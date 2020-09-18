https://ria.ru/20200918/dialog-1577438666.html

СПЧ ООН призвал белорусские власти вступить в диалог с оппозицией

Власти Белоруссии должны вступить в диалог с оппозицией для обеспечения гарантий прав человека в стране, говорится в проекте резолюции Совета ООН по правам... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:19

2020-09-18T13:19

2020-09-18T14:20

алексей резников

александр лукашенко

евросоюз

германия

протесты в белоруссии

совет по правам человека оон (спч оон)

белоруссия

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565176554_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_54fcd1ca68ec2b832b888e724094cd5e.jpg

<strong>ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Власти Белоруссии должны вступить в диалог с оппозицией для обеспечения гарантий прав человека в стране, говорится в проекте резолюции Совета ООН по правам человека, голосование по которой запланировано на вечер пятницы. Проект имеется в распоряжении РИА Новости.В документе, представленном на голосование <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> от имени стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, говорится о необходимости для властей Белоруссии "вступить в диалог с политической оппозицией, включая координационный совет и гражданское общество, с тем, чтобы гарантировать соблюдение прав человека, в том числе гражданских и политических прав".Составители документа призывают белорусские власти "создать условия для проведения независимых, транспарентных и беспристрастных расследований всех утверждений о нарушениях прав человека в контексте выборов, включая утверждения о пытках и жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении и наказании задержанных и протестующих, насильственных исчезновениях, и гарантировать доступ к правосудию и возмещение ущерба для жертв, а также полную ответственность виновных".Резолюции СПЧ ООН носят рекомендательный характер.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200917/vybory-1577412153.html

https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577328563.html

11

германия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей резников, александр лукашенко, евросоюз, германия, совет по правам человека оон (спч оон), белоруссия, оон, в мире