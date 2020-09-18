https://ria.ru/20200918/bezopasnost-1577433456.html

Лавров: США могут применить системы ПРО в Европе в наступательных целях

Американские противоракетные установки, которые сейчас размещены в Румынии и размещаются в Польше, вполне могут быть использованы не только в оборонительных, но РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:06

2020-09-18T12:06

2020-09-18T12:08

выход сша из договора о рсмд

сергей лавров

польша

румыния

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Американские противоракетные установки, которые сейчас размещены в Румынии и размещаются в Польше, вполне могут быть использованы не только в оборонительных, но и наступательных целях, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в интервью РИА Новости."Много тревожных тенденций, в том числе одно из проявлений вот таких дестабилизирующих факторов – это, конечно, выход <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из договора о РСМД и уже официально продекларированное намерение такие ракеты размещать не только в <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a>, но судя по всему и в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>. По крайней мере, те противоракетные установки, которые сейчас размещены в <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румынии</a> и размещаются в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a>, они вполне могут быть использованы не только в оборонительных, но и наступательных целях, потому что из тех же установок можно запускать ударные крылатые ракеты, что было запрещено договором о РСМД. Но теперь договора нет и у американцев развязаны руки", - сказал министр.Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> обвинения отвергает. <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.<strong><a href="https://ria.ru/20200918/lavrov-1577430551.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >></a></strong>

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польша

румыния

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выход сша из договора о рсмд, сергей лавров, польша, румыния, сша, в мире