https://ria.ru/20200918/dialog-1577458215.html

США продолжат диалог с Россией, несмотря на ситуацию в Белоруссии

Ситуация вокруг Белоруссии не скажется на диалоге США с Россией, заявил в пятницу зампомощника госсекретаря США Джордж Кент. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:47

2020-09-18T17:47

2020-09-18T17:47

россия

джордж кент

александр лукашенко

белоруссия

сша

политика

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<strong>ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости.</strong> Ситуация вокруг <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> не скажется на диалоге <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> с Россией, заявил в пятницу зампомощника госсекретаря США Джордж Кент.США, в отличие от России, не признают результаты президентских выборов в Белоруссии и намерены ввести санкции из-за происходящего в республике. В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> неоднократно заявляли, что США причастны к организации протестов в стране.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html

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россия

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джордж кент, александр лукашенко, белоруссия, сша, политика