https://ria.ru/20200918/fotograf-1577444914.html

В Чувашии фотограф сорвался с моста и погиб

Фотограф разбился насмерть, упав с Мокринского железнодорожного моста в Чувашии, проводится проверка, сообщает следственное управление СК РФ по республике. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:39

2020-09-18T14:39

2020-09-18T14:39

следственный комитет россии (ск рф)

чувашская республика (чувашия)

канашский район

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости.</strong> Фотограф разбился насмерть, упав с Мокринского железнодорожного моста в <a href="https://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank">Чувашии</a>, проводится проверка, сообщает следственное управление СК РФ по республике.По данным местных СМИ, трагедия произошла во время съемки выступления музыкальной группы.Мокриинский железнодорожный мост через реку Утка был построен в 1918 году, в настоящий момент не используется по назначению, включен в список памятников истории и культуры <a href="http://ria.ru/location_Kanashskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Канашского района</a>. Живописный железобетонный арочный виадук пользуется большой популярностью у туристов.

https://ria.ru/20200917/svyaschennik-1577387955.html

чувашская республика (чувашия)

канашский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия), канашский район, происшествия