https://ria.ru/20200918/beslan-1577447086.html

Роскомнадзор призвал ГП оценить действия Youtube против фильма о Беслане

Роскомнадзор обратил внимание Генпрокуратуры на противоправность действий Youtube в отношении отечественного фильма про трагедию в Беслане, сообщили в... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T15:08

2020-09-18T15:08

2020-09-18T15:08

россия

youtube

google

генеральная прокуратура рф

беслан

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> обратил внимание <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> на противоправность действий <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">Youtube</a> в отношении отечественного фильма про трагедию в <a href="http://ria.ru/location_Beslan/" target="_blank" data-auto="true">Беслане</a>, сообщили в пресс-службе ведомства.В письме на имя Генерального прокурора Российской Федерации Ивана Краснова, по данным пресс-службы, указывается, что 7 сентября 2020 года Роскомнадзором выявил ограничение распространения администраций YouTube отечественного фильма, который ранее транслировался на телеканале "Россия 1", промаркировав его следующим образом: "Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей".Отметив, что ограничение распространения фильма нарушает конституционное право граждан Российской Федерации на поиск и получение информации, Роскомнадзор в письме в адрес Генпрокуратуры подчеркнул предвзятость компании <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> LLC при ограничении размещении фильма о трагедии в Беслане в 2004 году. Отмечается также, что неоднократно выявляемым Роскомнадзором на Youtube роликам со сценами насилия не присваивается маркировка, подобная той, которая появляется при попытке просмотра фильма про трагедию в Беслане."Расценивая действия Google LLC как дискриминацию в отношении российских граждан, Роскомнадзор просит Генеральную прокуратуру обратить внимание на противоправность действий компании в проявлении акта цензуры в отношении фильма, обеспечив защиту прав граждан Российской Федерации на свободный поиск и получение информации", - добавили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/beslan-1576946337.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/beslan-1576929604.html

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беслан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, youtube, google, генеральная прокуратура рф, беслан, общество