https://ria.ru/20200918/eilish-1577401059.html
Билли Айлиш раскритиковала ровесников за вечеринки во время пандемии
Билли Айлиш осудила известных молодых людей за то, что они принимают участие в вечеринках во время пандемии. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T05:13
2020-09-18T05:13
2020-09-18T05:14
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<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости.</strong> Билли Айлиш осудила известных молодых людей за то, что они принимают участие в вечеринках во время пандемии."Удивительно, но я не обнимала лучших друзей полгода, а вы участвуете в вечеринках", — <a href="https://www.instagram.com/billieeilish/?hl=ru" target="_blank">сказала</a> певица в своей "истории" в инстаграме, исказив лицо при помощи фильтра. Потом уже в обычным виде добавила равнодушно: "Удивительно". Ранее стало известно, что некоторые знаменитости, включая певицу Дуа Липу и звезду TikTik Чарли Дамелио проводили вечеринки у себя дома в августе. В июле известный YouTube-блогер Джейк Пол, устроивший у себя дома праздник, видео с которого разошлись в соцсетях, <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/news/jake-paul-party-calabasas-california-mayor-youtube-a9622086.html" target="_blank">подвергся</a> критике со стороны мэра Калабасаса (пригород Лос-Анджелеса - Прим. ред.), поскольку все гости были без масок и не соблюдали дистанцию.
https://ria.ru/20200909/ukulele-1576953292.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дуа липа, билли айлиш, стиль жизни, новости культуры, калифорния