https://ria.ru/20200918/bilety-1577426211.html

Эксперт рассказал, как не купить поддельный билет в театр

С открытием театрального сезона практически у каждого сайта популярного театра появился сайт-двойник, а мошенники все чаще подделывают как электронные, так и... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:15

2020-09-18T11:15

2020-09-18T11:15

театр

культура

новости культуры

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости/Прайм.</strong> С открытием театрального сезона практически у каждого сайта популярного театра появился сайт-двойник, а мошенники все чаще подделывают как электронные, так и бумажные билеты. О том, как не купить фальшивый электронный билет в театр, рассказал РИА Новости гендиректор билетного оператора Ticketland (входит в "экосистему" сотового оператора МТС) Илья Целиков.По его словам, отличить настоящий электронный билет и подделку действительно непросто, равно как и сайты-клоны: современный уровень компьютерной графики позволяет создавать подделки, которые очень сложно распознать. Помимо этого, можно подписаться на группу любимого театра в соцсетях. В официальных профилях театров, как правило, всегда есть ссылка на сайт. По словам Целикова, при приобретении электронного билета необходимо обратить внимание но то, с какого почтового сервера приходит письмо о покупке. "Например, от Ticketland не могут прийти билеты с личных или некорпоративных адресов, — только с официальной почты", — пояснил он.Необходимо также проверить цену. На билете она должна быть указана, и она должна соответствовать той, которую вы заплатили, а при покупке у официального распространителя обязателен фискальный чек, заключил Целиков.

https://rsport.ria.ru/20200918/sport-1577425740.html

https://ria.ru/20200917/otmena-1577381643.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры