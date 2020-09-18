https://ria.ru/20200918/donbass-1577438428.html
Источник оценил отказ Киева внести в конституцию особый статус Донбасса
Отказ Киева прописывать в конституции особый статус Донбасса свидетельствуют о его нежелании достигать нормального урегулирования, заявил РИА Новости источник в РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:15
2020-09-18T13:15
2020-09-18T13:33
алексей резников
украина
ситуация на украине
донбасс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
киев
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Отказ Киева прописывать в конституции особый статус <u><a href="http://ria.ru/location_Donbass/">Донбасса</a></u> свидетельствуют о его нежелании достигать нормального урегулирования, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.Ранее вице-премьер <u><a href="http://ria.ru/location_Ukraine/">Украины</a></u>, замглавы делегации Киева в Минске <a href="http://ria.ru/person_aleksey-reznikov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Резников</a> заявил, что Украина не будет прописывать в конституции особый статус Донбасса, а минские соглашения требуют изменений."Это просто такие игры, которые свидетельствуют о нежелании достигать нормального урегулирования. Они хотят не урегулирования, они хотят капитуляции на своих условиях и ради этого пытаются использовать различные механизмы – уловки, придумки", - подчеркнул собеседник агентства.Рассуждения Киева о реинтеграции Донбасса после введенной им блокады смешны, Украина хочет не реинтеграции, а капитуляции региона, заявилисточник в МИД РФ."Если они интеграцию рассматривают в качестве капитуляции, а это, судя по всему, имеется в виду, то здесь будет сложно реализовывать такие планы. За 25 лет все можно измениться", - добавил источник.Он подчеркнул, что "минские соглашения есть, и их надо выполнять". "Все остальное – от лукавого. Мы можем обсуждать, как их лучше выполнить, а не как их менять", - заключил диписточник.
https://ria.ru/20200918/donbass-1577426911.html
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украина
донбасс
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей резников, украина, ситуация на украине, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киев, в мире
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Отказ Киева прописывать в конституции особый статус Донбасса
свидетельствуют о его нежелании достигать нормального урегулирования, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.
Ранее вице-премьер Украины
, замглавы делегации Киева в Минске Алексей Резников
заявил, что Украина не будет прописывать в конституции особый статус Донбасса, а минские соглашения требуют изменений.
"Они просто не мытьем, так катаньем не хотят выполнять то, о чем договорились. И сказать, что они не готовы это (минские соглашения) выполнять, они не хотят. Они хотят добиться своих целей, но другим путем. Если они скажут, что не будут выполнять минский комплекс мер, они становятся в некорректную позу, к ним могут быть претензии. Поэтому вместо этого они начинают говорить – "давайте мы их (минские соглашения) поменяем, и поменяем так, как мы хотим, так, как мы придумали", - сказал диписточник.
"Это просто такие игры, которые свидетельствуют о нежелании достигать нормального урегулирования. Они хотят не урегулирования, они хотят капитуляции на своих условиях и ради этого пытаются использовать различные механизмы – уловки, придумки", - подчеркнул собеседник агентства.
Рассуждения Киева о реинтеграции Донбасса после введенной им блокады смешны, Украина хочет не реинтеграции, а капитуляции региона, заявилисточник в МИД РФ.
"Это цифры, взятые с потолка. В условиях, когда Киев регион заблокировал, установив жесткую блокаду всего и вся, рассуждать о реинтеграции просто смешно. Не надо своими действиями разрушать то, что есть, и тогда не надо будет восстанавливать. Киев сам прервал все банковские отношения, прекратил транспортное сообщение, Киев сам отказался от многих связей, которые могли сохранять этот регион в составе Украины в качестве неотъемлемой части народно-хозяйственного комплекса", - сказал собеседник агентства.
"Если они интеграцию рассматривают в качестве капитуляции, а это, судя по всему, имеется в виду, то здесь будет сложно реализовывать такие планы. За 25 лет все можно измениться", - добавил источник.
Он подчеркнул, что "минские соглашения есть, и их надо выполнять". "Все остальное – от лукавого. Мы можем обсуждать, как их лучше выполнить, а не как их менять", - заключил диписточник.