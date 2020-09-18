Литва назвала намерение Лукашенко закрыть границу провокацией
14:56 18.09.2020 (обновлено: 14:59 18.09.2020)
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобили на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Бенякони" в Гродненской области Белоруссии
ВИЛЬНЮС, 18 сен – РИА Новости. Президент Литвы предупредил Белоруссию, что граница может быть закрыта "с обеих сторон".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в республике руководились из стран Запада, в том числе из Литвы, и сообщил о намерении закрыть границу с Польшей и Литвой.
В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.
"Беседа была посвящена обмену мнениями по поводу заявления белорусских властей о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной. Президенты обсудили ситуацию на границе обеих стран с Беларусью и подчеркнули, что никаких активных действий, подтверждающих угрозы со стороны Беларуси, предпринято не было – нет никаких фактических решений Беларуси о закрытии границ", - говорится в сообщении пресс-службы литовского президента.
"Я полагаю, что это провокация без конкретных оснований. Власти некоторых стран просто забывают, что в международных отношениях действует зеркальный принцип – границы могут быть закрыты с обеих сторон", - цитирует Науседу его пресс-служба.
При этом отмечается, что "литовские должностные лица Службы охраны государственной границы работают в обычном режиме и движение через пункты пропуска на границе Литвы и Беларуси происходит в обычном порядке".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.