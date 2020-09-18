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https://ria.ru/20200918/bilety-1577426211.html
Эксперт рассказал, как не купить поддельный билет в театр
С открытием театрального сезона практически у каждого сайта популярного театра появился сайт-двойник, а мошенники все чаще подделывают как электронные, так и... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:15
2020-09-18T11:15
театр
культура
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости/Прайм.</strong> С открытием театрального сезона практически у каждого сайта популярного театра появился сайт-двойник, а мошенники все чаще подделывают как электронные, так и бумажные билеты. О том, как не купить фальшивый электронный билет в театр, рассказал РИА Новости гендиректор билетного оператора Ticketland (входит в "экосистему" сотового оператора МТС) Илья Целиков.По его словам, отличить настоящий электронный билет и подделку действительно непросто, равно как и сайты-клоны: современный уровень компьютерной графики позволяет создавать подделки, которые очень сложно распознать. Помимо этого, можно подписаться на группу любимого театра в соцсетях. В официальных профилях театров, как правило, всегда есть ссылка на сайт. По словам Целикова, при приобретении электронного билета необходимо обратить внимание но то, с какого почтового сервера приходит письмо о покупке. "Например, от Ticketland не могут прийти билеты с личных или некорпоративных адресов, — только с официальной почты", — пояснил он.Необходимо также проверить цену. На билете она должна быть указана, и она должна соответствовать той, которую вы заплатили, а при покупке у официального распространителя обязателен фискальный чек, заключил Целиков.
https://rsport.ria.ru/20200918/sport-1577425740.html
https://ria.ru/20200917/otmena-1577381643.html
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театр, новости культуры

Эксперт рассказал, как не купить поддельный билет в театр

11:15 18.09.2020
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаВид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве
Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости/Прайм. С открытием театрального сезона практически у каждого сайта популярного театра появился сайт-двойник, а мошенники все чаще подделывают как электронные, так и бумажные билеты. О том, как не купить фальшивый электронный билет в театр, рассказал РИА Новости гендиректор билетного оператора Ticketland (входит в "экосистему" сотового оператора МТС) Илья Целиков.
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Задержана ОПГ, незаконно продававшая билеты на спортивные мероприятия
По его словам, отличить настоящий электронный билет и подделку действительно непросто, равно как и сайты-клоны: современный уровень компьютерной графики позволяет создавать подделки, которые очень сложно распознать.
"Для покупки билетов на сайте театра лучше пользоваться официальной продукцией (визитки, афиши, программки) — на них всегда указан официальный сайт театра или сайт официального билетного партнера", — советует он.
Помимо этого, можно подписаться на группу любимого театра в соцсетях. В официальных профилях театров, как правило, всегда есть ссылка на сайт.

"Если нет конкретных предпочтений по площадкам, наиболее безопасный способ покупки — сайты крупных билетных операторов", — отмечает эксперт.

По словам Целикова, при приобретении электронного билета необходимо обратить внимание но то, с какого почтового сервера приходит письмо о покупке. "Например, от Ticketland не могут прийти билеты с личных или некорпоративных адресов, — только с официальной почты", — пояснил он.
Необходимо также проверить цену. На билете она должна быть указана, и она должна соответствовать той, которую вы заплатили, а при покупке у официального распространителя обязателен фискальный чек, заключил Целиков.
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