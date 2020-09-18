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Туризм
https://ria.ru/20200918/egipet-1577424296.html
Власти Египта обещают российским туристам приемлемые цены на отдых
Россияне могут рассчитывать на отдых в Египте по приемлемым ценам, заявила РИА Новости замминистра туризма страны Гада Шаляби. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:48
2020-09-18T11:48
коронавирус covid-19
куда поехать
отели
цены
хишам ад-думейри
туристы
синайский полуостров
южный синай (мухафаза)
туризм
туризм
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<strong>КАИР, 18 сен — РИА Новости.</strong> Россияне могут рассчитывать на отдых в Египте по приемлемым ценам, заявила РИА Новости замминистра туризма страны Гада Шаляби."Аэрофлот" возобновил прерванные из-за пандемии коронавируса перелеты из Москвы в Каир 9 сентября. По словам Шаляби, на данный момент цены в египетских гостиницах приемлемые, сами отели работают с небольшой выгодой и им удается покрывать лишь расходы на деятельность."Российские туристы всегда отдыхали у нас по наилучшим ценам", — ответила Шаляби на вопрос о возможных скидках для путешественников из РФ.Экс-глава Египетского государственного агентства по активизации туризма, специалист в гостиничной сфере Хишам ад-Думейри сказал РИА Новости, что на данный момент стоимость поездки может немного увеличиться, так как отели тратят дополнительные средства на обеспечение мер по безопасности и гигиены.Всем прибывающим в Египет пассажирам с 1 сентября необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет. Ранее власти республики решили сделать туристическую визу бесплатной до 30 октября для гостей провинций Южный Синай, Красное Море, Матрух.Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Их аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
https://ria.ru/20200905/egipet-1576783719.html
https://ria.ru/20200916/osen-1576598861.html
синайский полуостров
южный синай (мухафаза)
красное море
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коронавирус covid-19, куда поехать, отели, цены, хишам ад-думейри, туристы, синайский полуостров, южный синай (мухафаза), туризм, красное море, новости - туризм, египет

Власти Египта обещают российским туристам приемлемые цены на отдых

11:48 18.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтдыхающие играют в волейбол на пляже в Шарм-эль-Шейхе
Отдыхающие играют в волейбол на пляже в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КАИР, 18 сен — РИА Новости. Россияне могут рассчитывать на отдых в Египте по приемлемым ценам, заявила РИА Новости замминистра туризма страны Гада Шаляби.
"Аэрофлот" возобновил прерванные из-за пандемии коронавируса перелеты из Москвы в Каир 9 сентября.
По словам Шаляби, на данный момент цены в египетских гостиницах приемлемые, сами отели работают с небольшой выгодой и им удается покрывать лишь расходы на деятельность.
"Российские туристы всегда отдыхали у нас по наилучшим ценам", — ответила Шаляби на вопрос о возможных скидках для путешественников из РФ.
Экс-глава Египетского государственного агентства по активизации туризма, специалист в гостиничной сфере Хишам ад-Думейри сказал РИА Новости, что на данный момент стоимость поездки может немного увеличиться, так как отели тратят дополнительные средства на обеспечение мер по безопасности и гигиены.
Всем прибывающим в Египет пассажирам с 1 сентября необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет. Ранее власти республики решили сделать туристическую визу бесплатной до 30 октября для гостей провинций Южный Синай, Красное Море, Матрух.
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