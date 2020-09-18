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https://ria.ru/20200918/donbass-1577468066.html
В офисе Зеленского опровергли данные о тайных договоренностях с Россией
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что никаких тайных договоренностей между Киевом и Москвой относительно урегулирования ситуации в Донбассе... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T21:49
2020-09-18T22:00
андрей богдан
россия
ситуация на украине
андрей ермак
донбасс
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Глава офиса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ermak/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Ермак</a> заявил, что никаких тайных договоренностей между Киевом и Москвой относительно урегулирования ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> нет."Это из сферы конспирологии. А конспирология всегда дает такие идеи про какие-то тайные договоренности. Могу вам сказать с полной ответственностью, что никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет и не может быть по существу", - заявил Ермак в пятницу в эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера" на канале "<a href="https://kanalukraina.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Украина</a>".Ранее бывший глава офиса Зеленского <a href="http://ria.ru/person_andrey-bogdan/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Богдан</a> в интервью журналисту <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-gordon/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрию Гордону</a> заявил, что иностранные дипломаты и спецслужбы верят в то, что между Киевом и Москвой существуют тайные договоренности по Донбассу. Богдан Сказал, что он не видел такого документа, но якобы в нем содержится 12-13 пунктов.
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россия
донбасс
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андрей богдан, россия, ситуация на украине, андрей ермак, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире

В офисе Зеленского опровергли данные о тайных договоренностях с Россией

21:49 18.09.2020 (обновлено: 22:00 18.09.2020)
1599
© РИА Новости / СтрингерГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что никаких тайных договоренностей между Киевом и Москвой относительно урегулирования ситуации в Донбассе нет.
"Это из сферы конспирологии. А конспирология всегда дает такие идеи про какие-то тайные договоренности. Могу вам сказать с полной ответственностью, что никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет и не может быть по существу", - заявил Ермак в пятницу в эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".
Ранее бывший глава офиса Зеленского Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что иностранные дипломаты и спецслужбы верят в то, что между Киевом и Москвой существуют тайные договоренности по Донбассу. Богдан Сказал, что он не видел такого документа, но якобы в нем содержится 12-13 пунктов.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 19:02
Пушков резко ответил на слова главы МИД Украины о нецивилизованной России
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Андрей БогданРоссияСитуация на УкраинеАндрей ЕрмакДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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