https://ria.ru/20200918/egipet-1577424296.html

Власти Египта обещают российским туристам приемлемые цены на отдых

Россияне могут рассчитывать на отдых в Египте по приемлемым ценам, заявила РИА Новости замминистра туризма страны Гада Шаляби. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:48

2020-09-18T11:48

2020-09-18T11:48

коронавирус covid-19

куда поехать

отели

цены

хишам ад-думейри

туристы

синайский полуостров

южный синай (мухафаза)

туризм

туризм

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<strong>КАИР, 18 сен — РИА Новости.</strong> Россияне могут рассчитывать на отдых в Египте по приемлемым ценам, заявила РИА Новости замминистра туризма страны Гада Шаляби."Аэрофлот" возобновил прерванные из-за пандемии коронавируса перелеты из Москвы в Каир 9 сентября. По словам Шаляби, на данный момент цены в египетских гостиницах приемлемые, сами отели работают с небольшой выгодой и им удается покрывать лишь расходы на деятельность."Российские туристы всегда отдыхали у нас по наилучшим ценам", — ответила Шаляби на вопрос о возможных скидках для путешественников из РФ.Экс-глава Египетского государственного агентства по активизации туризма, специалист в гостиничной сфере Хишам ад-Думейри сказал РИА Новости, что на данный момент стоимость поездки может немного увеличиться, так как отели тратят дополнительные средства на обеспечение мер по безопасности и гигиены.Всем прибывающим в Египет пассажирам с 1 сентября необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет. Ранее власти республики решили сделать туристическую визу бесплатной до 30 октября для гостей провинций Южный Синай, Красное Море, Матрух.Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Их аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

https://ria.ru/20200905/egipet-1576783719.html

https://ria.ru/20200916/osen-1576598861.html

синайский полуостров

южный синай (мухафаза)

красное море

египет

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, куда поехать, отели, цены, хишам ад-думейри, туристы, синайский полуостров, южный синай (мухафаза), туризм, красное море, новости - туризм, египет