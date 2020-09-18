Роскомнадзор призвал ГП оценить действия Youtube против фильма о Беслане
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Логотип YouTube. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Роскомнадзор обратил внимание Генпрокуратуры на противоправность действий Youtube в отношении отечественного фильма про трагедию в Беслане, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Роскомнадзор проинформировал Генеральную прокуратуру Российской Федерации о противоправности действий компании Google LLC в проявлении акта цензуры на видеохостинге YouTube в отношении фильма: "Беслан: Фильм Александра Рогаткина", - говорится в пресс-релизе.
8 сентября, 16:44Сказано в эфире"Мы видим бан". Почему YouTube ограничил доступ к фильму "Беслан" Роскомнадзор осудил действия YouTube в ситуации с фильмом "Беслан" Александра Рогаткина. В эфире радио Sputnik президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич высказал свою точку зрения по этому вопросу.
В письме на имя Генерального прокурора Российской Федерации Ивана Краснова, по данным пресс-службы, указывается, что 7 сентября 2020 года Роскомнадзором выявил ограничение распространения администраций YouTube отечественного фильма, который ранее транслировался на телеканале "Россия 1", промаркировав его следующим образом: "Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей".
"В письме, направленном в тот же день руководству компании Google LLC, указывалось, что действия компании расценены как акт цензуры и содержалось требование соблюдения Конституции Российской Федерации при работе на территории России сервисов, принадлежащих компании. От официального ответа Google воздержался, лишь распространив информацию, что упомянутая маркировка осуществляется по жалобам пользователей", - отметили в пресс-службе.
Отметив, что ограничение распространения фильма нарушает конституционное право граждан Российской Федерации на поиск и получение информации, Роскомнадзор в письме в адрес Генпрокуратуры подчеркнул предвзятость компании Google LLC при ограничении размещении фильма о трагедии в Беслане в 2004 году. Отмечается также, что неоднократно выявляемым Роскомнадзором на Youtube роликам со сценами насилия не присваивается маркировка, подобная той, которая появляется при попытке просмотра фильма про трагедию в Беслане.
"Расценивая действия Google LLC как дискриминацию в отношении российских граждан, Роскомнадзор просит Генеральную прокуратуру обратить внимание на противоправность действий компании в проявлении акта цензуры в отношении фильма, обеспечив защиту прав граждан Российской Федерации на свободный поиск и получение информации", - добавили в пресс-службе.