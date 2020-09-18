https://ria.ru/20200918/bayden-1577422731.html

Эксперт прокомментировал опросы, отдающие предпочтение Байдену

Опросы общественного мнения, указывающие на лидерство в предвыборной гонке в США кандидата на пост президента от Демократической партии Джо Байдена, с большой... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T09:11

2020-09-18T09:11

2020-09-18T15:02

фбр

дональд трамп

роберт мюллер

барак обама

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости.</strong> Опросы общественного мнения, указывающие на лидерство в предвыборной гонке в США кандидата на пост президента от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, с большой вероятностью ошибаются, и в этом смысле вполне может повториться ситуация 2016 года, когда ни один опрос не дал правильного прогноза, считает профессор политологии Университета Хьюстона Джим Гранато.По данным ресурса RealClearPolitics.com, который обобщает все опросы и выводит средние показатели, в период с 3 по 16 сентября отрыв Байдена от идущего на второй срок действующего президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> составил 5,8%.По мнению эксперта, Трамп де-факто уже догнал Байдена, несмотря на разрыв по данным опросов."Вопрос номер один — экономика. И она восстанавливается. Трамп обходит Байдена в опросах по управлению экономикой", — сказал профессор политологии.Гранато отметил, что на популярности Трампа негативно отразилась ситуация с коронавирусом, но и это постепенно выправляется.Чтобы нейтрализовать влияние пандемии на его популярность, президент должен больше говорить о вакцине, полагает эксперт.Он отметил, что такая политика должна помочь Трампу и Республиканской партии удержать места в сенате и весь сенат, где демократы сейчас в меньшинстве.При этом Гранато уверен, что с обеих сторон в ходе оставшихся шести недель возможны грязные приемы и сливы информации. Однако это ничего не меняет, считает эксперт.Хоровиц по итогам проверки не нашел доказательств того, что <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> пыталось внедрить агентов и информаторов в штаб Трампа во время его предвыборной президентской кампании в 2016 году, хотя и нашел в действиях бюро "серьезные ошибки".Гранато также отметил, что опросы показывают, что СМИ сейчас настолько воспринимаются как односторонние, что такого не было более 40 лет его работы по этой теме.Дурэму ранее было поручено изучить обстоятельства того, как в 2016-2017 годах при президенте Обаме и вице-президенте Байдене проводилась работа ФБР, из которой впоследствии родились подозрения в "сговоре Трампа с Россией". Эти подозрения расследовал спецпрокурор <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank" data-auto="true">Роберт Мюллер</a> и не нашел свидетельств "сговора".

https://ria.ru/20200918/tramp-1577422169.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/krym-nbc--1577421294.html

https://ria.ru/20200819/1576010591.html

https://ria.ru/20200905/bayden-1576819238.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, дональд трамп, роберт мюллер, барак обама, в мире