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В Чувашии фотограф сорвался с моста и погиб
Фотограф разбился насмерть, упав с Мокринского железнодорожного моста в Чувашии, проводится проверка, сообщает следственное управление СК РФ по республике. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:39
2020-09-18T14:39
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
канашский район
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости.</strong> Фотограф разбился насмерть, упав с Мокринского железнодорожного моста в <a href="https://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank">Чувашии</a>, проводится проверка, сообщает следственное управление СК РФ по республике.По данным местных СМИ, трагедия произошла во время съемки выступления музыкальной группы.Мокриинский железнодорожный мост через реку Утка был построен в 1918 году, в настоящий момент не используется по назначению, включен в список памятников истории и культуры <a href="http://ria.ru/location_Kanashskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Канашского района</a>. Живописный железобетонный арочный виадук пользуется большой популярностью у туристов.
https://ria.ru/20200917/svyaschennik-1577387955.html
чувашская республика (чувашия)
канашский район
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следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия), канашский район, происшествия

В Чувашии фотограф сорвался с моста и погиб

14:39 18.09.2020
1134
© Fotolia / Tomasz Zajda Фотоаппарат
Фотоаппарат - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Fotolia / Tomasz Zajda
Фотоаппарат. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Фотограф разбился насмерть, упав с Мокринского железнодорожного моста в Чувашии, проводится проверка, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
"Около 20.50 17 сентября 27-летний фотограф из Чебоксар при производстве фотосъемки на Мокринском железнодорожном мосту, расположенном в Канашском районе, сорвался и упал с высоты. От полученных травм он скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской республике проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, трагедия произошла во время съемки выступления музыкальной группы.
Мокриинский железнодорожный мост через реку Утка был построен в 1918 году, в настоящий момент не используется по назначению, включен в список памятников истории и культуры Канашского района. Живописный железобетонный арочный виадук пользуется большой популярностью у туристов.
Музей-заповедник Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 14:33
В Крыму священник сорвался со скалы и погиб
1331100
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Следственный комитет России (СК РФ)Чувашская Республика (Чувашия)Канашский районПроисшествия
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