Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/donbass-1577426404.html
Киев анонсировал разработку проектов по переходному периоду для Донбасса
Вице-премьер Украины и замглавы киевской делегации в Минске Алексей Резников анонсировал разработку пакета законопроектов по переходному периоду для Донбасса. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:28
2020-09-18T11:11
алексей резников
ситуация на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
ситуация в днр и лнр
донбасс
минск
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1400x0_80_0_0_376a007ff136ee9fb9471ff47d5649cc.jpg
<strong>КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. </strong>Вице-премьер <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и замглавы киевской делегации в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksey-reznikov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Резников</a> анонсировал разработку пакета законопроектов по переходному периоду для <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>. "После горячей фазы любого конфликта обязательно наступает переходный период. Его важная часть — это создание механизмов переходного правосудия. Что это такое? Согласно принципам <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> — это право на правду и право на справедливость. Это компенсация жертвам агрессии, это ответственность. Нам нужен закон об ответственности, нам придется определять, кто такие коллаборанты, кто преступники, а кто заложники, кто попадает под амнистию, а кто ни в коем случае нет и должен понести ответственность по полной", — сказал он на выступлении в Раде.При этом Резников выразил мнение, что реинтеграция региона продлится минимум одно поколение, то есть около 25 лет."Конец войны и реинтеграция не будут совпадать во времени, потому что мы говорим о безопасной реинтеграции, такой, которая не порвет страну и не создаст новые риски", — пояснил он.Вице-премьер также подчеркнул, что Украина не будет прописывать в Конституции особый статус Донбасса."Это исключено. Также президент неоднократно говорил, что Минские соглашения требуют изменений. Это позиция, которую мы отстаиваем в трехсторонней контактной группе", — отметил Резников.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота в стране в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая за все время приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации, однако перестрелки продолжаются.
https://ria.ru/20200227/1565281170.html
https://ria.ru/20200916/donbass-1577342084.html
Сам сыграю, сам спою, самому понравится.....
66
А Донбасс они к разработке подключить собираются? Или как всегда - сами придумали, сами не выполнят?
60
25
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
минск
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_256:0:2987:2048_1400x0_80_0_0_ae2d1a2273374fd683e5bae3a943fe61.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей резников, ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, ситуация в днр и лнр, донбасс, минск, киев, в мире

Киев анонсировал разработку проектов по переходному периоду для Донбасса

10:28 18.09.2020 (обновлено: 11:11 18.09.2020)
18907
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Вице-премьер Украины и замглавы киевской делегации в Минске Алексей Резников анонсировал разработку пакета законопроектов по переходному периоду для Донбасса.
"После горячей фазы любого конфликта обязательно наступает переходный период. Его важная часть — это создание механизмов переходного правосудия. Что это такое? Согласно принципам ООН — это право на правду и право на справедливость. Это компенсация жертвам агрессии, это ответственность. Нам нужен закон об ответственности, нам придется определять, кто такие коллаборанты, кто преступники, а кто заложники, кто попадает под амнистию, а кто ни в коем случае нет и должен понести ответственность по полной", — сказал он на выступлении в Раде.
При этом Резников выразил мнение, что реинтеграция региона продлится минимум одно поколение, то есть около 25 лет.
"Конец войны и реинтеграция не будут совпадать во времени, потому что мы говорим о безопасной реинтеграции, такой, которая не порвет страну и не создаст новые риски", — пояснил он.
Украинская военная техника на Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.02.2020
27 февраля, 14:51
Украинская партия "Голос" представила план по возвращению Донбасса
Вице-премьер также подчеркнул, что Украина не будет прописывать в Конституции особый статус Донбасса.
"Это исключено. Также президент неоднократно говорил, что Минские соглашения требуют изменений. Это позиция, которую мы отстаиваем в трехсторонней контактной группе", — отметил Резников.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая за все время приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации, однако перестрелки продолжаются.
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 18:44
В ДНР заявили, что Киев отказался контролировать перемирие в Донбассе
15584519303
Обсудить25
Алексей РезниковСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНСитуация в ДНР и ЛНРДонбассМинскКиевВ мире
Популярные комментарии
Сам сыграю, сам спою, самому понравится.....
18 сентября, 10:33
Арсений НовиковАрсений Новиков
37280001
А Донбасс они к разработке подключить собираются? Или как всегда - сами придумали, сами не выполнят?
18 сентября, 10:30
О Ольга Занкова
5600103
Рекомендуем
Государственный флаг РФ на судне
Крупнейший венесуэльский нефтяной танкер перешел под российский флаг
Светлана Тихановская
Тихановская призвала СПЧ ООН немедленно вмешаться в ситуацию в Белоруссии
Киркоров, Басков и Цой процитировали Лукашенко в новой песне
Киркоров, Басков и Цой процитировали Лукашенко в новой песне
Самая пожилая жительница планеты Канэ Танака
Самая пожилая жительница планеты достигла рекорда долголетия
Крым
В Крыму прокомментировали репортаж NBC о полуострове
Граффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-Петербурге
Госдолг России вырастет до рекордных уровней
Участницы несанкционированного женского марша Подруга за подругу на площади Свободы в Минске
Поляки готовят "план Маршалла" для Белоруссии. Украина подтвердит
Алексей Навальный
В Кремле указали на абсурд в ситуации с Навальным
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Посольство России потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC
Алексей Навальный
Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 5905 новых случаев коронавируса
Подозреваемый в совершении убийства детей в Рыбинске
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана, во время молитвы
Евреев всего мира ждет "глобальный суд"
Цветы у памятного камня, установленного на месте крушения польского самолета Ту-154 10 апреля 2010 года
Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили присуждение России Шнобелевской премии в медицине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
23:09Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
23:03В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:54Трамп рассказал о "замечательных опциях" по сделке с TikTok
22:42Трамп рассказал, когда всех жителей США обеспечат вакциной от COVID-19
22:31Врачи рассказали о состоянии отравившихся хлором детей в Петербурге
22:29Ударная группа ВМС США зашла в Персидский залив
Лента новостейМолния