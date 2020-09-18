https://ria.ru/20200918/furgal-1577436377.html

Мосгорсуд отказался отпускать Фургала из СИЗО

Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого по делу об убийствах бизнесменов, передает... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:47

2020-09-18T12:47

2020-09-18T12:50

сизо лефортово

сергей фургал

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста бывшего хабаровского губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a>, обвиняемого по делу об убийствах бизнесменов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: решение Басманного суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения", - огласил решение судья.Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы его адвокатов, которые просили освободить Фургала из-под стражи. Экс-губернатор останется в СИЗО до 9 декабря.Заседание прошло в закрытом режиме ради безопасности участников процесса. В перерыве Фургал, который участвовал в процессе по видеосвязи из "Лефортово", выразил возмущение этим фактом."Мне скрывать нечего, общественность должна знать, что обвинение предъявляют незаконно, содержат незаконно. Права человека никто не отменял", - заявил бывший губернатор."Пользуясь случаем... Я не совершал данные деяния, я честно жил и работал. И выполнял все свои обязательства", - обратился Фургал к журналистам.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Губернатора увезли в Москву и заключили в <a href="http://ria.ru/organization_SIZO_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">СИЗО "Лефортово</a>", а вскоре президент уволил его.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает.

https://ria.ru/20200910/mistryukov-1577035751.html

Сергей Назаров ваня грознущий сам что ты сделал для народа что обсуждаешь Фургала, а за него народ 50

Иван Грозный Как и Ефремов то же все отрицает и вину не признает, при том что есть железобетонные доказательства вины и показания свидетелей. Похоже адвокаты у них из одной канторы. 39

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сизо лефортово, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия