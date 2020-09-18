https://ria.ru/20200918/gonki-1577434706.html

Сочи полностью готов принять гонки "Формулы-1"

Сочи полностью готов уже в седьмой раз принять гонки "Формулы-1", особое внимание будет уделено санитарно-эпидемиологической безопасности, заявил журналистам... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:21

2020-09-18T12:21

2020-09-18T13:10

краснодарский край

формула-1

вениамин кондратьев

сочи

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575094775_0:121:3426:2048_1400x0_80_0_0_1f7b24a270ac5a79ef514b1b5d385975.jpg

<strong>КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Sochi" target="_blank">Сочи</a> полностью готов уже в седьмой раз принять гонки "Формулы-1", особое внимание будет уделено санитарно-эпидемиологической безопасности, заявил журналистам губернатор Краснодарского края <a href="https://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev" target="_blank">Вениамин Кондратьев</a>.По его словам, для обеспечения безопасности будут привлечены около 2 тысяч сотрудников силовых структур и казаков, более 500 контролеров-распорядителей и лицензированных сотрудников охранных предприятий."И, конечно, в центре внимания – санитарно-эпидемиологическая безопасность. Лаборатории края проведут тестирование всех организаторов, обслуживающего и спортивного персонала на COVID-19. Болельщикам при входе в Олимпийский парк будут ежедневно измерять температуру. Медицинское обеспечение гостей и гонщиков возьмут под контроль порядка 100 кубанских медиков. В местах массового пребывания людей будут дежурить врачебные бригады", - добавил глава края.Он также уточнил, что чтобы снизить концентрацию людей в общественном транспорте, в период пиковых нагрузок от станции "Сочи" число "Ласточек" будет увеличено до 42,5 пар. Для передвижения гостей в районе Олимпийского парка будет курсировать 121 автобус.

https://rsport.ria.ru/20200904/formula-1-1576797725.html

сочи

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

формула-1, вениамин кондратьев, сочи, краснодарский край