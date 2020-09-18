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Раскрыты детали поимки подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске
Очевидцы в комментарии РЕН ТВ рассказали, как полиции удалось задержать подозреваемого в изнасиловании и убийстве детей в Рыбинске. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:00
2020-09-18T18:04
убийство двух девочек в рыбинске
рыбинск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Очевидцы в комментарии <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a> рассказали, как полиции удалось задержать подозреваемого в изнасиловании и убийстве детей в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a>. По предварительным данным, мужчина убил двух девочек в возрасте восьми и 13 лет. Он признал свою вину.Его удалось поймать в микрорайоне Переборы в Рыбинске.По словам местной жительницы, подозреваемый прятался в дачных домах, но полиция спугнула его."Он выскочил туда — в полосу где кусты трава, его там и поймали", — рассказала женщина.Ее подруга также добавила, что мужчина скрывался в местах, где любят играть дети.Как отмечает телеканал, подозреваемый несколько дней прятался в лесу, но иногда выходил в город, где его и заметили местные жители. Они и сообщили в полицию о месте нахождения подозреваемого.По данным следствия, мужчина в прошлом году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
https://ria.ru/20200918/kuznetsova-1577440574.html
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убийство двух девочек в рыбинске, рыбинск, происшествия

Раскрыты детали поимки подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске

15:00 18.09.2020 (обновлено: 18:04 18.09.2020)
5120
© СК РФПодозреваемый в совершении убийства детей в Рыбинске
Подозреваемый в совершении убийства детей в Рыбинске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© СК РФ
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Очевидцы в комментарии РЕН ТВ рассказали, как полиции удалось задержать подозреваемого в изнасиловании и убийстве детей в Рыбинске.
По предварительным данным, мужчина убил двух девочек в возрасте восьми и 13 лет. Он признал свою вину.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 13:45
Кузнецова рассказала о проекте по ужесточению наказания для педофилов
Его удалось поймать в микрорайоне Переборы в Рыбинске.
По словам местной жительницы, подозреваемый прятался в дачных домах, но полиция спугнула его.
"Он выскочил туда — в полосу где кусты трава, его там и поймали", — рассказала женщина.
Ее подруга также добавила, что мужчина скрывался в местах, где любят играть дети.
Как отмечает телеканал, подозреваемый несколько дней прятался в лесу, но иногда выходил в город, где его и заметили местные жители. Они и сообщили в полицию о месте нахождения подозреваемого.
По данным следствия, мужчина в прошлом году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 13:36
В России могут запретить выпускать педофилов по УДО
5121161
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Убийство двух девочек в РыбинскеРыбинскПроисшествия
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