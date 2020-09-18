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В России изменили правила работы больниц во время пандемии
Минздрав России утвердил изменения временного порядка организации работы медорганизаций по профилактике и снижению рисков распространения COVID-19, в том числе... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:36
2020-09-18T13:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрав России</a> утвердил изменения временного порядка организации работы медорганизаций по профилактике и снижению рисков распространения COVID-19, в том числе предусмотрена госпитализация среднетяжелых и тяжелых пациентов с ОРВИ в боксы и обязательное тестирование их не только на COVID-19, но и на грипп, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России."Минюстом России произведена государственная регистрация приказа Минздрава России от 15 сентября 2020 года № 982н "О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.Приказом предусматривается создание Федерального дистанционного консультативного центра по вопросам лечения тяжелых и осложненных форм гриппа на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева" Минздрава России, уточнили в пресс-службе.Кроме того, устанавливаются требования к условиям госпитализации пациентов с ОРВИ среднетяжелого и тяжелого течения с обязательным проведением лабораторного исследования не только на COVID-19, но и на грипп, отметили в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В России изменили правила работы больниц во время пандемии

13:36 18.09.2020 (обновлено: 13:44 18.09.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минздрав России утвердил изменения временного порядка организации работы медорганизаций по профилактике и снижению рисков распространения COVID-19, в том числе предусмотрена госпитализация среднетяжелых и тяжелых пациентов с ОРВИ в боксы и обязательное тестирование их не только на COVID-19, но и на грипп, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
"Минюстом России произведена государственная регистрация приказа Минздрава России от 15 сентября 2020 года № 982н "О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.
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Приказом предусматривается создание Федерального дистанционного консультативного центра по вопросам лечения тяжелых и осложненных форм гриппа на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева" Минздрава России, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, устанавливаются требования к условиям госпитализации пациентов с ОРВИ среднетяжелого и тяжелого течения с обязательным проведением лабораторного исследования не только на COVID-19, но и на грипп, отметили в пресс-службе.

"Предусмотрена госпитализация пациентов с ОРВИ среднетяжелого и тяжелого течения, внебольничной пневмонией, до получения результатов лабораторных исследований биологического материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, в боксы, боксированные палаты или, при их отсутствии, в палаты со шлюзом и санузлом, а в случае получения положительного результата лабораторных исследований биологического материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 перевод пациента в специализированную медицинскую организацию, осуществляющую оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19", - добавили в Минздраве.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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