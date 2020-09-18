https://ria.ru/20200918/brezhnev-1577449282.html

Брежнев имеет больше прав на Нобелевскую премию, чем Обама, считают в ЕР

Советский лидер Леонид Брежнев по совокупности заслуг имеет больше прав быть лауреатом Нобелевской премии мира, чем экс-президент США Барак Обама, но надо... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T15:43

2020-09-18T15:43

2020-09-18T15:43

нобелевская премия

госдума рф

единая россия

леонид брежнев

александр хинштейн

барак обама

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Советский лидер <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Brezhnev/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Брежнев</a> по совокупности заслуг имеет больше прав быть лауреатом Нобелевской премии мира, чем экс-президент США <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барак Обама</a>, но надо смотреть в сегодняшний и завтрашний день, а не во вчерашний, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_KHinshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Александр Хинштейн</a>.Ранее "Коммунисты России" предложили Нобелевскому комитету рассмотреть возможность присуждения премии генсеку ЦК КПСС Брежневу посмертно, учитывая его вклад в укрепление мира на планете.Он отметил, что с большой симпатией относится к Брежневу и в 2013 году был инициатором установления мемориальной доски Брежневу на Кутузовском проспекте в Москве. Хинштейн также подчеркнул, что является автором книги про Брежнева. В то же время он призвал не оглядываться в прошлое."Мне кажется, что нам в первую очередь нужно смотреть в день сегодняшний и день завтрашний, а не оглядываться в день вчерашний", - заключил депутат ГД.Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году.

https://ria.ru/20200918/brezhnev-1577446491.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/navalnyy-nobel-1577388665.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нобелевская премия, госдума рф, единая россия, леонид брежнев, александр хинштейн, барак обама, общество