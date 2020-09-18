Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/flot-1577468684.html
Ударная группа ВМС США зашла в Персидский залив
Авианосная ударная группа ВМС США, пройдя по Ормузскому проливу, в пятницу зашла в акваторию Персидского залива, сообщает 5-й оперативный флот ВМС США. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T22:29
2020-09-18T22:29
ормузский пролив
персидский залив
военно-морские силы сша
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149914/51/1499145141_0:87:1144:731_1400x0_80_0_0_e1a33915ea7cd1c4832cd876d0af32f3.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости.</strong> Авианосная ударная группа <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a>, пройдя по <a href="http://ria.ru/location_Ormuzskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Ормузскому проливу</a>, в пятницу зашла в акваторию <a href="http://ria.ru/location_Persidskijj_zaliv/" target="_blank" data-auto="true">Персидского залива</a>, сообщает 5-й оперативный флот ВМС США.В состав авианосной группы входит флагманский корабль - атомный авианосец "Нимиц" (CVN 68), который сопровождают ракетные крейсеры "Принстон" (CG 59) и "Филиппинское море" (CG 58), а также эсминец "Стеретт" (DDG-104).В Персидском заливе американские корабли будут участвовать в учениях вместе с региональными партнерами и партнерами по коалиции, а также оказывать поддержку военно-морской авиацией операции "Непоколебимая решимость", сообщают американские военные.Последний раз американский авианосец "Авраам Линкольн" проходил через Ормузский пролив в ноябре прошлого года.Обострение в районе Персидского залива, находящегося рядом с Ормузским проливом, началось после того, как в июле прошлого года ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского <a href="http://ria.ru/location_Gibraltar/" target="_blank" data-auto="true">Гибралтара</a>.<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и <a href="http://ria.ru/location_Yemen/" target="_blank" data-auto="true">Йемена</a>.
https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html
https://ria.ru/20200728/1575066559.html
11
ормузский пролив
персидский залив
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149914/51/1499145141_28:0:1117:817_1400x0_80_0_0_96e889987d66d52cf944f2c2be93cc89.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ормузский пролив, персидский залив, военно-морские силы сша, иран, сша, в мире

Ударная группа ВМС США зашла в Персидский залив

22:29 18.09.2020
2526
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class James Vazquez/Released / Американский военный корабль USS Thunderbolt в Персидском заливе
Американский военный корабль USS Thunderbolt в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class James Vazquez/Released /
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Авианосная ударная группа ВМС США, пройдя по Ормузскому проливу, в пятницу зашла в акваторию Персидского залива, сообщает 5-й оперативный флот ВМС США.
В состав авианосной группы входит флагманский корабль - атомный авианосец "Нимиц" (CVN 68), который сопровождают ракетные крейсеры "Принстон" (CG 59) и "Филиппинское море" (CG 58), а также эсминец "Стеретт" (DDG-104).
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 08:00
Санкции против Ирана: мнение США и неправильное
В Персидском заливе американские корабли будут участвовать в учениях вместе с региональными партнерами и партнерами по коалиции, а также оказывать поддержку военно-морской авиацией операции "Непоколебимая решимость", сообщают американские военные.
Последний раз американский авианосец "Авраам Линкольн" проходил через Ормузский пролив в ноябре прошлого года.
Обострение в районе Персидского залива, находящегося рядом с Ормузским проливом, началось после того, как в июле прошлого года ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена.
Катер Корпуса Стражей Исламской революции - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
28 июля, 18:44
Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными
5912021632
Обсудить11
Ормузский проливПерсидский заливВоенно-морские силы СШАИранСШАВ мире
Рекомендуем
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
Глава офиса Зеленского назвал сроки окончания войны в Донбассе
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
Актер Никита Джигурда
Джигурда разделся в эфире НТВ
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, когда всех жителей США обеспечат вакциной от COVID-19
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
В офисе Зеленского опровергли данные о тайных договоренностях с Россией
Бассейн под открытым небом Чайка в Москве
Врачи рассказали о состоянии отравившихся хлором детей в Петербурге
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал о "замечательных опциях" по сделке с TikTok
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
Арепливир
Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
Спящая девушка
Раскрыта тайна глубокого сна
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский предложил кремировать тело Ленина
Королевский дворец Марокко
В Марокко зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Франц Клинцевич ушел с поста сенатора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
23:09Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
23:03В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:54Трамп рассказал о "замечательных опциях" по сделке с TikTok
22:42Трамп рассказал, когда всех жителей США обеспечат вакциной от COVID-19
22:31Врачи рассказали о состоянии отравившихся хлором детей в Петербурге
Лента новостейМолния