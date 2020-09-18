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Туризм
https://ria.ru/20200918/egipet-1577434208.html
В Египте готовы организовать быстрый трансфер для гостей на Красное море
Египетские власти готовы организовать трансфер на курорты Красного моря для прибывающих в Каир российских туристов, если на это будет достаточно большой спрос,... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:32
2020-09-18T14:32
туризм
туризм
хишам ад-думейри
красное море
южный синай (мухафаза)
новости - туризм
египет
луксор
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<strong>КАИР, 18 сен – РИА Новости.</strong> Египетские власти готовы организовать трансфер на курорты Красного моря для прибывающих в Каир российских туристов, если на это будет достаточно большой спрос, заявила РИА Новости замминистра туризма Египта Гада Шаляби."Аэрофлот" возобновил прерванные из-за пандемии коронавируса перелеты из Москвы в Каир 9 сентября. По ее словам, при наличии таких договоренностей с EgyptAir или другими авиакомпаниями, осуществляющими внутренние рейсы, пересадка в аэропорту Каира составит один час, полет из столицы до курортов занимает также около часа.Всем прибывающим пассажирам с 1 сентября необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет. Ранее власти Египта решили сделать туристическую визу бесплатной до 30 октября для прибывающих в три провинции: Южный Синай, Красное Море, Матрух.По данным Минздрава Египта, в стране зафиксированы более 101 тысячи случаев коронавируса, выздоровели 86 тысяч человек, скончались 5,6 тысячи пациентов.Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Их аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
https://ria.ru/20200905/egipet-1576783719.html
https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html
красное море
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туризм, хишам ад-думейри, красное море, южный синай (мухафаза), новости - туризм, египет, луксор

В Египте готовы организовать быстрый трансфер для гостей на Красное море

14:32 18.09.2020
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© Depositphotos / OlegDoroshenkoХургада, Египет
Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Depositphotos / OlegDoroshenko
Читать ria.ru в
КАИР, 18 сен – РИА Новости. Египетские власти готовы организовать трансфер на курорты Красного моря для прибывающих в Каир российских туристов, если на это будет достаточно большой спрос, заявила РИА Новости замминистра туризма Египта Гада Шаляби.
"Аэрофлот" возобновил прерванные из-за пандемии коронавируса перелеты из Москвы в Каир 9 сентября.
"Если будет достаточное число туристов, можно организовать прямые рейсы на курорты. При наличии спроса, мы можем подстроить расписание внутреннего перелета под прибытие борта из Москвы, чтобы гости попадали сразу в Шарм-эш-Шейх и Хургаду", — сказала Шаляби.
По ее словам, при наличии таких договоренностей с EgyptAir или другими авиакомпаниями, осуществляющими внутренние рейсы, пересадка в аэропорту Каира составит один час, полет из столицы до курортов занимает также около часа.
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Всем прибывающим пассажирам с 1 сентября необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет. Ранее власти Египта решили сделать туристическую визу бесплатной до 30 октября для прибывающих в три провинции: Южный Синай, Красное Море, Матрух.
По данным Минздрава Египта, в стране зафиксированы более 101 тысячи случаев коронавируса, выздоровели 86 тысяч человек, скончались 5,6 тысячи пациентов.
Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Их аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
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ТуризмТуризмХишам ад-ДумейриКрасное мореЮжный Синай (мухафаза)Новости - ТуризмЕгипетЛуксор
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