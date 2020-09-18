https://ria.ru/20200918/egipet-1577434208.html

В Египте готовы организовать быстрый трансфер для гостей на Красное море

Египетские власти готовы организовать трансфер на курорты Красного моря для прибывающих в Каир российских туристов, если на это будет достаточно большой спрос,... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:32

2020-09-18T14:32

2020-09-18T14:32

туризм

туризм

хишам ад-думейри

красное море

южный синай (мухафаза)

новости - туризм

египет

луксор

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<strong>КАИР, 18 сен – РИА Новости.</strong> Египетские власти готовы организовать трансфер на курорты Красного моря для прибывающих в Каир российских туристов, если на это будет достаточно большой спрос, заявила РИА Новости замминистра туризма Египта Гада Шаляби."Аэрофлот" возобновил прерванные из-за пандемии коронавируса перелеты из Москвы в Каир 9 сентября. По ее словам, при наличии таких договоренностей с EgyptAir или другими авиакомпаниями, осуществляющими внутренние рейсы, пересадка в аэропорту Каира составит один час, полет из столицы до курортов занимает также около часа.Всем прибывающим пассажирам с 1 сентября необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет. Ранее власти Египта решили сделать туристическую визу бесплатной до 30 октября для прибывающих в три провинции: Южный Синай, Красное Море, Матрух.По данным Минздрава Египта, в стране зафиксированы более 101 тысячи случаев коронавируса, выздоровели 86 тысяч человек, скончались 5,6 тысячи пациентов.Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Их аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

https://ria.ru/20200905/egipet-1576783719.html

https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html

красное море

южный синай (мухафаза)

египет

луксор

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, хишам ад-думейри, красное море, южный синай (мухафаза), новости - туризм, египет, луксор