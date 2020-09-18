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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/granitsy-1577445786.html
Литва пригрозила ответить Белоруссии на закрытие границы
В Литве пообещали "адекватно ответить" в случае, если Минск закроет общую границу, передает Sputnik Литва. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:50
2020-09-18T15:35
гитанас науседа
анджей дуда
протесты в белоруссии
саулюс сквернялис
александр лукашенко
польша
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литве</a> пообещали "адекватно ответить" в случае, если Минск закроет общую границу, передает <a href="https://lt.sputniknews.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Литва</a>.Ранее президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <u><a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko">Александр Лукашенко</a></u> заявил, что протестными акциями в республике руководили с Запада, в том числе из Литвы, и сообщил о намерении закрыть границу с этой страной, а также с <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a>.После этого состоялся телефонный разговор президентов Литвы и Польши <a href="http://ria.ru/person_gitanas-nauseda/" target="_blank" data-auto="true">Гитанаса Науседы</a> и <a href="http://ria.ru/person_Andzhejj_Duda/" target="_blank">Анджея Дуды</a>. Стороны назвали происходящее "провокацией без конкретного основания" и договорились реагировать на действия Минска зеркально. В Варшаве также допустили введение национальных санкций против Белоруссии.В свою очередь, премьер Литвы <a href="http://ria.ru/person_Sauljus_Skvernjalis/" target="_blank" data-auto="true">Саулюс Сквернялис</a> подчеркнул, что решения Лукашенко в любом случае "бьют и сказываются на экономике самой Белоруссии и ее жителях", в то время как для Вильнюса это не будет серьезным ударом.Он также напомнил, что грузовики через белорусско-литовскую границу идут в обоих направлениях и "серьезно больная" белорусская экономика от закрытия переездов пострадает больше других.Минские власти неоднократно обвиняли западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике. Там больше месяца продолжаются демонстрации, начавшиеся после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко. Его оппоненты, а также <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> с итогами голосования не согласны.В первые дни волнений силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, задержали более 6,7 тысячи демонстрантов. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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Да-да, в отместку увеличьте квоты на мигрантов и дайте у себя больше прав ЛГБТ и расовым меньшинствам. Это будет весомый, подлый удар!
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гитанас науседа, анджей дуда, саулюс сквернялис, александр лукашенко, польша, белоруссия, литва, в мире

Литва пригрозила ответить Белоруссии на закрытие границы

14:50 18.09.2020 (обновлено: 15:35 18.09.2020)
40632
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРоссийские грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Бенякони" в Гродненской области Белоруссии
Российские грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска Бенякони в Гродненской области Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Литве пообещали "адекватно ответить" в случае, если Минск закроет общую границу, передает Sputnik Литва.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестными акциями в республике руководили с Запада, в том числе из Литвы, и сообщил о намерении закрыть границу с этой страной, а также с Польшей.
После этого состоялся телефонный разговор президентов Литвы и Польши Гитанаса Науседы и Анджея Дуды. Стороны назвали происходящее "провокацией без конкретного основания" и договорились реагировать на действия Минска зеркально. В Варшаве также допустили введение национальных санкций против Белоруссии.
В свою очередь, премьер Литвы Саулюс Сквернялис подчеркнул, что решения Лукашенко в любом случае "бьют и сказываются на экономике самой Белоруссии и ее жителях", в то время как для Вильнюса это не будет серьезным ударом.
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Он также напомнил, что грузовики через белорусско-литовскую границу идут в обоих направлениях и "серьезно больная" белорусская экономика от закрытия переездов пострадает больше других.
Минские власти неоднократно обвиняли западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике. Там больше месяца продолжаются демонстрации, начавшиеся после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко. Его оппоненты, а также Евросоюз с итогами голосования не согласны.
В первые дни волнений силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, задержали более 6,7 тысячи демонстрантов. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииГитанас НауседаАнджей ДудаСаулюс СквернялисАлександр ЛукашенкоПольшаБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Да-да, в отместку увеличьте квоты на мигрантов и дайте у себя больше прав ЛГБТ и расовым меньшинствам. Это будет весомый, подлый удар!
18 сентября, 14:52
ИЗИгорь Земский
121390117
Вымираты не смешите людей)))
18 сентября, 14:52
ВРВиталик Р
9280113
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