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США продолжат диалог с Россией, несмотря на ситуацию в Белоруссии
Ситуация вокруг Белоруссии не скажется на диалоге США с Россией, заявил в пятницу зампомощника госсекретаря США Джордж Кент. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:47
2020-09-18T17:47
россия
джордж кент
александр лукашенко
белоруссия
сша
политика
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<strong>ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости.</strong> Ситуация вокруг <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> не скажется на диалоге <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> с Россией, заявил в пятницу зампомощника госсекретаря США Джордж Кент.США, в отличие от России, не признают результаты президентских выборов в Белоруссии и намерены ввести санкции из-за происходящего в республике. В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> неоднократно заявляли, что США причастны к организации протестов в стране.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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россия
белоруссия
сша
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россия, джордж кент, александр лукашенко, белоруссия, сша, политика

США продолжат диалог с Россией, несмотря на ситуацию в Белоруссии

17:47 18.09.2020
1624
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАкция в поддержку действующей власти в Минске
Акция в поддержку действующей власти в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Ситуация вокруг Белоруссии не скажется на диалоге США с Россией, заявил в пятницу зампомощника госсекретаря США Джордж Кент.

"У нас должны быть отношения с Россией. Это очень ясно… Даже если мы по многим вопросам не согласны, всегда есть другие вопросы, которые США и Россия должны обсуждать. Это включает Северную Корею, контроль над вооружениями, целый спектр вопросов… И мы продолжим этот диалог", - сказал Кент, выступая в Атлантическом совете.

США, в отличие от России, не признают результаты президентских выборов в Белоруссии и намерены ввести санкции из-за происходящего в республике. В Минске неоднократно заявляли, что США причастны к организации протестов в стране.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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РоссияДжордж КентАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАПолитика
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