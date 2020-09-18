https://ria.ru/20200918/bolnitsa-1577453635.html

В Челябинской области строительство инфекционной больницы идет по графику

Строительство новой инфекционной больницы, которая появится в Сосновском районе Челябинской области, ведется в соответствии с установленным графиком,... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:36

2020-09-18T16:36

2020-09-18T16:36

челябинская область

олег семенов

алексей текслер

уфа

челябинск

сосновский район

общество

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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Строительство новой инфекционной больницы, которая появится в <a href="http://ria.ru/location_Sosnovskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Сосновском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a>, ведется в соответствии с установленным графиком, медучреждение будет сдано в срок – к 1 ноября 2020 года, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.В пятницу губернатор Челябинской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Teksler/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Текслер</a> посетил строительную площадку областной инфекционной больницы в поселке Малая Сосновка, расположенную недалеко от <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинска</a>.Он уточнил, что в регионе такой больницы нет, а сегодня ситуация по ковиду хоть и стабильная, контролируемая, но достаточно напряженная, "поэтому такой объект нам необходим".По словам Текслера, в больнице будет все для того, чтобы до пятисот человек в случае необходимости принять, "и реанимационные, и операционные комнаты". "Это не только ковидная база, это многопрофильная инфекционная больница. Состоялись все конкурсы по закупке оборудования, все синхронизировано вместе с объектами строительства. Продолжим постоянный контроль и надзор", – отметил губернатор.Подрядчик возводит медицинское учреждение строго по графику, его открытие планируется в ноябре 2020 года, поясняется в сообщении.По словам министра здравоохранения региона Юрия Семенова, новая больница соответствует всем международным стандартам. "Предполагает размещение 100 боксов: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных, оснащенных самым современным оборудованием. В случае экстренной ситуации количество коек для круглосуточного пребывания увеличится до 382. В чрезвычайной ситуации до 482 коек. Операционные, диагностическое отделение, гемотрансфузионный кабинет, лаборатория, дезинфекционное отделение, аптека и даже общежитие для медиков", – цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона слова <a href="http://ria.ru/person_OlegSemenov/" target="_blank" data-auto="true">Семенова</a>.К стройке из <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфы</a> привлечено около 500 рабочих, ещё порядка 800 человек – это сотрудники ещё 8 челябинских строительных компаний, всего для работы привлечено 11 подрядных организаций, уточняется в сообщении. По словам директора подрядной организации Рустема Насырова, на сегодняшний день на стройплощадке завершены работы по обустройству фундаментов всех зданий, возведены каркасы семи лечебных корпусов, начата обшивка внутренних и наружных стен зданий на трёх корпусах. "Ведутся работы по прокладке водопровода и необходимые в рамках благоустройства дорожные работы. На этой неделе начинаются работы по прокладке трубопроводов медицинского газа. Также начинаются работы по монтажу вентиляционных систем, и рабочие приступают к монтажу электрики внутри корпусов", – цитирует пресс-служба минздрава слова Насырова.По данным пресс-службы правительства региона, предполагается, что медицинское учреждение будет принимать пациентов со всей Челябинской области. Новый корпус позволит разгрузить часть госпитальных баз по коронавирусу, а также проводить работу по профильному направлению. На возведение больницы выделено 1,95 миллиарда рублей. Дополнительно 550 миллионов рублей будет потрачено на обеспечение учреждения медицинским и вспомогательным оборудованием.

https://ria.ru/20200918/premiya-1577432980.html

https://ria.ru/20200918/bolnitsy-1577440145.html

https://ria.ru/20200918/vaktsina-1577449462.html

уфа

челябинск

сосновский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег семенов, алексей текслер, уфа, челябинск, сосновский район, общество