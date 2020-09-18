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Роскомнадзор призвал ГП оценить действия Youtube против фильма о Беслане
Роскомнадзор обратил внимание Генпрокуратуры на противоправность действий Youtube в отношении отечественного фильма про трагедию в Беслане, сообщили в... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:08
2020-09-18T15:08
россия
youtube
google
генеральная прокуратура рф
беслан
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> обратил внимание <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> на противоправность действий <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">Youtube</a> в отношении отечественного фильма про трагедию в <a href="http://ria.ru/location_Beslan/" target="_blank" data-auto="true">Беслане</a>, сообщили в пресс-службе ведомства.В письме на имя Генерального прокурора Российской Федерации Ивана Краснова, по данным пресс-службы, указывается, что 7 сентября 2020 года Роскомнадзором выявил ограничение распространения администраций YouTube отечественного фильма, который ранее транслировался на телеканале "Россия 1", промаркировав его следующим образом: "Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей".Отметив, что ограничение распространения фильма нарушает конституционное право граждан Российской Федерации на поиск и получение информации, Роскомнадзор в письме в адрес Генпрокуратуры подчеркнул предвзятость компании <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> LLC при ограничении размещении фильма о трагедии в Беслане в 2004 году. Отмечается также, что неоднократно выявляемым Роскомнадзором на Youtube роликам со сценами насилия не присваивается маркировка, подобная той, которая появляется при попытке просмотра фильма про трагедию в Беслане."Расценивая действия Google LLC как дискриминацию в отношении российских граждан, Роскомнадзор просит Генеральную прокуратуру обратить внимание на противоправность действий компании в проявлении акта цензуры в отношении фильма, обеспечив защиту прав граждан Российской Федерации на свободный поиск и получение информации", - добавили в пресс-службе.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/beslan-1576946337.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/beslan-1576929604.html
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россия
беслан
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россия, youtube, google, генеральная прокуратура рф, беслан, общество

Роскомнадзор призвал ГП оценить действия Youtube против фильма о Беслане

15:08 18.09.2020
2597
© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости
Логотип YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Роскомнадзор обратил внимание Генпрокуратуры на противоправность действий Youtube в отношении отечественного фильма про трагедию в Беслане, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Роскомнадзор проинформировал Генеральную прокуратуру Российской Федерации о противоправности действий компании Google LLC в проявлении акта цензуры на видеохостинге YouTube в отношении фильма: "Беслан: Фильм Александра Рогаткина", - говорится в пресс-релизе.
Кадр из фильма о Беслане Александра Рогаткина - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 16:44Сказано в эфире
"Мы видим бан". Почему YouTube ограничил доступ к фильму "Беслан" Роскомнадзор осудил действия YouTube в ситуации с фильмом "Беслан" Александра Рогаткина. В эфире радио Sputnik президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич высказал свою точку зрения по этому вопросу.
В письме на имя Генерального прокурора Российской Федерации Ивана Краснова, по данным пресс-службы, указывается, что 7 сентября 2020 года Роскомнадзором выявил ограничение распространения администраций YouTube отечественного фильма, который ранее транслировался на телеканале "Россия 1", промаркировав его следующим образом: "Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей".
"В письме, направленном в тот же день руководству компании Google LLC, указывалось, что действия компании расценены как акт цензуры и содержалось требование соблюдения Конституции Российской Федерации при работе на территории России сервисов, принадлежащих компании. От официального ответа Google воздержался, лишь распространив информацию, что упомянутая маркировка осуществляется по жалобам пользователей", - отметили в пресс-службе.
Отметив, что ограничение распространения фильма нарушает конституционное право граждан Российской Федерации на поиск и получение информации, Роскомнадзор в письме в адрес Генпрокуратуры подчеркнул предвзятость компании Google LLC при ограничении размещении фильма о трагедии в Беслане в 2004 году. Отмечается также, что неоднократно выявляемым Роскомнадзором на Youtube роликам со сценами насилия не присваивается маркировка, подобная той, которая появляется при попытке просмотра фильма про трагедию в Беслане.
"Расценивая действия Google LLC как дискриминацию в отношении российских граждан, Роскомнадзор просит Генеральную прокуратуру обратить внимание на противоправность действий компании в проявлении акта цензуры в отношении фильма, обеспечив защиту прав граждан Российской Федерации на свободный поиск и получение информации", - добавили в пресс-службе.
Скриншот выпуска про фильм Александра Рогаткина о Беслане - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 13:07
Дело в насилии? В Google прокомментировали блокировку фильма "Беслан"
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РоссияYouTubeGoogleГенеральная прокуратура РФБесланОбщество
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