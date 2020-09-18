https://ria.ru/20200918/detali-1577446621.html

Раскрыты детали поимки подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске

Очевидцы в комментарии РЕН ТВ рассказали, как полиции удалось задержать подозреваемого в изнасиловании и убийстве детей в Рыбинске. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T15:00

2020-09-18T15:00

2020-09-18T18:04

убийство двух девочек в рыбинске

рыбинск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Очевидцы в комментарии <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a> рассказали, как полиции удалось задержать подозреваемого в изнасиловании и убийстве детей в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a>. По предварительным данным, мужчина убил двух девочек в возрасте восьми и 13 лет. Он признал свою вину.Его удалось поймать в микрорайоне Переборы в Рыбинске.По словам местной жительницы, подозреваемый прятался в дачных домах, но полиция спугнула его."Он выскочил туда — в полосу где кусты трава, его там и поймали", — рассказала женщина.Ее подруга также добавила, что мужчина скрывался в местах, где любят играть дети.Как отмечает телеканал, подозреваемый несколько дней прятался в лесу, но иногда выходил в город, где его и заметили местные жители. Они и сообщили в полицию о месте нахождения подозреваемого.По данным следствия, мужчина в прошлом году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

https://ria.ru/20200918/kuznetsova-1577440574.html

https://ria.ru/20200918/pedofiliya-1577440221.html

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рыбинск

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство двух девочек в рыбинске, рыбинск, происшествия