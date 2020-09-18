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https://ria.ru/20200918/gerasimov-1577445343.html
Герасимову предложили стать худруком "Содружества актеров Таганки"
Актер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов назвал интересным предложение стать художественным руководителем "Содружества актеров Таганки", отметив, что... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:45
2020-09-18T14:45
культура
театр
новости культуры
содружество актеров таганки
евгений герасимов
николай губенко
александр калягин
москва
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Актер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов назвал интересным предложение стать художественным руководителем "Содружества актеров Таганки", отметив, что решение будет принимать учредитель театра.Основатель и худрук "Содружества актеров Таганки" Николай Губенко, ушедший из жизни 16 августа на 79-м году жизни, оставил архивное видеообращение, где назвал своим преемником артиста театра Владимира Завикторина.После смерти Губенко появилась информация об инициативе объединения Театра на Таганке и "Содружества актеров Таганки". Позднее председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин в своем обращении к депкульту Москвы призвал не принимать "скоропалительных решений".Директор театра Наталья Альшевская сообщала, что вопрос с художественным руководителем остается открытым. По ее словам, департамент культуры Москвы хочет посмотреть, как учреждение будет функционировать самостоятельно.
https://ria.ru/20200816/1575859863.html
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театр, новости культуры, содружество актеров таганки, евгений герасимов, николай губенко, александр калягин, москва

Герасимову предложили стать худруком "Содружества актеров Таганки"

14:45 18.09.2020
2408
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Мосгордумы по культуре, актер Евгений Герасимов перед церемонией прощания с народным артистом СССР Владимиром Этушем у театра им. Евгения Вахтангова
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актер Евгений Герасимов перед церемонией прощания с народным артистом СССР Владимиром Этушем у театра им. Евгения Вахтангова - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Актер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов назвал интересным предложение стать художественным руководителем "Содружества актеров Таганки", отметив, что решение будет принимать учредитель театра.
"Я получил предложение от труппы театра "Содружество актеров Таганки". Это очень интересное предложение, но вопрос решает учредитель театра", - сказал Герасимов РИА Новости.
Основатель и худрук "Содружества актеров Таганки" Николай Губенко, ушедший из жизни 16 августа на 79-м году жизни, оставил архивное видеообращение, где назвал своим преемником артиста театра Владимира Завикторина.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРежиссер Владимир Завикторин перед началом спектакля "Любовь до потери памяти" на сцене театра "Содружество актеров Таганки" в Москве.
Режиссер Владимир Завикторин перед началом спектакля Любовь до потери памяти на сцене театра Содружество актеров Таганки в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Режиссер Владимир Завикторин перед началом спектакля "Любовь до потери памяти" на сцене театра "Содружество актеров Таганки" в Москве.
После смерти Губенко появилась информация об инициативе объединения Театра на Таганке и "Содружества актеров Таганки". Позднее председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин в своем обращении к депкульту Москвы призвал не принимать "скоропалительных решений".
Директор театра Наталья Альшевская сообщала, что вопрос с художественным руководителем остается открытым. По ее словам, департамент культуры Москвы хочет посмотреть, как учреждение будет функционировать самостоятельно.
Руководитель театра Содружество актеров Таганки Николай Губенко на премьере анимационного фильма Ку! Кин-Дза-Дза - РИА Новости, 1920, 16.08.2020
16 августа, 18:07
"Поклонник справедливости": умер Николай Губенко
600201
КультураТеатрНовости культурыСодружество актеров ТаганкиЕвгений ГерасимовНиколай ГубенкоАлександр КалягинМосква
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