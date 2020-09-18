СПЧ ООН призвал белорусские власти вступить в диалог с оппозицией
13:19 18.09.2020 (обновлено: 14:20 18.09.2020)
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СПЧ ООН. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Белоруссии должны вступить в диалог с оппозицией для обеспечения гарантий прав человека в стране, говорится в проекте резолюции Совета ООН по правам человека, голосование по которой запланировано на вечер пятницы. Проект имеется в распоряжении РИА Новости.
В документе, представленном на голосование Германией от имени стран Евросоюза, говорится о необходимости для властей Белоруссии "вступить в диалог с политической оппозицией, включая координационный совет и гражданское общество, с тем, чтобы гарантировать соблюдение прав человека, в том числе гражданских и политических прав".
Составители документа призывают белорусские власти "создать условия для проведения независимых, транспарентных и беспристрастных расследований всех утверждений о нарушениях прав человека в контексте выборов, включая утверждения о пытках и жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении и наказании задержанных и протестующих, насильственных исчезновениях, и гарантировать доступ к правосудию и возмещение ущерба для жертв, а также полную ответственность виновных".
Резолюции СПЧ ООН носят рекомендательный характер.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
16 сентября, 16:01Лукашенко заявил о появлении радикального крыла протестующих
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