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"Ростех" создал технологию полной переработки жестких дисков
Холдинг "Росэлектроника" (входит в ГК "Ростех") разработал технологию полной переработки накопителей на жестких магнитных дисках (HDD), говорится в сообщении... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:31
2020-09-18T11:41
российская электроника
ростех
китай
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Холдинг "<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_ehlektronika/" target="_blank" data-auto="true">Росэлектроника</a>" (входит в ГК "Ростех") разработал технологию полной переработки накопителей на жестких магнитных дисках (HDD), говорится в сообщении "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>".Разработка принадлежит компании АО "Спецмагнит" (входит в "Росэлектронику"), она вошла в число лидеров по итогам образовательной программы "Вектор", которую проводит Академия "Ростеха". Решение основано на технологии переработки магнитов и, как ожидается, позволит дать вторую жизнь всем компонентам дисков.Переработка HDD в России позволит, в том числе, снизить зависимость от импорта – на сегодняшний день почти все используемые в отечественном производстве постоянные магниты закупаются в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a>."Технология позволяет переработать все компоненты дисков – плату, алюминий, железо и магниты. Переработка стартовала в лабораторных условиях, уже есть первые продажи. Полноценный запуск технологической цепочки позволит перерабатывать до 80 тонн магнитов в год. Это ноу-хау может использоваться и в других сферах – для возвращения во вторичный оборот магнитов из двигателей, центрифуг, нефтяных насосов и другого оборудования", - сообщили в "Ростехе".
https://ria.ru/20200824/armiya-1576259567.html
https://ria.ru/20200722/1574711209.html
Отлично.
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российская электроника, ростех, китай, экономика

"Ростех" создал технологию полной переработки жестких дисков

11:31 18.09.2020 (обновлено: 11:41 18.09.2020)
2740
© Fotolia / fotokupЖесткий диск
Жесткий диск - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Fotolia / fotokup
Жесткий диск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в ГК "Ростех") разработал технологию полной переработки накопителей на жестких магнитных дисках (HDD), говорится в сообщении "Ростеха".
Разработка принадлежит компании АО "Спецмагнит" (входит в "Росэлектронику"), она вошла в число лидеров по итогам образовательной программы "Вектор", которую проводит Академия "Ростеха". Решение основано на технологии переработки магнитов и, как ожидается, позволит дать вторую жизнь всем компонентам дисков.
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"Инженеры "Росэлектроники" нашли способ полностью переработать магниты из HDD при помощи обработки водородом, а затем синтезировать из полученных гидридов новые магниты. Другим продуктом переработки станут слитки алюминия и железа, потребность в которых в отечественной промышленности также очень высока – так, потребление алюминия в России ежегодно растет на 11%", - отмечается в сообщении.
Переработка HDD в России позволит, в том числе, снизить зависимость от импорта – на сегодняшний день почти все используемые в отечественном производстве постоянные магниты закупаются в Китае.
"Технология позволяет переработать все компоненты дисков – плату, алюминий, железо и магниты. Переработка стартовала в лабораторных условиях, уже есть первые продажи. Полноценный запуск технологической цепочки позволит перерабатывать до 80 тонн магнитов в год. Это ноу-хау может использоваться и в других сферах – для возвращения во вторичный оборот магнитов из двигателей, центрифуг, нефтяных насосов и другого оборудования", - сообщили в "Ростехе".
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6681015
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Российская электроникаРостехКитайЭкономика
Популярные комментарии
Отлично.
18 сентября, 11:39
Степан КрасновСтепан Краснов
1300002
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