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Лавров: США могут применить системы ПРО в Европе в наступательных целях
Американские противоракетные установки, которые сейчас размещены в Румынии и размещаются в Польше, вполне могут быть использованы не только в оборонительных, но РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:06
2020-09-18T12:08
выход сша из договора о рсмд
сергей лавров
польша
румыния
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Американские противоракетные установки, которые сейчас размещены в Румынии и размещаются в Польше, вполне могут быть использованы не только в оборонительных, но и наступательных целях, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в интервью РИА Новости."Много тревожных тенденций, в том числе одно из проявлений вот таких дестабилизирующих факторов – это, конечно, выход <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из договора о РСМД и уже официально продекларированное намерение такие ракеты размещать не только в <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a>, но судя по всему и в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>. По крайней мере, те противоракетные установки, которые сейчас размещены в <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румынии</a> и размещаются в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a>, они вполне могут быть использованы не только в оборонительных, но и наступательных целях, потому что из тех же установок можно запускать ударные крылатые ракеты, что было запрещено договором о РСМД. Но теперь договора нет и у американцев развязаны руки", - сказал министр.Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> обвинения отвергает. <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.<strong><a href="https://ria.ru/20200918/lavrov-1577430551.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова &gt;&gt;</a></strong>
9
польша
румыния
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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выход сша из договора о рсмд, сергей лавров, польша, румыния, сша, в мире

Лавров: США могут применить системы ПРО в Европе в наступательных целях

12:06 18.09.2020 (обновлено: 12:08 18.09.2020)
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© AP Photo / Czarek Sokolowski, FileАмериканский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / Czarek Sokolowski, File
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Американские противоракетные установки, которые сейчас размещены в Румынии и размещаются в Польше, вполне могут быть использованы не только в оборонительных, но и наступательных целях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
"Много тревожных тенденций, в том числе одно из проявлений вот таких дестабилизирующих факторов – это, конечно, выход США из договора о РСМД и уже официально продекларированное намерение такие ракеты размещать не только в Азии, но судя по всему и в Европе. По крайней мере, те противоракетные установки, которые сейчас размещены в Румынии и размещаются в Польше, они вполне могут быть использованы не только в оборонительных, но и наступательных целях, потому что из тех же установок можно запускать ударные крылатые ракеты, что было запрещено договором о РСМД. Но теперь договора нет и у американцев развязаны руки", - сказал министр.
Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Москва обвинения отвергает. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.
Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>
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Выход США из договора о РСМДСергей ЛавровПольшаРумынияСШАВ мире
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