https://ria.ru/20200918/bundestag-1577450248.html

Бундестаг отказался голосовать по остановке "Северного потока — 2"

Бундестаг ФРГ большинством голосов отказался голосовать по существу по выдвинутому партией "Зеленые" предложению об остановке проекта "Северный поток 2", оно... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T15:54

2020-09-18T15:54

2020-09-18T16:27

северный поток — 2

союз 90/зеленые (партия)

бундестаг германии

германия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Bundestag_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">Бундестаг</a> ФРГ большинством голосов отказался голосовать по существу по выдвинутому партией "Зеленые" предложению об остановке проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>", оно передано в профильный комитет."Голосуем по пункту передачи предложения в профильный комитет (по экономике и энергетике бундестага ФРГ - ред.). Это фракция правящей коалиции, фракция Свободной демпартии и фракция "Левые". Кто против? Это фракция "Альтернатива для Германии" и "<a href="http://ria.ru/organization_Sojuz_90_Zeljonye/" target="_blank" data-auto="true">Союз 90/Зеленые</a>". Кто воздержался? Никто. Таким образом решено о передаче", - заявила председательствующая в ходе сессии вице-президент бундестага Петра Пау, добавив, что бундестаг сегодня не голосует по существу по этому предложению.Ранее фракция "Зеленые" внесла в бундестаг предложение об остановке "Северного потока 2". Фракция не привела ни аргументов, ни обоснований, почему проект должен быть остановлен, также в документе ничего не говорится о стоимости издержек, которая должна будет заплатить <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> коммерческим партнерам-участникам проекта.В предложении говорится о том, что бундестаг ФРГ призывает правительство Германии "дистанцироваться от трубопровода "Северный поток 2" и воспрепятствовать окончанию его строительства надлежащими мерами"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.Проект "Северный поток 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект. Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции.В Кремле ранее уже призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу, и в первую очередь Германии.

https://ria.ru/20200918/gazoprovod-1577447625.html

https://ria.ru/20200916/sdelka-1577312845.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

АНДРЕЙ КОННИН Удивительно, но партия "зелёных" -самая реакционная партия в бундестаге. Под правильным и обещающим названием в этой партии собрался какой-то утративший рассудок сброд. 33

Алексей Веселин Вряд ли немцы откажутся от СП-2, маловероятно. Там представлены интересы около 100 немецких компаний 24

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германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, союз 90/зеленые (партия), бундестаг германии, германия, в мире