https://ria.ru/20200918/donbass-1577438428.html

Источник оценил отказ Киева внести в конституцию особый статус Донбасса

Отказ Киева прописывать в конституции особый статус Донбасса свидетельствуют о его нежелании достигать нормального урегулирования, заявил РИА Новости источник в РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:15

2020-09-18T13:15

2020-09-18T13:33

алексей резников

украина

ситуация на украине

донбасс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

киев

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Отказ Киева прописывать в конституции особый статус <u><a href="http://ria.ru/location_Donbass/">Донбасса</a></u> свидетельствуют о его нежелании достигать нормального урегулирования, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.Ранее вице-премьер <u><a href="http://ria.ru/location_Ukraine/">Украины</a></u>, замглавы делегации Киева в Минске <a href="http://ria.ru/person_aleksey-reznikov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Резников</a> заявил, что Украина не будет прописывать в конституции особый статус Донбасса, а минские соглашения требуют изменений."Это просто такие игры, которые свидетельствуют о нежелании достигать нормального урегулирования. Они хотят не урегулирования, они хотят капитуляции на своих условиях и ради этого пытаются использовать различные механизмы – уловки, придумки", - подчеркнул собеседник агентства.Рассуждения Киева о реинтеграции Донбасса после введенной им блокады смешны, Украина хочет не реинтеграции, а капитуляции региона, заявилисточник в МИД РФ."Если они интеграцию рассматривают в качестве капитуляции, а это, судя по всему, имеется в виду, то здесь будет сложно реализовывать такие планы. За 25 лет все можно измениться", - добавил источник.Он подчеркнул, что "минские соглашения есть, и их надо выполнять". "Все остальное – от лукавого. Мы можем обсуждать, как их лучше выполнить, а не как их менять", - заключил диписточник.

https://ria.ru/20200918/donbass-1577426911.html

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украина

донбасс

киев

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей резников, украина, ситуация на украине, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киев, в мире