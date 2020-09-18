https://ria.ru/20200918/granitsy-1577445786.html

Литва пригрозила ответить Белоруссии на закрытие границы

В Литве пообещали "адекватно ответить" в случае, если Минск закроет общую границу, передает Sputnik Литва. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:50

2020-09-18T14:50

2020-09-18T15:35

гитанас науседа

анджей дуда

протесты в белоруссии

саулюс сквернялис

александр лукашенко

польша

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литве</a> пообещали "адекватно ответить" в случае, если Минск закроет общую границу, передает <a href="https://lt.sputniknews.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Литва</a>.Ранее президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <u><a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko">Александр Лукашенко</a></u> заявил, что протестными акциями в республике руководили с Запада, в том числе из Литвы, и сообщил о намерении закрыть границу с этой страной, а также с <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a>.После этого состоялся телефонный разговор президентов Литвы и Польши <a href="http://ria.ru/person_gitanas-nauseda/" target="_blank" data-auto="true">Гитанаса Науседы</a> и <a href="http://ria.ru/person_Andzhejj_Duda/" target="_blank">Анджея Дуды</a>. Стороны назвали происходящее "провокацией без конкретного основания" и договорились реагировать на действия Минска зеркально. В Варшаве также допустили введение национальных санкций против Белоруссии.В свою очередь, премьер Литвы <a href="http://ria.ru/person_Sauljus_Skvernjalis/" target="_blank" data-auto="true">Саулюс Сквернялис</a> подчеркнул, что решения Лукашенко в любом случае "бьют и сказываются на экономике самой Белоруссии и ее жителях", в то время как для Вильнюса это не будет серьезным ударом.Он также напомнил, что грузовики через белорусско-литовскую границу идут в обоих направлениях и "серьезно больная" белорусская экономика от закрытия переездов пострадает больше других.Минские власти неоднократно обвиняли западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике. Там больше месяца продолжаются демонстрации, начавшиеся после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко. Его оппоненты, а также <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> с итогами голосования не согласны.В первые дни волнений силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, задержали более 6,7 тысячи демонстрантов. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html

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Игорь Земский Да-да, в отместку увеличьте квоты на мигрантов и дайте у себя больше прав ЛГБТ и расовым меньшинствам. Это будет весомый, подлый удар! 169

Виталик Р Вымираты не смешите людей))) 105

40

польша

белоруссия

литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гитанас науседа, анджей дуда, саулюс сквернялис, александр лукашенко, польша, белоруссия, литва, в мире