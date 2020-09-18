https://ria.ru/20200918/flot-1577468684.html
Ударная группа ВМС США зашла в Персидский залив
Авианосная ударная группа ВМС США, пройдя по Ормузскому проливу, в пятницу зашла в акваторию Персидского залива, сообщает 5-й оперативный флот ВМС США. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T22:29
2020-09-18T22:29
2020-09-18T22:29
ормузский пролив
персидский залив
военно-морские силы сша
иран
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости.</strong> Авианосная ударная группа <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a>, пройдя по <a href="http://ria.ru/location_Ormuzskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Ормузскому проливу</a>, в пятницу зашла в акваторию <a href="http://ria.ru/location_Persidskijj_zaliv/" target="_blank" data-auto="true">Персидского залива</a>, сообщает 5-й оперативный флот ВМС США.В состав авианосной группы входит флагманский корабль - атомный авианосец "Нимиц" (CVN 68), который сопровождают ракетные крейсеры "Принстон" (CG 59) и "Филиппинское море" (CG 58), а также эсминец "Стеретт" (DDG-104).В Персидском заливе американские корабли будут участвовать в учениях вместе с региональными партнерами и партнерами по коалиции, а также оказывать поддержку военно-морской авиацией операции "Непоколебимая решимость", сообщают американские военные.Последний раз американский авианосец "Авраам Линкольн" проходил через Ормузский пролив в ноябре прошлого года.Обострение в районе Персидского залива, находящегося рядом с Ормузским проливом, началось после того, как в июле прошлого года ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского <a href="http://ria.ru/location_Gibraltar/" target="_blank" data-auto="true">Гибралтара</a>.<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и <a href="http://ria.ru/location_Yemen/" target="_blank" data-auto="true">Йемена</a>.
https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html
https://ria.ru/20200728/1575066559.html
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ормузский пролив
персидский залив
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ормузский пролив, персидский залив, военно-морские силы сша, иран, сша, в мире