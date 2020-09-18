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https://ria.ru/20200918/brezhnev-1577446491.html
В КПРФ оценили предложение выдвинуть Брежнева на Нобелевскую премию
Советский лидер Леонид Брежнев сделал многое для своей страны, народа и мира в целом и мог бы получить Нобелевскую премию, однако маловероятно, что к... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:59
2020-09-18T14:59
дмитрий новиков
коммунисты россии
кпрф
нобелевская премия мира
леонид брежнев
ссср
политика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Советский лидер <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Brezhnev/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Брежнев</a> сделал многое для своей страны, народа и мира в целом и мог бы получить Нобелевскую премию, однако маловероятно, что к предложению о присуждении ему награды прислушаются, поскольку прозвучало оно не от слишком влиятельной организации, считает зампред ЦК КПРФ и зампред комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Novikov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Новиков</a>.Ранее партия "Коммунисты России" предложила Нобелевскому комитету рассмотреть возможность присуждения премии генсеку ЦК КПСС Брежневу посмертно, учитывая его вклад в укрепление мира на планете.Политик напомнил, что Брежнев сделал очень много для того, чтобы была обеспечена "разрядка" в вопросе вооружений, внес большой вклад в разрешении многих международных конфликтов и "в целом как человек, переживший тяготы Великой Отечественной войны, хорошо понимал, что такое война, и делал все, чтобы оградить его народ, советский народ от втягивания в крупные вооруженные конфликты"."Но боюсь, что <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Surajjkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Сурайкин</a> представляет не слишком влиятельную организацию, вряд ли его голос и голос организации в этом вопросе будет услышан", - добавил Новиков.
https://ria.ru/20200911/stalin-1577074670.html
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дмитрий новиков, коммунисты россии, кпрф, нобелевская премия мира, леонид брежнев, ссср, политика

В КПРФ оценили предложение выдвинуть Брежнева на Нобелевскую премию

14:59 18.09.2020
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и Президент США Ричард Никсон в Кремле. 27 июня 1974 года
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и Президент США Ричард Никсон в Кремле. 27 июня 1974 года - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и Президент США Ричард Никсон в Кремле. 27 июня 1974 года. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Советский лидер Леонид Брежнев сделал многое для своей страны, народа и мира в целом и мог бы получить Нобелевскую премию, однако маловероятно, что к предложению о присуждении ему награды прислушаются, поскольку прозвучало оно не от слишком влиятельной организации, считает зампред ЦК КПРФ и зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее партия "Коммунисты России" предложила Нобелевскому комитету рассмотреть возможность присуждения премии генсеку ЦК КПСС Брежневу посмертно, учитывая его вклад в укрепление мира на планете.
"По моему глубокому убеждению, вне всякого сомнения, Леонид Ильич Брежнев заслуживал присуждения премии мира", - сказал Новиков РИА Новости.
Политик напомнил, что Брежнев сделал очень много для того, чтобы была обеспечена "разрядка" в вопросе вооружений, внес большой вклад в разрешении многих международных конфликтов и "в целом как человек, переживший тяготы Великой Отечественной войны, хорошо понимал, что такое война, и делал все, чтобы оградить его народ, советский народ от втягивания в крупные вооруженные конфликты".
"Но боюсь, что Максим Сурайкин представляет не слишком влиятельную организацию, вряд ли его голос и голос организации в этом вопросе будет услышан", - добавил Новиков.
Бюст И. В. Сталина на могиле у Кремлевской стены в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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Дмитрий НовиковКоммунисты РоссииКПРФНобелевская премия мираЛеонид БрежневСССРПолитика
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