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Литва назвала намерение Лукашенко закрыть границу провокацией
Президент Литвы предупредил Белоруссию, что граница может быть закрыта "с обеих сторон". РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:56
2020-09-18T14:59
гитанас науседа
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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<strong>ВИЛЬНЮС, 18 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> предупредил <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>, что граница может быть закрыта "с обеих сторон".Ранее президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что протестные акции в республике руководились из стран Запада, в том числе из Литвы, и сообщил о намерении закрыть границу с <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a> и Литвой.В пятницу президент Литвы <a href="http://ria.ru/person_gitanas-nauseda/" target="_blank" data-auto="true">Гитанас Науседа</a> провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем <a href="http://ria.ru/person_Andzhejj_Duda/" target="_blank" data-auto="true">Дудой</a>."Беседа была посвящена обмену мнениями по поводу заявления белорусских властей о закрытии границ с Литвой, Польшей и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a>. Президенты обсудили ситуацию на границе обеих стран с Беларусью и подчеркнули, что никаких активных действий, подтверждающих угрозы со стороны Беларуси, предпринято не было – нет никаких фактических решений Беларуси о закрытии границ", - говорится в сообщении пресс-службы литовского президента.При этом отмечается, что "литовские должностные лица Службы охраны государственной границы работают в обычном режиме и движение через пункты пропуска на границе Литвы и Беларуси происходит в обычном порядке".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
Не понимаю, почему Литва реагирует на высказывания простого гражданина Белоруссии? Ведь она признала президентом мадам Тихановскую... :))
39
ну закроет Литва - и что? Меньше бедет молодежь белорусская на промывку мозгов к ним ездить
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белоруссия
литва
РИА Новости
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гитанас науседа, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

Литва назвала намерение Лукашенко закрыть границу провокацией

14:56 18.09.2020 (обновлено: 14:59 18.09.2020)
23890
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобили на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Бенякони" в Гродненской области Белоруссии
Автомобили на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска Бенякони в Гродненской области Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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ВИЛЬНЮС, 18 сен – РИА Новости. Президент Литвы предупредил Белоруссию, что граница может быть закрыта "с обеих сторон".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в республике руководились из стран Запада, в том числе из Литвы, и сообщил о намерении закрыть границу с Польшей и Литвой.
В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.
"Беседа была посвящена обмену мнениями по поводу заявления белорусских властей о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной. Президенты обсудили ситуацию на границе обеих стран с Беларусью и подчеркнули, что никаких активных действий, подтверждающих угрозы со стороны Беларуси, предпринято не было – нет никаких фактических решений Беларуси о закрытии границ", - говорится в сообщении пресс-службы литовского президента.

"Я полагаю, что это провокация без конкретных оснований. Власти некоторых стран просто забывают, что в международных отношениях действует зеркальный принцип – границы могут быть закрыты с обеих сторон", - цитирует Науседу его пресс-служба.

При этом отмечается, что "литовские должностные лица Службы охраны государственной границы работают в обычном режиме и движение через пункты пропуска на границе Литвы и Беларуси происходит в обычном порядке".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Гитанас НауседаАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Не понимаю, почему Литва реагирует на высказывания простого гражданина Белоруссии? Ведь она признала президентом мадам Тихановскую... :))
18 сентября, 15:22
Max GizMax Giz
20190000
ну закроет Литва - и что? Меньше бедет молодежь белорусская на промывку мозгов к ним ездить
18 сентября, 15:12
О Ольга Занкова
2610000
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