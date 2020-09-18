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https://ria.ru/20200918/brezhnev-1577449282.html
Брежнев имеет больше прав на Нобелевскую премию, чем Обама, считают в ЕР
Советский лидер Леонид Брежнев по совокупности заслуг имеет больше прав быть лауреатом Нобелевской премии мира, чем экс-президент США Барак Обама, но надо... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:43
2020-09-18T15:43
нобелевская премия
госдума рф
единая россия
леонид брежнев
александр хинштейн
барак обама
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Советский лидер <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Brezhnev/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Брежнев</a> по совокупности заслуг имеет больше прав быть лауреатом Нобелевской премии мира, чем экс-президент США <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барак Обама</a>, но надо смотреть в сегодняшний и завтрашний день, а не во вчерашний, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_KHinshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Александр Хинштейн</a>.Ранее "Коммунисты России" предложили Нобелевскому комитету рассмотреть возможность присуждения премии генсеку ЦК КПСС Брежневу посмертно, учитывая его вклад в укрепление мира на планете.Он отметил, что с большой симпатией относится к Брежневу и в 2013 году был инициатором установления мемориальной доски Брежневу на Кутузовском проспекте в Москве. Хинштейн также подчеркнул, что является автором книги про Брежнева. В то же время он призвал не оглядываться в прошлое."Мне кажется, что нам в первую очередь нужно смотреть в день сегодняшний и день завтрашний, а не оглядываться в день вчерашний", - заключил депутат ГД.Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году.
https://ria.ru/20200918/brezhnev-1577446491.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/navalnyy-nobel-1577388665.html
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нобелевская премия, госдума рф, единая россия, леонид брежнев, александр хинштейн, барак обама, общество

Брежнев имеет больше прав на Нобелевскую премию, чем Обама, считают в ЕР

15:43 18.09.2020
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© РИА Новости / Владимир АкимовГенеральный Секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев а церемонии открытия XXII Олимпийских Игр в Москве
Генеральный Секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев а церемонии открытия XXII Олимпийских Игр в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Владимир Акимов
Генеральный Секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев а церемонии открытия XXII Олимпийских Игр в Москве . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Советский лидер Леонид Брежнев по совокупности заслуг имеет больше прав быть лауреатом Нобелевской премии мира, чем экс-президент США Барак Обама, но надо смотреть в сегодняшний и завтрашний день, а не во вчерашний, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Ранее "Коммунисты России" предложили Нобелевскому комитету рассмотреть возможность присуждения премии генсеку ЦК КПСС Брежневу посмертно, учитывая его вклад в укрепление мира на планете.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и Президент США Ричард Никсон в Кремле. 27 июня 1974 года - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 14:59
В КПРФ оценили предложение выдвинуть Брежнева на Нобелевскую премию
"Безусловно, по совокупности своих заслуг Брежнев имеет больше прав быть лауреатом Нобелевской премии мира, чем Барак Обама", - сказал Хинштейн.
Он отметил, что с большой симпатией относится к Брежневу и в 2013 году был инициатором установления мемориальной доски Брежневу на Кутузовском проспекте в Москве. Хинштейн также подчеркнул, что является автором книги про Брежнева. В то же время он призвал не оглядываться в прошлое.
"Мне кажется, что нам в первую очередь нужно смотреть в день сегодняшний и день завтрашний, а не оглядываться в день вчерашний", - заключил депутат ГД.
Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 14:21
Лучше Трампа? В США захотели выдвинуть Навального на Нобелевскую премию
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Нобелевская премияГосдума РФЕдиная РоссияЛеонид БрежневАлександр ХинштейнБарак ОбамаОбщество
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