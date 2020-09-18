https://ria.ru/20200918/disk-1577428761.html

"Ростех" создал технологию полной переработки жестких дисков

Холдинг "Росэлектроника" (входит в ГК "Ростех") разработал технологию полной переработки накопителей на жестких магнитных дисках (HDD), говорится в сообщении... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:31

2020-09-18T11:31

2020-09-18T11:41

российская электроника

ростех

китай

экономика

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Холдинг "<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_ehlektronika/" target="_blank" data-auto="true">Росэлектроника</a>" (входит в ГК "Ростех") разработал технологию полной переработки накопителей на жестких магнитных дисках (HDD), говорится в сообщении "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>".Разработка принадлежит компании АО "Спецмагнит" (входит в "Росэлектронику"), она вошла в число лидеров по итогам образовательной программы "Вектор", которую проводит Академия "Ростеха". Решение основано на технологии переработки магнитов и, как ожидается, позволит дать вторую жизнь всем компонентам дисков.Переработка HDD в России позволит, в том числе, снизить зависимость от импорта – на сегодняшний день почти все используемые в отечественном производстве постоянные магниты закупаются в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a>."Технология позволяет переработать все компоненты дисков – плату, алюминий, железо и магниты. Переработка стартовала в лабораторных условиях, уже есть первые продажи. Полноценный запуск технологической цепочки позволит перерабатывать до 80 тонн магнитов в год. Это ноу-хау может использоваться и в других сферах – для возвращения во вторичный оборот магнитов из двигателей, центрифуг, нефтяных насосов и другого оборудования", - сообщили в "Ростехе".

https://ria.ru/20200824/armiya-1576259567.html

https://ria.ru/20200722/1574711209.html

Степан Краснов Отлично. 32

15

китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская электроника, ростех, китай, экономика