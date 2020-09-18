https://ria.ru/20200918/granitsa-1577446175.html

Литва назвала намерение Лукашенко закрыть границу провокацией

Президент Литвы предупредил Белоруссию, что граница может быть закрыта "с обеих сторон". РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:56

2020-09-18T14:56

2020-09-18T14:59

гитанас науседа

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/137597/74/1375977486_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_b174a78ba20de97f3428e5fa5fa55682.jpg

<strong>ВИЛЬНЮС, 18 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> предупредил <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>, что граница может быть закрыта "с обеих сторон".Ранее президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что протестные акции в республике руководились из стран Запада, в том числе из Литвы, и сообщил о намерении закрыть границу с <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a> и Литвой.В пятницу президент Литвы <a href="http://ria.ru/person_gitanas-nauseda/" target="_blank" data-auto="true">Гитанас Науседа</a> провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем <a href="http://ria.ru/person_Andzhejj_Duda/" target="_blank" data-auto="true">Дудой</a>."Беседа была посвящена обмену мнениями по поводу заявления белорусских властей о закрытии границ с Литвой, Польшей и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a>. Президенты обсудили ситуацию на границе обеих стран с Беларусью и подчеркнули, что никаких активных действий, подтверждающих угрозы со стороны Беларуси, предпринято не было – нет никаких фактических решений Беларуси о закрытии границ", - говорится в сообщении пресс-службы литовского президента.При этом отмечается, что "литовские должностные лица Службы охраны государственной границы работают в обычном режиме и движение через пункты пропуска на границе Литвы и Беларуси происходит в обычном порядке".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html

Max Giz Не понимаю, почему Литва реагирует на высказывания простого гражданина Белоруссии? Ведь она признала президентом мадам Тихановскую... :)) 39

Ольга Занкова ну закроет Литва - и что? Меньше бедет молодежь белорусская на промывку мозгов к ним ездить 27

5

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гитанас науседа, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире