https://ria.ru/20200918/fso-1577438898.html

Сотрудники ФСО будут обязаны сообщать о попытках дать им взятку

Сотрудники российских органов государственной охраны будут обязаны сообщать своему руководству о попытках дать им взятку, проект соответствующего приказа... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:21

2020-09-18T13:21

2020-09-18T13:21

федеральная служба охраны рф (фсо россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники российских органов государственной охраны будут обязаны сообщать своему руководству о попытках дать им взятку, проект соответствующего приказа директора <a href="https://ria.ru/organization_FSO/" target="_blank">ФСО России</a> опубликован в пятницу на портале проектов нормативных актов.Этим проектом устанавливается новый порядок уведомления военнослужащими и федеральными государственными гражданскими служащими ФСО о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.При этом в уведомлении на имя своего руководства военнослужащие и федеральные госслужащие ФСО должны будут, как и раньше, описывать обстоятельства обращения к ним с целю склонения к совершению коррупционного правонарушения, указывать сущность предполагаемого правонарушения и известные сведения о тех, кто пытался подтолкнуть сотрудников ФСО к этому.

https://ria.ru/20200401/1569452517.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба охраны рф (фсо россии), общество