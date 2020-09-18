Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/dozhd-1577438120.html
На Москву снова обрушился сильный дождь
Сильные дожди обрушиваются на Москву уже второй день подряд, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:11
2020-09-18T13:12
александр синенко (политик)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574369400_0:97:3072:1825_1400x0_80_0_0_7891f2fdbd5dc7fa82ae6fef55d060c3.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Сильные дожди обрушиваются на Москву уже второй день подряд, передает корреспондент РИА Новости.В минувший четверг на столицу обрушились ливни с грозами и порывистым ветром, выпало более половины месячной нормы осадков. Как сообщал портал "Метеоновости", 17 сентября 2020 года вошло в тройку "самых мокрых" 17 сентября за всю историю метеонаблюдений.В пятницу синоптики опять прогнозировали дожди. Как ранее сообщил РИА Новости синоптик центра погоды "<a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">Фобос</a>" <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Sinenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Синенков</a>, в последний день рабочей недели в Москве может выпасть до 10 миллиметров осадков, это 15% месячной нормы.По наблюдению корреспондента РИА Новости, в некоторых районах столицы наблюдаются дожди ливневого характера, вода скапливается на тротуарах и проезжей части.Согласно данным портала <a href="https://yandex.ru/pogoda/moscow" target="_blank">Яндекс. Погода</a>, наиболее сильные дожди накрыли центр города, а также северную и западную части.
https://ria.ru/20200918/nepogoda-1577422036.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574369400_12:0:2743:2048_1400x0_80_0_0_de2284000db00f6d6f5466090a9d8147.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр синенко (политик), общество

На Москву снова обрушился сильный дождь

13:11 18.09.2020 (обновлено: 13:12 18.09.2020)
3807
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сильные дожди обрушиваются на Москву уже второй день подряд, передает корреспондент РИА Новости.
В минувший четверг на столицу обрушились ливни с грозами и порывистым ветром, выпало более половины месячной нормы осадков. Как сообщал портал "Метеоновости", 17 сентября 2020 года вошло в тройку "самых мокрых" 17 сентября за всю историю метеонаблюдений.
В пятницу синоптики опять прогнозировали дожди. Как ранее сообщил РИА Новости синоптик центра погоды "Фобос" Александр Синенков, в последний день рабочей недели в Москве может выпасть до 10 миллиметров осадков, это 15% месячной нормы.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, в некоторых районах столицы наблюдаются дожди ливневого характера, вода скапливается на тротуарах и проезжей части.
Согласно данным портала Яндекс. Погода, наиболее сильные дожди накрыли центр города, а также северную и западную части.
Сорванный ветром с места гараж-ракушка в Москве. 17 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 08:47
В Москве из-за непогоды было повреждено более 40 автомобилей
733312
Обсудить0
Александр Синенко (политик)Общество
Рекомендуем
Снегопад в Санкт-Петербурге
Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой
СПЧ ООН
СПЧ ООН призвал белорусские власти вступить в диалог с оппозицией
Алексей Навальный
Эксперт назвал первопричину ситуации с Навальным
Портрет президента Белоруссии Александра Лукашенко на футболке участницы акции в поддержку действующей власти в Минске
В СПЧ ООН назвали причину кризиса в Белоруссии
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко
Источник сообщил, что белгородский губернатор станет сенатором
Здание Государственной думы РФ
В России могут вырасти штрафы за разглашение персональных данных
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: если бы в РФ нашли следы химоружия, Путину бы сразу доложили
Отдыхающая на пляже Цирк в Сочи
Вторая программа кешбэка за туры по России начнется в октябре
Рассвет в Москве
Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
Сотрудники Федеральной службы охраны
Сотрудники ФСО будут обязаны сообщать о попытках дать им взятку
Алексей Навальный
В Германии не исключили, что лидеры ЕС обсудят ситуацию с Навальным
Здание МИД России
Источник оценил отказ Киева внести в конституцию особый статус Донбасса
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко
Депутат Госдумы Игорь Сапко заболел коронавирусом
Молодые люди
Опрос показал, сколько совершеннолетних россиян живет с родителями
Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Миронов предложил регулировать передвижение на самокатах и моноколесах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
23:09Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
23:03В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:54Трамп рассказал о "замечательных опциях" по сделке с TikTok
22:42Трамп рассказал, когда всех жителей США обеспечат вакциной от COVID-19
22:31Врачи рассказали о состоянии отравившихся хлором детей в Петербурге
Лента новостейМолния