризисное управление. но многие страны очень разумно справились.
"Какие-то меры были немного преувеличены, каких-то наоборот недостаточно. Каждая страна реагировала по-разному. Но вводить эти меры было важно, они определенно сильно ослабили первую волну заболеваний, что позволило нам "немного пожить с вирусом": исследователи теперь многое знают о нем, медики знают, что делать, когда в больницу поступает человек с коронавирусом, политики знают гораздо больше", - сказал собеседник агентства.
Ученый считает, что ожидать повсеместных новых локдаунов не стоит, поскольку теперь известно, как обращаться с вирусом, а комбинация общественных мер, появление лекарств и новых методов диагностики через 2-3 года приведет к тому, что "мы сможем жить с коронавирусом, как и с гриппом".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 08.02.2020
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
411024
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаТуризмКоронавирус COVID-19АвстрияВ мире
Рекомендуем
Арепливир
Стало известно, когда в московских аптеках появится препарат от COVID-19
Водосток в Москве.
Мосводосток объяснил, почему вода не уходила после ливня в четверг
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
В ДНР обвинили Украину в размещении военной техники в жилых районах
У здания Государственной Думы РФ в Москве
В ГД попросят проверить информацию о поддержке США террористов в Крыму
Украинские пограничники и паломники-хасиды на нейтральной полосе белорусско-украинской границы между пунктами пропуска Новая Гута и Новые Яриловичи
Паломники-хасиды покинули границу Украины с Белоруссией
Место ДТП с участием пассажирского автобуса в горах Турции
Генконсульство заявило об 11 пострадавших россиянах в ДТП в Турции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Набиуллина сравнила инфляцию с градусником для экономики
Айсберг в бухте Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Ростуризм предлагает смягчить правила для круизных судов в портах Арктики
Российский истребитель Су-27 и американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress в небе над акваторией Черного моря
Генштаб рассказал об активности самолетов-разведчиков над Черным морем
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
В ЛНР опасаются, что украинские националисты поставят оружие в Белоруссию
Американский эсминец USS Roosevelt во время транзита в направлении Черного моря
Генштаб ВС предостерег США и НАТО от эскалации в Черном море
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине
Бундестаг отказался голосовать по остановке "Северного потока — 2"
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского суда города Москвы
Добровинский отреагировал на просьбу заменить срок Ефремову условным
Арепливир
Названа рекомендованная цена российского лекарства от коронавируса
Олег Кожемяко
Глава Приморья раздал жителям щенков акита-ину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
23:09Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
23:03В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:54Трамп рассказал о "замечательных опциях" по сделке с TikTok
22:42Трамп рассказал, когда всех жителей США обеспечат вакциной от COVID-19
Лента новостейМолния