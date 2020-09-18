https://ria.ru/20200918/brezhnev-1577446491.html

В КПРФ оценили предложение выдвинуть Брежнева на Нобелевскую премию

Советский лидер Леонид Брежнев сделал многое для своей страны, народа и мира в целом и мог бы получить Нобелевскую премию, однако маловероятно, что к... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:59

2020-09-18T14:59

2020-09-18T14:59

дмитрий новиков

коммунисты россии

кпрф

нобелевская премия мира

леонид брежнев

ссср

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152627/33/1526273358_0:161:3069:1887_1400x0_80_0_0_8a7c24c73944ba5f89be33414d751ebb.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Советский лидер <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Brezhnev/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Брежнев</a> сделал многое для своей страны, народа и мира в целом и мог бы получить Нобелевскую премию, однако маловероятно, что к предложению о присуждении ему награды прислушаются, поскольку прозвучало оно не от слишком влиятельной организации, считает зампред ЦК КПРФ и зампред комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Novikov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Новиков</a>.Ранее партия "Коммунисты России" предложила Нобелевскому комитету рассмотреть возможность присуждения премии генсеку ЦК КПСС Брежневу посмертно, учитывая его вклад в укрепление мира на планете.Политик напомнил, что Брежнев сделал очень много для того, чтобы была обеспечена "разрядка" в вопросе вооружений, внес большой вклад в разрешении многих международных конфликтов и "в целом как человек, переживший тяготы Великой Отечественной войны, хорошо понимал, что такое война, и делал все, чтобы оградить его народ, советский народ от втягивания в крупные вооруженные конфликты"."Но боюсь, что <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Surajjkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Сурайкин</a> представляет не слишком влиятельную организацию, вряд ли его голос и голос организации в этом вопросе будет услышан", - добавил Новиков.

https://ria.ru/20200911/stalin-1577074670.html

1

ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий новиков, коммунисты россии, кпрф, нобелевская премия мира, леонид брежнев, ссср, политика