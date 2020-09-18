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https://ria.ru/20200918/furgal-1577436377.html
Мосгорсуд отказался отпускать Фургала из СИЗО
Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого по делу об убийствах бизнесменов, передает... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:47
2020-09-18T12:50
сизо лефортово
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста бывшего хабаровского губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a>, обвиняемого по делу об убийствах бизнесменов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: решение Басманного суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения", - огласил решение судья.Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы его адвокатов, которые просили освободить Фургала из-под стражи. Экс-губернатор останется в СИЗО до 9 декабря.Заседание прошло в закрытом режиме ради безопасности участников процесса. В перерыве Фургал, который участвовал в процессе по видеосвязи из "Лефортово", выразил возмущение этим фактом."Мне скрывать нечего, общественность должна знать, что обвинение предъявляют незаконно, содержат незаконно. Права человека никто не отменял", - заявил бывший губернатор."Пользуясь случаем... Я не совершал данные деяния, я честно жил и работал. И выполнял все свои обязательства", - обратился Фургал к журналистам.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Губернатора увезли в Москву и заключили в <a href="http://ria.ru/organization_SIZO_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">СИЗО "Лефортово</a>", а вскоре президент уволил его.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает.
https://ria.ru/20200910/mistryukov-1577035751.html
ваня грознущий сам что ты сделал для народа что обсуждаешь Фургала, а за него народ
50
Как и Ефремов то же все отрицает и вину не признает, при том что есть железобетонные доказательства вины и показания свидетелей. Похоже адвокаты у них из одной канторы.
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РИА Новости
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сизо лефортово, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Мосгорсуд отказался отпускать Фургала из СИЗО

12:47 18.09.2020 (обновлено: 12:50 18.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал участвует по видеосвязи в заседании Мосгорсуда
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал участвует по видеосвязи в заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого по делу об убийствах бизнесменов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: решение Басманного суда Москвы о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения", - огласил решение судья.
Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы его адвокатов, которые просили освободить Фургала из-под стражи. Экс-губернатор останется в СИЗО до 9 декабря.
Заседание прошло в закрытом режиме ради безопасности участников процесса. В перерыве Фургал, который участвовал в процессе по видеосвязи из "Лефортово", выразил возмущение этим фактом.
"Мне скрывать нечего, общественность должна знать, что обвинение предъявляют незаконно, содержат незаконно. Права человека никто не отменял", - заявил бывший губернатор.
Николай Мистрюков, проходящий по делу губернатора Сергея Фургала, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 13:57
Суд отпустил одного из фигурантов дела Фургала под домашний арест
"Пользуясь случаем... Я не совершал данные деяния, я честно жил и работал. И выполнял все свои обязательства", - обратился Фургал к журналистам.
Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его.
СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает.
209171448136
Обсудить8
СИЗО ЛефортовоСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
ваня грознущий сам что ты сделал для народа что обсуждаешь Фургала, а за него народ
18 сентября, 13:39
Сергей НазаровСергей Назаров
35100113
Как и Ефремов то же все отрицает и вину не признает, при том что есть железобетонные доказательства вины и показания свидетелей. Похоже адвокаты у них из одной канторы.
18 сентября, 13:26
Иван ГрозныйИван Грозный
10100127
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