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Краснодарский край
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Сочи полностью готов принять гонки "Формулы-1"
Сочи полностью готов уже в седьмой раз принять гонки "Формулы-1", особое внимание будет уделено санитарно-эпидемиологической безопасности, заявил журналистам... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:21
2020-09-18T13:10
краснодарский край
формула-1
вениамин кондратьев
сочи
краснодарский край
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<strong>КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Sochi" target="_blank">Сочи</a> полностью готов уже в седьмой раз принять гонки "Формулы-1", особое внимание будет уделено санитарно-эпидемиологической безопасности, заявил журналистам губернатор Краснодарского края <a href="https://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev" target="_blank">Вениамин Кондратьев</a>.По его словам, для обеспечения безопасности будут привлечены около 2 тысяч сотрудников силовых структур и казаков, более 500 контролеров-распорядителей и лицензированных сотрудников охранных предприятий."И, конечно, в центре внимания – санитарно-эпидемиологическая безопасность. Лаборатории края проведут тестирование всех организаторов, обслуживающего и спортивного персонала на COVID-19. Болельщикам при входе в Олимпийский парк будут ежедневно измерять температуру. Медицинское обеспечение гостей и гонщиков возьмут под контроль порядка 100 кубанских медиков. В местах массового пребывания людей будут дежурить врачебные бригады", - добавил глава края.Он также уточнил, что чтобы снизить концентрацию людей в общественном транспорте, в период пиковых нагрузок от станции "Сочи" число "Ласточек" будет увеличено до 42,5 пар. Для передвижения гостей в районе Олимпийского парка будет курсировать 121 автобус.
https://rsport.ria.ru/20200904/formula-1-1576797725.html
сочи
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формула-1, вениамин кондратьев, сочи, краснодарский край

Сочи полностью готов принять гонки "Формулы-1"

12:21 18.09.2020 (обновлено: 13:10 18.09.2020)
800
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк"Сочи Автодром"
Сочи Автодром - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Сочи полностью готов уже в седьмой раз принять гонки "Формулы-1", особое внимание будет уделено санитарно-эпидемиологической безопасности, заявил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Сочи полностью готов уже в седьмой раз принять гонки "Формулы-1". Пожалуй, это будет самая долгожданная гонка сезона, ведь Российский этап один из немногих будет проходить со зрителями на трибунах. Мы ждем не только болельщиков нашей страны, но и гостей из-за границы. Несмотря на то, что из-за пандемии зрителей будет гораздо меньше чем обычно, в обеспечении безопасности будут задействованы значительные ресурсы", - сказал губернатор.

По его словам, для обеспечения безопасности будут привлечены около 2 тысяч сотрудников силовых структур и казаков, более 500 контролеров-распорядителей и лицензированных сотрудников охранных предприятий.
"И, конечно, в центре внимания – санитарно-эпидемиологическая безопасность. Лаборатории края проведут тестирование всех организаторов, обслуживающего и спортивного персонала на COVID-19. Болельщикам при входе в Олимпийский парк будут ежедневно измерять температуру. Медицинское обеспечение гостей и гонщиков возьмут под контроль порядка 100 кубанских медиков. В местах массового пребывания людей будут дежурить врачебные бригады", - добавил глава края.
Он также уточнил, что чтобы снизить концентрацию людей в общественном транспорте, в период пиковых нагрузок от станции "Сочи" число "Ласточек" будет увеличено до 42,5 пар. Для передвижения гостей в районе Олимпийского парка будет курсировать 121 автобус.
Вид на трибуну Т1 и стартовую прямую трассы Формулы-1 в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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Краснодарский крайФормула-1Вениамин КондратьевСочиКраснодарский край
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