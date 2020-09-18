https://ria.ru/20200918/borodina-1577426934.html

Ксения Бородина отреагировала на слухи о романе с Ольгой Орловой

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина прокомментировала слухи о романе с певицей Ольгой Орловой. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T10:41

2020-09-18T10:41

2020-09-18T17:30

культура

ольга орлова

шоу-бизнес

ксения бородина

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Ведущая реалити-шоу "Дом-2" <a href="https://ria.ru/person_Ksenija_Borodina" target="_blank">Ксения Бородина</a> прокомментировала слухи о романе с певицей <a href="https://ria.ru/person_olga-orlova/" target="_blank">Ольгой Орловой</a>. Бородину также возмущают слухи о том, что супруг Курбан Омаров живет за ее счет. Ведущая отметила, что ее муж хорошо зарабатывает, но место работы афишировать не обязан. "Я на самом деле спокойно отношусь ко всему этому бреду. Понимаю, что, к сожалению, сейчас время такое. Просто это так раздувается! К тому же есть люди, которые во все верят", — добавила она. Бородина замужем за Ормаровым с 2015 года. Пара воспитывает дочь Теону. У ведущей также есть дочь Маруся от брака с Юрием Будаговым.

https://ria.ru/20200817/1575868814.html

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга орлова, шоу-бизнес, ксения бородина