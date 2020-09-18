https://ria.ru/20200918/furosemid-1577408683.html

Из продажи исчезло реанимационное лекарство, замены которому нет

В аптеках многих регионов уже несколько месяцев нет копеечного мочегонного — фуросемида в ампулах. Пациенты разыскивают его по соцсетям и знакомым. Перебои с... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T08:00

2020-09-18T08:00

2020-09-18T12:29

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

индия

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Анастасия Гнединская.</strong> В аптеках многих регионов уже несколько месяцев нет копеечного мочегонного — фуросемида в ампулах. Пациенты разыскивают его по соцсетям и знакомым. Перебои с поставками и в некоторых больницах. Кардиологи и реаниматологи встревожены: этот препарат незаменим при купировании острой сердечной недостаточности и отека легких. РИА Новости разбиралось в ситуации."Не могу терпеть эту боль""Дорогие жители нашего района, помогите. Мне необходим фуросемид в уколах! Куплю или приму в дар сколько у кого найдется! Он пропал из аптек! Нужен срочно — таблетки не помогают…" Такое сообщение в одной из соцсетей оставила инвалид первой группы из города Обоянь Курской области Ирина Опухтина. У нее рак яичников третьей стадии, осложненный асцитом — скоплением жидкости в брюшной полости. Месяц назад она ходила самостоятельно, сейчас — с трудом поднимается с кровати."Живот — как у беременной на девятом месяце. И ужасные боли: порой повернуться не могу", — голос едва слышен в телефонной трубке. Громкая речь причиняет Ирине страдания. В середине августа ей сделали операцию — откачали жидкость. Но спустя несколько дней отек вернулся. "Повторно резать пока нельзя. Выход один: сильные мочегонные, — объясняет Ирина. — Врач прописал фуросемид в уколах — по два ежедневно. Мы с мужем обзвонили все аптеки Курской области — ампул нет. Купили таблетки, но они не помогают. Пью по четыре в день — толку ноль". Родные онкобольной искали инъекционную форму в Новосибирской, Омской, Ленинградской областях. Нет нигде. "И в скорой не помогли — говорят, этим препаратом давно не обеспечивают. Что дальше, не знаю. Нет сил терпеть эту боль…"Ирина не единственная, кто не может купить копеечный диуретик (стоимость десяти ампул в среднем 30 рублей). Постов с просьбой "поделиться остатками" много. Ищут даже для пациентов больниц. "Приму в дар фуросемид в ампулах. У подруги брат в реанимации без сознания, на искусственной вентиляции легких", — написала на днях во "ВКонтакте" жительница Волгоградской области. Жизненно важное лекарствоО проблеме с фуросемидом в конце августа заявило Независимое медицинское сообщество. В обращении говорилось, что без этого диуретика "крайне затруднена кардиохирургическая помощь" и может значительно возрасти "смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в стационарах".Заведующий кардиореанимацией "Городской клинической больницы № 29 имени Н. Э. Баумана", врач-кардиолог Алексей Эрлих объясняет: без фуросемида не обойтись, например, при острой сердечной недостаточности. "При таком диагнозе почти всегда препарат назначают как жизнеспасающий — он уменьшает нагрузку на сердце". Заменить его чем-то крайне сложно. "Острое состояние можно пытаться снять таблетками, но это не так эффективно. Как быть, например, если пациент без сознания? Или они вообще не успевают подействовать". Эрлих называет конкретные цифры: при внутривенном введении препарат помогает через минуту, при пероральном — в течение часа. Ситуация осложняется тем, что пациентов, которым требуется фуросемид, — не один и не два. В отделение кардиореанимации к Эрлиху в день поступают несколько человек, которым нужно такое лечение. Хотя клиника не самая крупная. При этом фуросемид используют не только в кардиологии — его часто применяют при почечной недостаточности, циррозе печени. "Уходит коробками"Обеспокоен и Михаил Гиляров, заместитель главного врача по терапевтической помощи "Городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова". По его словам, для купирования острых состояний есть три мощных диуретика: фуросемид, торасемид и этакриновая кислота. Но в инъекционной форме до недавнего времени в России был доступен только первый из перечисленных. Если мочегонное в уколах исчезнет с рынка, замечает врач, единственный вариант — таблетки. Однако их придется давать "в лошадиных дозах". В экстренных ситуациях, когда важна скорость, это не годится. Кроме того, у человека с тяжелой сердечной недостаточностью препараты всасываются слишком медленно.Михаил Гиляров говорит, что в больнице, где он работает, фуросемид пока есть. Но в стационарах лекарство "улетает коробками", и запас нужно пополнять: "В среднем в день на пациента в зависимости от состояния уходит от 20 до 600 миллиграммов. То есть некоторым требуется по три упаковки".Большинство врачей, к кому мы обратились за комментариями, не захотели "затрагивать тему с фуросемидом". Сотрудники скорых из разных регионов успокоили: пока дефицита нет. А вот в розничной продаже в регионах препарата действительно не найти."Давно не поступал, — подтверждает провизор одной из аптек Курской области. — Люди спрашивают, но нам даже предложить нечего. "Лазикс" (торговое название. — Прим. ред.) исчез еще раньше. Из диуретиков — один "Маннит", но его вводят капельно, не внутривенно". Отсутствует раствор фуросемида и в крупных интернет-аптеках с возможностью доставки по России. Ампулы удалось обнаружить только в Москве и Московской области. В двух сетях. Из-за перебоев с производством препарата страдают не только люди, но и животные. Ветеринарный врач Ксения Гурко полгода обходится таблетками — раствора в регионе нет."У животных его применяют при отеке легких, — рассказывает Ксения. — К нам в клинику довольно часто привозят с этим диагнозом. Пытаемся справиться таблетками. Даем принудительно с водой, что очень сложно". По словам Ксении, за полгода кривая положительного исхода при лечении пошла вниз — в экстренных ситуациях таблетки не помогают. "Невыгодное" лекарствоВсе врачи, с которыми поговорил обозреватель РИА Новости, связывают исчезновение фуросемида с нерентабельностью его производства. "Это довольно дешевое средство, входящее в перечень жизненно важнейших препаратов. Цены на такие позиции жестко контролируются государством. В случае изменения затрат — скажем, при подорожании субстанции — повысить стоимость производитель не может, — рассуждает Михаил Гиляров. — А ведь сырье для многих наших лекарств закупают в Китае или Индии. Получается, выгоднее отказаться от изготовления, чем работать себе в убыток".В Минпромторге подтвердили: приостановка поставок мочегонного в ампулах связана с экономическими факторами. "Поскольку данный лекарственный препарат включен в перечень ЖНВЛ и цена на него регулируется государством, в настоящее время его производство становится нерентабельным. Кроме того, необходимо учитывать сохраняющиеся тенденции к росту стоимости фармацевтической субстанции", — говорится в ответе на запрос РИА Новости. До недавнего времени жидкой формой фуросемида российский рынок обеспечивали пять фармкомпаний. Но в 2019-м, как следует из ответа Минздрава, "Санофи Индия Лимитед" заявила о прекращении ввоза препарата (торговое название "Лазикс"). Параллельно крупнейший российский изготовитель мочегонного, ОАО "Дальхимфарм" (75,5 процента рынка), снизил объем производства почти вдвое. Причина — нерентабельность. В то же время два других предприятия повысили выпуск — на 54 и 84 процента. В Минздраве отметили: раствор фуросемида не входит в минимальный ассортимент лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи в 2020 году. Но ведомство совместно с ФАС и Минпромторгом старается не допустить дефицита. По информации Росздравнадзора, в оборот уже выпустили почти три миллиона упаковок. О производстве дополнительных 250 тысяч, по сообщению Минпромторга, договорились с одним из отечественных изготовителей. Поставки ожидают до конца сентября. Врачи предупреждают: если фармкомпания не сдержит обещаний, подобрать терапию для многих пациентов будет непросто.

https://ria.ru/20200505/1570814465.html

https://ria.ru/20200626/1573462247.html

https://ria.ru/20191204/1561902697.html

https://ria.ru/20200902/frizium-1576601792.html

https://ria.ru/20190916/1558672585.html

Вячеслав Гаджиев И как быть таким больным? А им всё про нашу "отличную" медицину. Где министр здравоохранения? Почему его за такие проступки с нехваткой лекарств не выгнали с работы? А больные должны терпеть. и слушать про нашу медицину хвалебные речи с телеэкранов. Кто не выполняет свою работу, гнать с "волчьим билетом". 30

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индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), индия, общество