https://ria.ru/20200918/dozhd-1577438120.html

На Москву снова обрушился сильный дождь

Сильные дожди обрушиваются на Москву уже второй день подряд, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:11

2020-09-18T13:11

2020-09-18T13:12

александр синенко (политик)

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Сильные дожди обрушиваются на Москву уже второй день подряд, передает корреспондент РИА Новости.В минувший четверг на столицу обрушились ливни с грозами и порывистым ветром, выпало более половины месячной нормы осадков. Как сообщал портал "Метеоновости", 17 сентября 2020 года вошло в тройку "самых мокрых" 17 сентября за всю историю метеонаблюдений.В пятницу синоптики опять прогнозировали дожди. Как ранее сообщил РИА Новости синоптик центра погоды "<a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">Фобос</a>" <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Sinenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Синенков</a>, в последний день рабочей недели в Москве может выпасть до 10 миллиметров осадков, это 15% месячной нормы.По наблюдению корреспондента РИА Новости, в некоторых районах столицы наблюдаются дожди ливневого характера, вода скапливается на тротуарах и проезжей части.Согласно данным портала <a href="https://yandex.ru/pogoda/moscow" target="_blank">Яндекс. Погода</a>, наиболее сильные дожди накрыли центр города, а также северную и западную части.

https://ria.ru/20200918/nepogoda-1577422036.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенко (политик), общество