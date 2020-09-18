Брежнев имеет больше прав на Нобелевскую премию, чем Обама, считают в ЕР
© РИА Новости / Владимир АкимовГенеральный Секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев а церемонии открытия XXII Олимпийских Игр в Москве
Генеральный Секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев а церемонии открытия XXII Олимпийских Игр в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Советский лидер Леонид Брежнев по совокупности заслуг имеет больше прав быть лауреатом Нобелевской премии мира, чем экс-президент США Барак Обама, но надо смотреть в сегодняшний и завтрашний день, а не во вчерашний, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Ранее "Коммунисты России" предложили Нобелевскому комитету рассмотреть возможность присуждения премии генсеку ЦК КПСС Брежневу посмертно, учитывая его вклад в укрепление мира на планете.
"Безусловно, по совокупности своих заслуг Брежнев имеет больше прав быть лауреатом Нобелевской премии мира, чем Барак Обама", - сказал Хинштейн.
Он отметил, что с большой симпатией относится к Брежневу и в 2013 году был инициатором установления мемориальной доски Брежневу на Кутузовском проспекте в Москве. Хинштейн также подчеркнул, что является автором книги про Брежнева. В то же время он призвал не оглядываться в прошлое.
"Мне кажется, что нам в первую очередь нужно смотреть в день сегодняшний и день завтрашний, а не оглядываться в день вчерашний", - заключил депутат ГД.
Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году.
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