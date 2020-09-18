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https://ria.ru/20200918/belorussiya-1577463988.html
Глава МИД Белоруссии ответил на обвинения из-за ситуации с хасидами
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что ему непонятны попытки искусственных обвинений в адрес Минска со стороны Киева якобы в нагнетании ситуации с... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T19:25
2020-09-18T19:25
владимир макей
мид белоруссии
умань
белоруссия
украина
в мире
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<strong>МИНСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a> заявил, что ему непонятны попытки искусственных обвинений в адрес Минска со стороны Киева якобы в нагнетании ситуации с паломниками-хасидами.Киев ввел запрет на пропуск иностранцев до конца сентября в целях борьбы с распространением коронавируса. В этой связи украинские пограничники отказывали во въезде на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> паломникам-хасидам, которые ехали транзитом через <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> и рассчитывали посетить <a href="http://ria.ru/location_Uman/" target="_blank" data-auto="true">Умань</a> для празднования 19 сентября Нового года по еврейскому календарю. По данным белорусской стороны на середину недели, свыше 2,5 тысячи паломников-хасидов находились в Белоруссии, из них 1,2 тысячи - в приграничных с Украиной районах. Паломники скопились между белорусским пунктом пропуска "Новая Гута" и украинским "Новые Яриловичи", который Киев решил временно закрыть до 27 сентября. Однако в пятницу стало известно, что паломники, которые застряли в Белоруссии с понедельника, организованно проходят паспортный контроль и возвращаются назад вглубь республики. Вместе с тем офис президента Украины обвинил власти Белоруссии в "подогревании слухов" о том, что украинско-белорусская граница открыта для иностранных граждан, и призвал Минск прекратить создавать дополнительное напряжение на границе."Для меня абсолютно непонятны попытки каких-то искусственных обвинений в адрес Беларуси, что мы якобы специально нагнетаем эту ситуацию, чтобы выставить кого-то в неприглядном свете. Упаси боже", - говорится в стенограмме подхода Макея к СМИ в рамках записи его выступления на общей дискуссии 75-й сессии ГА <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, опубликованной на сайте ведомства.По его словам, "белорусы просто по-человечески поступили, оказав гуманное содействие тем людям, которые приехали в Беларусь и хотели попасть дальше для того, чтобы поклониться святым местам: абсолютно нормальная, благородная цель". "И в нашей ситуации не оставалось ничего иного, как оказать им содействие", - подчеркнул министр."Но вместо того, чтобы заниматься разглагольствованиями о правах человека, можно было бы действительно помочь реализовать эти права этим людям на практике, в реальности. Но, к сожалению, этого не произошло", - подчеркнул Макей.Глава МИД также высказал мнение, что официальный Киев и официальный <a href="http://ria.ru/location_Tel_Aviv/" target="_blank" data-auto="true">Тель-Авив</a> могли бы сделать на предварительной стадии намного больше для того, чтобы упредить такое развитие ситуации. "Могли бы провести большую работу с теми паломниками, которые намеревались посетить Умань и прибыли в Беларусь", - продолжил министр.Он добавил, что белорусская сторона не может запретить гражданам иных стран посещать республику. "Если они сели в самолет, прилетели к нам, мы не можем отказать им и выдворить их обратно", - сказал Макей. Он напомнил, что белорусские власти старались создать застрявшим в стране паломникам максимально комфортные условия. "Более того, мы были готовы обеспечить транспортную доставку их в Умань, медицинское сопровождение на всем отрезке пути и обеспечить возврат их обратно с соблюдением всех мер предосторожности. К сожалению, для наших украинских партнеров это оказалось невозможным со ссылкой на "ковидную" ситуацию", - продолжил глава МИД.При этом он заявил о непонимании ситуации, "как можно делить категории этих хасидов на низшую и высшую расу, когда одним разрешили посетить Умань, другим не разрешили".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200917/khasidy-1577365151.html
https://ria.ru/20200828/uman-1576430011.html
https://ria.ru/20200915/lukashenko-1577263263.html
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владимир макей , мид белоруссии, умань, белоруссия, украина, в мире

Глава МИД Белоруссии ответил на обвинения из-за ситуации с хасидами

19:25 18.09.2020
1309
© Sputnik / Мария АмелинаПаломники-хасиды на нейтральной полосе белорусско-украинской границы между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи"
Паломники-хасиды на нейтральной полосе белорусско-украинской границы между пунктами пропуска Новая Гута и Новые Яриловичи - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Sputnik / Мария Амелина
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МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что ему непонятны попытки искусственных обвинений в адрес Минска со стороны Киева якобы в нагнетании ситуации с паломниками-хасидами.
Киев ввел запрет на пропуск иностранцев до конца сентября в целях борьбы с распространением коронавируса. В этой связи украинские пограничники отказывали во въезде на Украину паломникам-хасидам, которые ехали транзитом через Белоруссию и рассчитывали посетить Умань для празднования 19 сентября Нового года по еврейскому календарю. По данным белорусской стороны на середину недели, свыше 2,5 тысячи паломников-хасидов находились в Белоруссии, из них 1,2 тысячи - в приграничных с Украиной районах. Паломники скопились между белорусским пунктом пропуска "Новая Гута" и украинским "Новые Яриловичи", который Киев решил временно закрыть до 27 сентября. Однако в пятницу стало известно, что паломники, которые застряли в Белоруссии с понедельника, организованно проходят паспортный контроль и возвращаются назад вглубь республики. Вместе с тем офис президента Украины обвинил власти Белоруссии в "подогревании слухов" о том, что украинско-белорусская граница открыта для иностранных граждан, и призвал Минск прекратить создавать дополнительное напряжение на границе.
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"Для меня абсолютно непонятны попытки каких-то искусственных обвинений в адрес Беларуси, что мы якобы специально нагнетаем эту ситуацию, чтобы выставить кого-то в неприглядном свете. Упаси боже", - говорится в стенограмме подхода Макея к СМИ в рамках записи его выступления на общей дискуссии 75-й сессии ГА ООН, опубликованной на сайте ведомства.
По его словам, "белорусы просто по-человечески поступили, оказав гуманное содействие тем людям, которые приехали в Беларусь и хотели попасть дальше для того, чтобы поклониться святым местам: абсолютно нормальная, благородная цель". "И в нашей ситуации не оставалось ничего иного, как оказать им содействие", - подчеркнул министр.
"Но вместо того, чтобы заниматься разглагольствованиями о правах человека, можно было бы действительно помочь реализовать эти права этим людям на практике, в реальности. Но, к сожалению, этого не произошло", - подчеркнул Макей.
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Глава МИД также высказал мнение, что официальный Киев и официальный Тель-Авив могли бы сделать на предварительной стадии намного больше для того, чтобы упредить такое развитие ситуации. "Могли бы провести большую работу с теми паломниками, которые намеревались посетить Умань и прибыли в Беларусь", - продолжил министр.
Он добавил, что белорусская сторона не может запретить гражданам иных стран посещать республику. "Если они сели в самолет, прилетели к нам, мы не можем отказать им и выдворить их обратно", - сказал Макей. Он напомнил, что белорусские власти старались создать застрявшим в стране паломникам максимально комфортные условия. "Более того, мы были готовы обеспечить транспортную доставку их в Умань, медицинское сопровождение на всем отрезке пути и обеспечить возврат их обратно с соблюдением всех мер предосторожности. К сожалению, для наших украинских партнеров это оказалось невозможным со ссылкой на "ковидную" ситуацию", - продолжил глава МИД.
При этом он заявил о непонимании ситуации, "как можно делить категории этих хасидов на низшую и высшую расу, когда одним разрешили посетить Умань, другим не разрешили".
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