https://ria.ru/20200918/efremov-1577431561.html

Пашаев подал подробную жалобу на приговор Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев сообщил РИА Новости, что подал подробную апелляционную жалобу на приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о ДТП. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:40

2020-09-18T11:40

2020-09-18T11:40

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576940798_0:0:1235:695_1400x0_80_0_0_dd2753ab54b70b604a108b0eb818ef83.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> сообщил РИА Новости, что подал подробную апелляционную жалобу на приговор актёру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> по делу о ДТП.Краткую жалобу Пашаев подал вскоре после вынесения Пресненским судом Москвы приговора, который отправил Ефремова в колонию общего режима на восемь лет.Ефремов впоследствии отказался от услуг Пашаева, тщетно пытавшегося доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. На этой неделе в адвокатской конторе Russian Lawyers Company РИА Новости сообщили, что их сотрудник Роман Филиппов стал новым адвокатом Ефремова.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200917/zaklyuchennye-1577415132.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/efremov-1577359502.html

4

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия