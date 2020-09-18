Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/dialog-1577438666.html
СПЧ ООН призвал белорусские власти вступить в диалог с оппозицией
Власти Белоруссии должны вступить в диалог с оппозицией для обеспечения гарантий прав человека в стране, говорится в проекте резолюции Совета ООН по правам... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:19
2020-09-18T14:20
алексей резников
александр лукашенко
евросоюз
германия
протесты в белоруссии
совет по правам человека оон (спч оон)
белоруссия
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565176554_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_54fcd1ca68ec2b832b888e724094cd5e.jpg
<strong>ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Власти Белоруссии должны вступить в диалог с оппозицией для обеспечения гарантий прав человека в стране, говорится в проекте резолюции Совета ООН по правам человека, голосование по которой запланировано на вечер пятницы. Проект имеется в распоряжении РИА Новости.В документе, представленном на голосование <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> от имени стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, говорится о необходимости для властей Белоруссии "вступить в диалог с политической оппозицией, включая координационный совет и гражданское общество, с тем, чтобы гарантировать соблюдение прав человека, в том числе гражданских и политических прав".Составители документа призывают белорусские власти "создать условия для проведения независимых, транспарентных и беспристрастных расследований всех утверждений о нарушениях прав человека в контексте выборов, включая утверждения о пытках и жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении и наказании задержанных и протестующих, насильственных исчезновениях, и гарантировать доступ к правосудию и возмещение ущерба для жертв, а также полную ответственность виновных".Резолюции СПЧ ООН носят рекомендательный характер.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200917/vybory-1577412153.html
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577328563.html
11
германия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565176554_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7919a9434f6f953d03c302ec0a2f0256.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей резников, александр лукашенко, евросоюз, германия, совет по правам человека оон (спч оон), белоруссия, оон, в мире

СПЧ ООН призвал белорусские власти вступить в диалог с оппозицией

13:19 18.09.2020 (обновлено: 14:20 18.09.2020)
359
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкСПЧ ООН
СПЧ ООН - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
СПЧ ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Белоруссии должны вступить в диалог с оппозицией для обеспечения гарантий прав человека в стране, говорится в проекте резолюции Совета ООН по правам человека, голосование по которой запланировано на вечер пятницы. Проект имеется в распоряжении РИА Новости.
В документе, представленном на голосование Германией от имени стран Евросоюза, говорится о необходимости для властей Белоруссии "вступить в диалог с политической оппозицией, включая координационный совет и гражданское общество, с тем, чтобы гарантировать соблюдение прав человека, в том числе гражданских и политических прав".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 20:21Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что Белоруссия не нуждается в признании выборов
Составители документа призывают белорусские власти "создать условия для проведения независимых, транспарентных и беспристрастных расследований всех утверждений о нарушениях прав человека в контексте выборов, включая утверждения о пытках и жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении и наказании задержанных и протестующих, насильственных исчезновениях, и гарантировать доступ к правосудию и возмещение ущерба для жертв, а также полную ответственность виновных".
Резолюции СПЧ ООН носят рекомендательный характер.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске. Стоп кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 16:01
Лукашенко заявил о появлении радикального крыла протестующих
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
3400850
Обсудить11
Протесты в БелоруссииАлексей РезниковАлександр ЛукашенкоЕвросоюзГерманияСовет по правам человека ООН (СПЧ ООН)БелоруссияООНВ мире
Рекомендуем
Подсчёт голосов на выборах президента Белоруссии
Спецдокладчик СПЧ ООН заявила о подтасовках на выборах в Белоруссии
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай
Сын Лукашенко появился вместе с отцом на женском форуме
Здание МИД России
Источник оценил отказ Киева внести в конституцию особый статус Донбасса
Сотрудники Федеральной службы охраны
Сотрудники ФСО будут обязаны сообщать о попытках дать им взятку
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о присуждении Шнобелевской премии по медицине
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции в Минске
Постпред Белоруссии заявил, что Минск сам разрешит ситуацию в стране
Портрет президента Белоруссии Александра Лукашенко на футболке участницы акции в поддержку действующей власти в Минске
В СПЧ ООН назвали причину кризиса в Белоруссии
Алексей Навальный
В Германии не исключили, что лидеры ЕС обсудят ситуацию с Навальным
Светлана Тихановская
Тихановская призвала СПЧ ООН немедленно вмешаться в ситуацию в Белоруссии
Киркоров, Басков и Цой процитировали Лукашенко в новой песне
Автор песни с цитатой Лукашенко объяснил участие в клипе россиян
Возведение 1-го и 2-го энергоблоков Белорусской АЭС возле города Островец
Литва попросила США помочь обеспечить безопасность на Белорусской АЭС
Алексей Навальный
Эксперт назвал первопричину ситуации с Навальным
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
Россия и Китай заявили о нарушениях в дебатах СПЧ ООН по Белоруссии
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
МИД Белоруссии назвал резолюцию СПЧ ООН травлей со стороны Евросоюза
Алексей Навальный
Песков допустил намерение помешать расследованию дела Навального извне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
23:09Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
23:03В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:54Трамп рассказал о "замечательных опциях" по сделке с TikTok
22:42Трамп рассказал, когда всех жителей США обеспечат вакциной от COVID-19
22:31Врачи рассказали о состоянии отравившихся хлором детей в Петербурге
22:29Ударная группа ВМС США зашла в Персидский залив
Лента новостейМолния