Пашаев подал подробную жалобу на приговор Ефремову
1840
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев сообщил РИА Новости, что подал подробную апелляционную жалобу на приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о ДТП.
"Да, я подал", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. От дальнейших комментариев он отказался.
17 сентября, 22:01Ефремов пошутил о российских заключенных
Краткую жалобу Пашаев подал вскоре после вынесения Пресненским судом Москвы приговора, который отправил Ефремова в колонию общего режима на восемь лет.
Ефремов впоследствии отказался от услуг Пашаева, тщетно пытавшегося доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. На этой неделе в адвокатской конторе Russian Lawyers Company РИА Новости сообщили, что их сотрудник Роман Филиппов стал новым адвокатом Ефремова.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
16 сентября, 21:39"Такая, значит, судьба". Ефремов вывел "мораль" в СИЗО