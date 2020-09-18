В Челябинской области строительство инфекционной больницы идет по графику
Строительство новой инфекционной больницы под Челябинском. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Строительство новой инфекционной больницы, которая появится в Сосновском районе Челябинской области, ведется в соответствии с установленным графиком, медучреждение будет сдано в срок – к 1 ноября 2020 года, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
В пятницу губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил строительную площадку областной инфекционной больницы в поселке Малая Сосновка, расположенную недалеко от Челябинска.
"Мы были 21 августа на забивке первой сваи инфекционной больницы, за эти 26 дней сделан большой объем работ: земляных, фундаментных, установлены металлоконструкции, во многом стены смонтированы, в ближайшие дни начнется монтаж кровли, необходимой инженерии. Мы внимательно посмотрели, как идет работа. Итоговый срок – 1 ноября – никто не отменял, для нас объект важный и принципиальный", - цитирует пресс-служба слова губернатора.
Он уточнил, что в регионе такой больницы нет, а сегодня ситуация по ковиду хоть и стабильная, контролируемая, но достаточно напряженная, "поэтому такой объект нам необходим".
По словам Текслера, в больнице будет все для того, чтобы до пятисот человек в случае необходимости принять, "и реанимационные, и операционные комнаты". "Это не только ковидная база, это многопрофильная инфекционная больница. Состоялись все конкурсы по закупке оборудования, все синхронизировано вместе с объектами строительства. Продолжим постоянный контроль и надзор", – отметил губернатор.
Подрядчик возводит медицинское учреждение строго по графику, его открытие планируется в ноябре 2020 года, поясняется в сообщении.
По словам министра здравоохранения региона Юрия Семенова, новая больница соответствует всем международным стандартам. "Предполагает размещение 100 боксов: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных, оснащенных самым современным оборудованием. В случае экстренной ситуации количество коек для круглосуточного пребывания увеличится до 382. В чрезвычайной ситуации до 482 коек. Операционные, диагностическое отделение, гемотрансфузионный кабинет, лаборатория, дезинфекционное отделение, аптека и даже общежитие для медиков", – цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона слова Семенова.
К стройке из Уфы привлечено около 500 рабочих, ещё порядка 800 человек – это сотрудники ещё 8 челябинских строительных компаний, всего для работы привлечено 11 подрядных организаций, уточняется в сообщении. По словам директора подрядной организации Рустема Насырова, на сегодняшний день на стройплощадке завершены работы по обустройству фундаментов всех зданий, возведены каркасы семи лечебных корпусов, начата обшивка внутренних и наружных стен зданий на трёх корпусах. "Ведутся работы по прокладке водопровода и необходимые в рамках благоустройства дорожные работы. На этой неделе начинаются работы по прокладке трубопроводов медицинского газа. Также начинаются работы по монтажу вентиляционных систем, и рабочие приступают к монтажу электрики внутри корпусов", – цитирует пресс-служба минздрава слова Насырова.
По данным пресс-службы правительства региона, предполагается, что медицинское учреждение будет принимать пациентов со всей Челябинской области. Новый корпус позволит разгрузить часть госпитальных баз по коронавирусу, а также проводить работу по профильному направлению. На возведение больницы выделено 1,95 миллиарда рублей. Дополнительно 550 миллионов рублей будет потрачено на обеспечение учреждения медицинским и вспомогательным оборудованием.