В России изменили правила работы больниц во время пандемии
13:36 18.09.2020 (обновлено: 13:44 18.09.2020)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минздрав России утвердил изменения временного порядка организации работы медорганизаций по профилактике и снижению рисков распространения COVID-19, в том числе предусмотрена госпитализация среднетяжелых и тяжелых пациентов с ОРВИ в боксы и обязательное тестирование их не только на COVID-19, но и на грипп, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
"Минюстом России произведена государственная регистрация приказа Минздрава России от 15 сентября 2020 года № 982н "О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.
Приказом предусматривается создание Федерального дистанционного консультативного центра по вопросам лечения тяжелых и осложненных форм гриппа на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева" Минздрава России, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, устанавливаются требования к условиям госпитализации пациентов с ОРВИ среднетяжелого и тяжелого течения с обязательным проведением лабораторного исследования не только на COVID-19, но и на грипп, отметили в пресс-службе.
"Предусмотрена госпитализация пациентов с ОРВИ среднетяжелого и тяжелого течения, внебольничной пневмонией, до получения результатов лабораторных исследований биологического материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, в боксы, боксированные палаты или, при их отсутствии, в палаты со шлюзом и санузлом, а в случае получения положительного результата лабораторных исследований биологического материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 перевод пациента в специализированную медицинскую организацию, осуществляющую оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19", - добавили в Минздраве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф