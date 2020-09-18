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Сотрудники ФСО будут обязаны сообщать о попытках дать им взятку
Сотрудники российских органов государственной охраны будут обязаны сообщать своему руководству о попытках дать им взятку, проект соответствующего приказа... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:21
2020-09-18T13:21
федеральная служба охраны рф (фсо россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники российских органов государственной охраны будут обязаны сообщать своему руководству о попытках дать им взятку, проект соответствующего приказа директора <a href="https://ria.ru/organization_FSO/" target="_blank">ФСО России</a> опубликован в пятницу на портале проектов нормативных актов.Этим проектом устанавливается новый порядок уведомления военнослужащими и федеральными государственными гражданскими служащими ФСО о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.При этом в уведомлении на имя своего руководства военнослужащие и федеральные госслужащие ФСО должны будут, как и раньше, описывать обстоятельства обращения к ним с целю склонения к совершению коррупционного правонарушения, указывать сущность предполагаемого правонарушения и известные сведения о тех, кто пытался подтолкнуть сотрудников ФСО к этому.
https://ria.ru/20200401/1569452517.html
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федеральная служба охраны рф (фсо россии), общество

Сотрудники ФСО будут обязаны сообщать о попытках дать им взятку

13:21 18.09.2020
473
© РИА Новости / Максим Блинов Сотрудники Федеральной службы охраны
 Сотрудники Федеральной службы охраны - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Сотрудники Федеральной службы охраны. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сотрудники российских органов государственной охраны будут обязаны сообщать своему руководству о попытках дать им взятку, проект соответствующего приказа директора ФСО России опубликован в пятницу на портале проектов нормативных актов.
Этим проектом устанавливается новый порядок уведомления военнослужащими и федеральными государственными гражданскими служащими ФСО о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
"Уведомление о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения, за исключением случаев, когда по данному факту проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью государственного служащего", - отмечается в предлагаемой ФСО новой редакции документа. В предыдущей версии от октября 2010 года этого не было. В нынешнем документе уточняется, что такая обязанность соответствует требованиям федерального закона "О противодействии коррупции".
При этом в уведомлении на имя своего руководства военнослужащие и федеральные госслужащие ФСО должны будут, как и раньше, описывать обстоятельства обращения к ним с целю склонения к совершению коррупционного правонарушения, указывать сущность предполагаемого правонарушения и известные сведения о тех, кто пытался подтолкнуть сотрудников ФСО к этому.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2020
1 апреля, 16:18
Путин подписал закон, разрешающий ФСО использовать боевую технику
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Федеральная служба охраны РФ (ФСО России)Общество
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