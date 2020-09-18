Сотрудники ФСО будут обязаны сообщать о попытках дать им взятку
Сотрудники Федеральной службы охраны. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сотрудники российских органов государственной охраны будут обязаны сообщать своему руководству о попытках дать им взятку, проект соответствующего приказа директора ФСО России опубликован в пятницу на портале проектов нормативных актов.
Этим проектом устанавливается новый порядок уведомления военнослужащими и федеральными государственными гражданскими служащими ФСО о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
"Уведомление о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения, за исключением случаев, когда по данному факту проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью государственного служащего", - отмечается в предлагаемой ФСО новой редакции документа. В предыдущей версии от октября 2010 года этого не было. В нынешнем документе уточняется, что такая обязанность соответствует требованиям федерального закона "О противодействии коррупции".
При этом в уведомлении на имя своего руководства военнослужащие и федеральные госслужащие ФСО должны будут, как и раньше, описывать обстоятельства обращения к ним с целю склонения к совершению коррупционного правонарушения, указывать сущность предполагаемого правонарушения и известные сведения о тех, кто пытался подтолкнуть сотрудников ФСО к этому.