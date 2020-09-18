https://ria.ru/20200918/granitsy-1577452659.html

Иммунолог назвал условие для открытия границ между странами

С появлением на рынке эффективных лекарств от коронавируса можно будет подумать об открытии границ, сказал в интервью РИА Новости австрийский иммунолог и... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:23

2020-09-18T16:23

2020-09-18T16:26

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<strong>ВЕНА, 18 сен - РИА Новости.</strong> С появлением на рынке эффективных лекарств от коронавируса можно будет подумать об открытии границ, сказал в интервью РИА Новости австрийский иммунолог и генетик Йозеф Пеннингер, который возглавляет крупнейший институт биологии (<a href="http://ria.ru/organization_Life/" target="_blank" data-auto="true">Life</a> Science Institute) в университете <a href="http://ria.ru/location_British_Columbia/" target="_blank" data-auto="true">Британской Колумбии</a>.Пеннингер со своей командой уже разработал лекарство от коронавируса, в данный момент оно проходит клинические исследования, в том числе в России."Когда появятся хорошие лекарства, я думаю, можно подумать об открытии границ", - сказал Пеннингер.По его словам, в самом начале пандемии был абсолютный хаос, поскольку никто не знал, что делать, и это было классическое антикризисное управление. но многие страны очень разумно справились."Какие-то меры были немного преувеличены, каких-то наоборот недостаточно. Каждая страна реагировала по-разному. Но вводить эти меры было важно, они определенно сильно ослабили первую волну заболеваний, что позволило нам "немного пожить с вирусом": исследователи теперь многое знают о нем, медики знают, что делать, когда в больницу поступает человек с коронавирусом, политики знают гораздо больше", - сказал собеседник агентства.Ученый считает, что ожидать повсеместных новых локдаунов не стоит, поскольку теперь известно, как обращаться с вирусом, а комбинация общественных мер, появление лекарств и новых методов диагностики через 2-3 года приведет к тому, что "мы сможем жить с коронавирусом, как и с гриппом". <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577442257.html

https://ria.ru/20200208/1564431261.html

австрия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, коронавирус covid-19, австрия, в мире