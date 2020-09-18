"Ростех" создал технологию полной переработки жестких дисков
11:31 18.09.2020 (обновлено: 11:41 18.09.2020)
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Жесткий диск. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в ГК "Ростех") разработал технологию полной переработки накопителей на жестких магнитных дисках (HDD), говорится в сообщении "Ростеха".
Разработка принадлежит компании АО "Спецмагнит" (входит в "Росэлектронику"), она вошла в число лидеров по итогам образовательной программы "Вектор", которую проводит Академия "Ростеха". Решение основано на технологии переработки магнитов и, как ожидается, позволит дать вторую жизнь всем компонентам дисков.
"Инженеры "Росэлектроники" нашли способ полностью переработать магниты из HDD при помощи обработки водородом, а затем синтезировать из полученных гидридов новые магниты. Другим продуктом переработки станут слитки алюминия и железа, потребность в которых в отечественной промышленности также очень высока – так, потребление алюминия в России ежегодно растет на 11%", - отмечается в сообщении.
Переработка HDD в России позволит, в том числе, снизить зависимость от импорта – на сегодняшний день почти все используемые в отечественном производстве постоянные магниты закупаются в Китае.
"Технология позволяет переработать все компоненты дисков – плату, алюминий, железо и магниты. Переработка стартовала в лабораторных условиях, уже есть первые продажи. Полноценный запуск технологической цепочки позволит перерабатывать до 80 тонн магнитов в год. Это ноу-хау может использоваться и в других сферах – для возвращения во вторичный оборот магнитов из двигателей, центрифуг, нефтяных насосов и другого оборудования", - сообщили в "Ростехе".