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Вступление в силу техрегламента по алкоголю в ЕАЭС могут перенести
Министерство экономического развития России направило в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложение перенести срок вступления в силу технического... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T09:19
2020-09-18T09:19
союз российских пивоваров
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Министерство экономического развития России направило в Евразийскую экономическую комиссию (<a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskaja_ehkonomicheskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">ЕЭК</a>) предложение перенести срок вступления в силу технического регламента о безопасности алкогольной продукции в <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a> с 2021 на 2022 год, сообщили РИА Новости в комиссии.Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу 9 января 2021 года. Он устанавливает требования к алкоголю, которые станут обязательными для применения на территории стран-членов союза. При этом ряд его положений вызвали критику со стороны отдельных участников алкогольного рынка.В частности, <a href="http://ria.ru/organization_Sojuz_rossijjskikh_pivovarov/" target="_blank" data-auto="true">Союз российских пивоваров</a> обращал внимание на различия между определением пива в техрегламенте и в российском законе о госрегулировании оборота алкоголя. Союз отмечал, что замена несоложеными продуктами большей массы пивоваренного солода, чем установлено в российском законодательстве, может привести к снижению качества пива. С просьбой о переносе введения в действие техрегламента в ЕЭК обращалась также армянская пивоваренная компания "Ереванское пиво".
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союз российских пивоваров, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, экономика

Вступление в силу техрегламента по алкоголю в ЕАЭС могут перенести

09:19 18.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПолки с алкогольной продукцией в магазине
Полки с алкогольной продукцией в магазине - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Полки с алкогольной продукцией в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Министерство экономического развития России направило в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложение перенести срок вступления в силу технического регламента о безопасности алкогольной продукции в ЕАЭС с 2021 на 2022 год, сообщили РИА Новости в комиссии.
"В Евразийскую экономическую комиссию поступили предложения министерства экономического развития Российской Федерации по переносу срока вступления в силу ТР ЕАЭС 047/20178 с 9 января 2021 года на 1 января 2022 года. Данное предложение в настоящее время находится в проработке", - рассказали в ЕЭК.
Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу 9 января 2021 года. Он устанавливает требования к алкоголю, которые станут обязательными для применения на территории стран-членов союза. При этом ряд его положений вызвали критику со стороны отдельных участников алкогольного рынка.
В частности, Союз российских пивоваров обращал внимание на различия между определением пива в техрегламенте и в российском законе о госрегулировании оборота алкоголя. Союз отмечал, что замена несоложеными продуктами большей массы пивоваренного солода, чем установлено в российском законодательстве, может привести к снижению качества пива. С просьбой о переносе введения в действие техрегламента в ЕЭК обращалась также армянская пивоваренная компания "Ереванское пиво".
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Союз российских пивоваровЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияЭкономика
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