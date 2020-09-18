https://ria.ru/20200918/gerasimov-1577445343.html

Герасимову предложили стать худруком "Содружества актеров Таганки"

Актер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов назвал интересным предложение стать художественным руководителем "Содружества актеров Таганки", отметив, что... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:45

2020-09-18T14:45

2020-09-18T14:45

культура

театр

новости культуры

содружество актеров таганки

евгений герасимов

николай губенко

александр калягин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155171/73/1551717392_0:0:2731:1537_1400x0_80_0_0_598b85498351afb212993477e1154ddd.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Актер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов назвал интересным предложение стать художественным руководителем "Содружества актеров Таганки", отметив, что решение будет принимать учредитель театра.Основатель и худрук "Содружества актеров Таганки" Николай Губенко, ушедший из жизни 16 августа на 79-м году жизни, оставил архивное видеообращение, где назвал своим преемником артиста театра Владимира Завикторина.После смерти Губенко появилась информация об инициативе объединения Театра на Таганке и "Содружества актеров Таганки". Позднее председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин в своем обращении к депкульту Москвы призвал не принимать "скоропалительных решений".Директор театра Наталья Альшевская сообщала, что вопрос с художественным руководителем остается открытым. По ее словам, департамент культуры Москвы хочет посмотреть, как учреждение будет функционировать самостоятельно.

https://ria.ru/20200816/1575859863.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, содружество актеров таганки, евгений герасимов, николай губенко, александр калягин, москва