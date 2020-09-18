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https://ria.ru/20200918/efremov-1577436759.html
Новый адвокат попросил для Ефремова условный срок
В Пресненский суд Москвы поступила жалоба нового адвоката Михаила Ефремова Владимира Васильева, в ней он просит смягчить наказание артисту до четырех лет... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:53
2020-09-18T14:18
эльман пашаев
москва
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> В Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> поступила жалоба нового адвоката <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> Владимира Васильева, в ней он просит смягчить наказание артисту до четырех лет условного лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Данная жалоба будет рассмотрена Мосгорсудом наряду с доводами других защитников артиста. Дата заседания пока не назначена.Пресненский суд Москвы ранее приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После этого актер отказался от услуг своего адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало Пашаеву заявить, что он подал апелляцию на приговор.На этой неделе в адвокатской конторе Russian Lawyers Company РИА Новости рассказали, что их сотрудник Роман Филиппов стал новым адвокатом Ефремова. Про подключение Васильева к защите актера ранее не сообщалось.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице.
https://ria.ru/20200915/pashaev-1577257452.html
А хотелось бы спросить, на основании ЧЕГО? Что конкретно мешает отбытию наказания в колонии? Пусть там свой театр создает, хоть люди на дорогах целее будут!
130
Люди целее не будут. Каждый день в стране в среднем около 40 человек гибнет в дтп. Читателям до этого просто дела нет.
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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эльман пашаев, москва, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Новый адвокат попросил для Ефремова условный срок

12:53 18.09.2020 (обновлено: 14:18 18.09.2020)
224734
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступила жалоба нового адвоката Михаила Ефремова Владимира Васильева, в ней он просит смягчить наказание артисту до четырех лет условного лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Васильева Владимира в защиту интересов Ефремова на приговор суда от 8 сентября 2020 года. Защитник просит отменить или изменить приговор суда, назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до четырех лет, которое следует считать условным", — рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Данная жалоба будет рассмотрена Мосгорсудом наряду с доводами других защитников артиста. Дата заседания пока не назначена.
Пресненский суд Москвы ранее приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После этого актер отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало Пашаеву заявить, что он подал апелляцию на приговор.
На этой неделе в адвокатской конторе Russian Lawyers Company РИА Новости рассказали, что их сотрудник Роман Филиппов стал новым адвокатом Ефремова. Про подключение Васильева к защите актера ранее не сообщалось.
Адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 12:44
Минюст потребовал лишить Пашаева адвокатского статуса
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.
32106658289
Обсудить43
Эльман ПашаевМоскваСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
А хотелось бы спросить, на основании ЧЕГО? Что конкретно мешает отбытию наказания в колонии? Пусть там свой театр создает, хоть люди на дорогах целее будут!
18 сентября, 13:00
Von StirlizVon Stirliz
114400010
Люди целее не будут. Каждый день в стране в среднем около 40 человек гибнет в дтп. Читателям до этого просто дела нет.
18 сентября, 13:04
и.игорь .
13002696
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