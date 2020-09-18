https://ria.ru/20200918/ees-1577422262.html

Вступление в силу техрегламента по алкоголю в ЕАЭС могут перенести

Министерство экономического развития России направило в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложение перенести срок вступления в силу технического... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T09:19

2020-09-18T09:19

2020-09-18T09:19

союз российских пивоваров

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

экономика

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Министерство экономического развития России направило в Евразийскую экономическую комиссию (<a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskaja_ehkonomicheskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">ЕЭК</a>) предложение перенести срок вступления в силу технического регламента о безопасности алкогольной продукции в <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a> с 2021 на 2022 год, сообщили РИА Новости в комиссии.Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу 9 января 2021 года. Он устанавливает требования к алкоголю, которые станут обязательными для применения на территории стран-членов союза. При этом ряд его положений вызвали критику со стороны отдельных участников алкогольного рынка.В частности, <a href="http://ria.ru/organization_Sojuz_rossijjskikh_pivovarov/" target="_blank" data-auto="true">Союз российских пивоваров</a> обращал внимание на различия между определением пива в техрегламенте и в российском законе о госрегулировании оборота алкоголя. Союз отмечал, что замена несоложеными продуктами большей массы пивоваренного солода, чем установлено в российском законодательстве, может привести к снижению качества пива. С просьбой о переносе введения в действие техрегламента в ЕЭК обращалась также армянская пивоваренная компания "Ереванское пиво".

https://ria.ru/20200902/tabak-1576612557.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

союз российских пивоваров, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, экономика