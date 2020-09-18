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Ксения Бородина отреагировала на слухи о романе с Ольгой Орловой
Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина прокомментировала слухи о романе с певицей Ольгой Орловой. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:41
2020-09-18T17:30
культура
ольга орлова
шоу-бизнес
ксения бородина
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Ведущая реалити-шоу "Дом-2" <a href="https://ria.ru/person_Ksenija_Borodina" target="_blank">Ксения Бородина</a> прокомментировала слухи о романе с певицей <a href="https://ria.ru/person_olga-orlova/" target="_blank">Ольгой Орловой</a>. Бородину также возмущают слухи о том, что супруг Курбан Омаров живет за ее счет. Ведущая отметила, что ее муж хорошо зарабатывает, но место работы афишировать не обязан. "Я на самом деле спокойно отношусь ко всему этому бреду. Понимаю, что, к сожалению, сейчас время такое. Просто это так раздувается! К тому же есть люди, которые во все верят", — добавила она. Бородина замужем за Ормаровым с 2015 года. Пара воспитывает дочь Теону. У ведущей также есть дочь Маруся от брака с Юрием Будаговым.
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ольга орлова, шоу-бизнес, ксения бородина

Ксения Бородина отреагировала на слухи о романе с Ольгой Орловой

10:41 18.09.2020 (обновлено: 17:30 18.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТелеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина
Телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина прокомментировала слухи о романе с певицей Ольгой Орловой.

"Говорят, что мы с Орловой лесбиянки и что у нас с ней любовная связь! Бред полнейший! Как такое можно вообще придумать!" — заявила ведущая в разговоре с порталом "Собеседник".

Бородину также возмущают слухи о том, что супруг Курбан Омаров живет за ее счет. Ведущая отметила, что ее муж хорошо зарабатывает, но место работы афишировать не обязан.
"Я на самом деле спокойно отношусь ко всему этому бреду. Понимаю, что, к сожалению, сейчас время такое. Просто это так раздувается! К тому же есть люди, которые во все верят", — добавила она.
Бородина замужем за Ормаровым с 2015 года. Пара воспитывает дочь Теону. У ведущей также есть дочь Маруся от брака с Юрием Будаговым.
Телеведущая Ксения Бородина - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
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