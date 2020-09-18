https://ria.ru/20200918/foto-1577429157.html

Актриса Яна Кошкина шокировала фанатов фотографией топлес

Актриса Яна Кошкина опубликовала в Instagram фото на отдыхе в Турции, откровенность которого шокировала ее подписчиков. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:06

2020-09-18T11:06

2020-09-18T11:06

яна кошкина

шоу-бизнес

фото

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Актриса Яна Кошкина опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/yana_koshkina_official/" target="_blank">Instagram</a> фото на отдыхе в Турции, откровенность которого шокировала ее подписчиков. На снимке девушка позирует топлес в бассейне. Она стоит спиной к камере, при этом бросая вверх лиф от ярко-красного купальника. “Ох уж эти папарацци”, - подписала фотографию Кошкина, добавив загадочный хэштег #язнаютынаменясмотришь. Фанаты, которые пришли в восторг от провокационного фото актрисы, засыпали ее комплиментами.“Крутая фотка!” - написал yuriy_katrachenko.“На такую красоту можно смотреть вечно!!!” - прокомментировал kiksatiy.“Повезло тому кто фото делал”, - заявил samir_7_7_7_k.“Многие сейчас позавидовали твоему папарацци”, - отметил space_room95.Некоторые пользователи предположили, что компанию актрисе на отдыхе составил Гарик Харламов, с которым девушке приписывают “роман”. “Харламов оценил”, - заключил один из подписчиков. <a href="https://ria.ru/person_yana-koshkina" target="_blank">Яна Кошкина</a> известна ролями в сериале “Интерны” и в фильмах “(НЕ)идеальный мужчина”, “Одноклассницы” и “Напарник”.

https://ria.ru/20200918/borodina-1577426934.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яна кошкина, шоу-бизнес, фото