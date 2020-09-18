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https://ria.ru/20200918/efremov-1577431561.html
Пашаев подал подробную жалобу на приговор Ефремову
Адвокат Эльман Пашаев сообщил РИА Новости, что подал подробную апелляционную жалобу на приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о ДТП. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:40
2020-09-18T11:40
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> сообщил РИА Новости, что подал подробную апелляционную жалобу на приговор актёру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> по делу о ДТП.Краткую жалобу Пашаев подал вскоре после вынесения Пресненским судом Москвы приговора, который отправил Ефремова в колонию общего режима на восемь лет.Ефремов впоследствии отказался от услуг Пашаева, тщетно пытавшегося доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. На этой неделе в адвокатской конторе Russian Lawyers Company РИА Новости сообщили, что их сотрудник Роман Филиппов стал новым адвокатом Ефремова.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200917/zaklyuchennye-1577415132.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/efremov-1577359502.html
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Пашаев подал подробную жалобу на приговор Ефремову

11:40 18.09.2020
1840
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев сообщил РИА Новости, что подал подробную апелляционную жалобу на приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о ДТП.
"Да, я подал", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. От дальнейших комментариев он отказался.
Актер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Краткую жалобу Пашаев подал вскоре после вынесения Пресненским судом Москвы приговора, который отправил Ефремова в колонию общего режима на восемь лет.
Ефремов впоследствии отказался от услуг Пашаева, тщетно пытавшегося доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. На этой неделе в адвокатской конторе Russian Lawyers Company РИА Новости сообщили, что их сотрудник Роман Филиппов стал новым адвокатом Ефремова.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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