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Актриса Яна Кошкина шокировала фанатов фотографией топлес
Актриса Яна Кошкина опубликовала в Instagram фото на отдыхе в Турции, откровенность которого шокировала ее подписчиков. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:06
2020-09-18T11:06
яна кошкина
шоу-бизнес
фото
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Актриса Яна Кошкина опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/yana_koshkina_official/" target="_blank">Instagram</a> фото на отдыхе в Турции, откровенность которого шокировала ее подписчиков. На снимке девушка позирует топлес в бассейне. Она стоит спиной к камере, при этом бросая вверх лиф от ярко-красного купальника. “Ох уж эти папарацци”, - подписала фотографию Кошкина, добавив загадочный хэштег #язнаютынаменясмотришь. Фанаты, которые пришли в восторг от провокационного фото актрисы, засыпали ее комплиментами.“Крутая фотка!” - написал yuriy_katrachenko.“На такую красоту можно смотреть вечно!!!” - прокомментировал kiksatiy.“Повезло тому кто фото делал”, - заявил samir_7_7_7_k.“Многие сейчас позавидовали твоему папарацци”, - отметил space_room95.Некоторые пользователи предположили, что компанию актрисе на отдыхе составил Гарик Харламов, с которым девушке приписывают “роман”. “Харламов оценил”, - заключил один из подписчиков. <a href="https://ria.ru/person_yana-koshkina" target="_blank">Яна Кошкина</a> известна ролями в сериале “Интерны” и в фильмах “(НЕ)идеальный мужчина”, “Одноклассницы” и “Напарник”.
https://ria.ru/20200918/borodina-1577426934.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
яна кошкина, шоу-бизнес, фото

Актриса Яна Кошкина шокировала фанатов фотографией топлес

11:06 18.09.2020
18877
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЯна Кошкина
Яна Кошкина - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Актриса Яна Кошкина опубликовала в Instagram фото на отдыхе в Турции, откровенность которого шокировала ее подписчиков.
На снимке девушка позирует топлес в бассейне. Она стоит спиной к камере, при этом бросая вверх лиф от ярко-красного купальника. “Ох уж эти папарацци”, - подписала фотографию Кошкина, добавив загадочный хэштег #язнаютынаменясмотришь.
Телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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Фанаты, которые пришли в восторг от провокационного фото актрисы, засыпали ее комплиментами.
“Крутая фотка!” - написал yuriy_katrachenko.
“На такую красоту можно смотреть вечно!!!” - прокомментировал kiksatiy.
“Повезло тому кто фото делал”, - заявил samir_7_7_7_k.
“Многие сейчас позавидовали твоему папарацци”, - отметил space_room95.
Некоторые пользователи предположили, что компанию актрисе на отдыхе составил Гарик Харламов, с которым девушке приписывают “роман”. “Харламов оценил”, - заключил один из подписчиков.
Яна Кошкина известна ролями в сериале “Интерны” и в фильмах “(НЕ)идеальный мужчина”, “Одноклассницы” и “Напарник”.
4030419
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Яна КошкинаШоу-бизнесФото
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