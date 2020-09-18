https://ria.ru/20200918/donbass-1577426404.html

Киев анонсировал разработку проектов по переходному периоду для Донбасса

Вице-премьер Украины и замглавы киевской делегации в Минске Алексей Резников анонсировал разработку пакета законопроектов по переходному периоду для Донбасса. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T10:28

2020-09-18T10:28

2020-09-18T11:11

алексей резников

ситуация на украине

луганская народная республика

донецкая народная республика

оон

ситуация в днр и лнр

донбасс

минск

киев

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<strong>КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. </strong>Вице-премьер <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и замглавы киевской делегации в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksey-reznikov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Резников</a> анонсировал разработку пакета законопроектов по переходному периоду для <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>. "После горячей фазы любого конфликта обязательно наступает переходный период. Его важная часть — это создание механизмов переходного правосудия. Что это такое? Согласно принципам <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> — это право на правду и право на справедливость. Это компенсация жертвам агрессии, это ответственность. Нам нужен закон об ответственности, нам придется определять, кто такие коллаборанты, кто преступники, а кто заложники, кто попадает под амнистию, а кто ни в коем случае нет и должен понести ответственность по полной", — сказал он на выступлении в Раде.При этом Резников выразил мнение, что реинтеграция региона продлится минимум одно поколение, то есть около 25 лет."Конец войны и реинтеграция не будут совпадать во времени, потому что мы говорим о безопасной реинтеграции, такой, которая не порвет страну и не создаст новые риски", — пояснил он.Вице-премьер также подчеркнул, что Украина не будет прописывать в Конституции особый статус Донбасса."Это исключено. Также президент неоднократно говорил, что Минские соглашения требуют изменений. Это позиция, которую мы отстаиваем в трехсторонней контактной группе", — отметил Резников.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота в стране в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая за все время приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации, однако перестрелки продолжаются.

https://ria.ru/20200227/1565281170.html

https://ria.ru/20200916/donbass-1577342084.html

Арсений Новиков Сам сыграю, сам спою, самому понравится..... 66

Ольга Занкова А Донбасс они к разработке подключить собираются? Или как всегда - сами придумали, сами не выполнят? 60

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луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

минск

киев

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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