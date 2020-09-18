https://ria.ru/20200918/eko-1577449177.html

Движение "За жизнь!" высказалось по теме изменения позиции РПЦ по ЭКО

Общероссийское общественное движение "За жизнь!" поддерживает позицию члена профильной патриаршей комиссии протоиерея Максима Обухова в вопросе о корректировке... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T15:43

2020-09-18T15:43

2020-09-18T16:29

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости.</strong> Общероссийское общественное движение "За жизнь!" поддерживает позицию члена профильной патриаршей комиссии протоиерея Максима Обухова в вопросе о корректировке общецерковной позиции по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО), заявил РИА Новости координатор движения Сергей Чесноков.Ранее стало известно, что Русская православная церковь готовится уточнить свою позицию по ЭКО с учетом новых технологий – некоторые варианты ЭКО могут быть приняты при определенных условиях как допустимые. По словам одного из авторов готовящегося документа в Межсоборном присутствии РПЦ, священника Романа Тарабрина, разрабатываемый документ будет отражать отношение Церкви к ЭКО с учетом последних достижений и появившейся возможности не уничтожать так называемые лишние эмбрионы."Русская церковь, будучи одним из наиболее консервативных институтов страны, подвергается сильному давлению. Церковь принуждают к антихристианским компромиссам. Очень сильное давление идет по линии искусственных абортов, ЭКО и суррогатного материнства", - сказал Чесноков.По его мнению, экстракорпоральное оплодотворение "было и остается неадекватным решением проблемы бесплодия", а "уверения фармацевтических компаний в том, что современное ЭКО способно обходиться без абортирования зародившихся жизней, могут быть всего лишь маркетингом"."Россиянок уже вводили в похожие заблуждения. Например, многие женщины по-прежнему считают внутриматочную спираль контрацептивным средством, хотя это преимущественно абортивное средство. То же самое касается и оральной контрацепции, абортивные механизмы и опасность которой успешно скрываются маркетологами", - сказал Чесноков.Он добавил, что в данном дискурсе движение "За жизнь!" поддерживает позицию члена патриаршей комиссии по вопросам семьи, руководителя православного медико-просветительского центра "Жизнь" протоиерея Максима Обухова, выступившего против корректировки церковной позиции.Как напомнил Обухов, большая часть эмбрионов гибнет, при самых благоприятных условиях - более половины, при менее благоприятных - 90% и больше. "Это означает, что для того, чтобы родился один ребенок, девять должны погибнуть и их гибель заранее запланирована. Одно дело, когда в естественных условиях часть эмбрионов гибнет самопроизвольно - другое - преднамеренно проводить манипуляции зная, что большая часть детей погибнет. Никаких технологий, которые могут предотвратить запланированную гибель детей, не существует. Никакие условия, выполнив которые можно было бы это предотвратить, не существуют. Гибель эмбрионов при ЭКО является частью самой технологии и поэтому неизбежна", - написал Обухов на своей странице в Facebook.Движение "За жизнь!" реализует всероссийскую программу помощи беременным женщинам и семьям с детьми, попавшим в кризисную ситуацию, "Спаси жизнь". В прошлом году участники движения объявили, что собрали 1 миллион подписей в поддержку своей петиции за запрет абортов в стране.

https://ria.ru/20200821/eko-1576099673.html

https://ria.ru/20191206/1562075236.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь