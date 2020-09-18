https://ria.ru/20200918/eilish-1577401059.html

Билли Айлиш раскритиковала ровесников за вечеринки во время пандемии

Билли Айлиш осудила известных молодых людей за то, что они принимают участие в вечеринках во время пандемии. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T05:13

2020-09-18T05:13

2020-09-18T05:14

культура

коронавирус covid-19

дуа липа

билли айлиш

стиль жизни

новости культуры

калифорния

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563840914_0:76:3072:1804_1400x0_80_0_0_5a3e63f047c82dcd3987b3f946ffd6d8.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости.</strong> Билли Айлиш осудила известных молодых людей за то, что они принимают участие в вечеринках во время пандемии."Удивительно, но я не обнимала лучших друзей полгода, а вы участвуете в вечеринках", — <a href="https://www.instagram.com/billieeilish/?hl=ru" target="_blank">сказала</a> певица в своей "истории" в инстаграме, исказив лицо при помощи фильтра. Потом уже в обычным виде добавила равнодушно: "Удивительно". Ранее стало известно, что некоторые знаменитости, включая певицу Дуа Липу и звезду TikTik Чарли Дамелио проводили вечеринки у себя дома в августе. В июле известный YouTube-блогер Джейк Пол, устроивший у себя дома праздник, видео с которого разошлись в соцсетях, <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/news/jake-paul-party-calabasas-california-mayor-youtube-a9622086.html" target="_blank">подвергся</a> критике со стороны мэра Калабасаса (пригород Лос-Анджелеса - Прим. ред.), поскольку все гости были без масок и не соблюдали дистанцию.

https://ria.ru/20200909/ukulele-1576953292.html

калифорния

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дуа липа, билли айлиш, стиль жизни, новости культуры, калифорния