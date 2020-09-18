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https://ria.ru/20200918/eilish-1577401059.html
Билли Айлиш раскритиковала ровесников за вечеринки во время пандемии
Билли Айлиш осудила известных молодых людей за то, что они принимают участие в вечеринках во время пандемии. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T05:13
2020-09-18T05:14
культура
коронавирус covid-19
дуа липа
билли айлиш
стиль жизни
новости культуры
калифорния
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<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости.</strong> Билли Айлиш осудила известных молодых людей за то, что они принимают участие в вечеринках во время пандемии."Удивительно, но я не обнимала лучших друзей полгода, а вы участвуете в вечеринках", — <a href="https://www.instagram.com/billieeilish/?hl=ru" target="_blank">сказала</a> певица в своей "истории" в инстаграме, исказив лицо при помощи фильтра. Потом уже в обычным виде добавила равнодушно: "Удивительно". Ранее стало известно, что некоторые знаменитости, включая певицу Дуа Липу и звезду TikTik Чарли Дамелио проводили вечеринки у себя дома в августе. В июле известный YouTube-блогер Джейк Пол, устроивший у себя дома праздник, видео с которого разошлись в соцсетях, <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/news/jake-paul-party-calabasas-california-mayor-youtube-a9622086.html" target="_blank">подвергся</a> критике со стороны мэра Калабасаса (пригород Лос-Анджелеса - Прим. ред.), поскольку все гости были без масок и не соблюдали дистанцию.
https://ria.ru/20200909/ukulele-1576953292.html
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коронавирус covid-19, дуа липа, билли айлиш, стиль жизни, новости культуры, калифорния

Билли Айлиш раскритиковала ровесников за вечеринки во время пандемии

05:13 18.09.2020 (обновлено: 05:14 18.09.2020)
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© AP Photo / Invision / Willy SanjuanБилли Айлиш на вечеринке Spotify Best New Artist в Западном Голливуде
Билли Айлиш на вечеринке Spotify Best New Artist в Западном Голливуде - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / Invision / Willy Sanjuan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Билли Айлиш осудила известных молодых людей за то, что они принимают участие в вечеринках во время пандемии.
"Удивительно, но я не обнимала лучших друзей полгода, а вы участвуете в вечеринках", — сказала певица в своей "истории" в инстаграме, исказив лицо при помощи фильтра.
Потом уже в обычным виде добавила равнодушно: "Удивительно".
Ранее стало известно, что некоторые знаменитости, включая певицу Дуа Липу и звезду TikTik Чарли Дамелио проводили вечеринки у себя дома в августе.
В июле известный YouTube-блогер Джейк Пол, устроивший у себя дома праздник, видео с которого разошлись в соцсетях, подвергся критике со стороны мэра Калабасаса (пригород Лос-Анджелеса - Прим. ред.), поскольку все гости были без масок и не соблюдали дистанцию.
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КультураКоронавирус COVID-19Дуа ЛипаБилли АйлишСтиль жизниНовости культурыКалифорния
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