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https://ria.ru/20200918/batman-1577408610.html
Роберт Паттинсон вернулся на съемки "Бэтмена" после COVID-19
На съемочную площадку "Бэтмена" вернулся Роберт Паттинсон, у которого две недели назад был обнаружен COVID-19, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T01:41
2020-09-18T01:41
культура
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
роберт паттинсон
великобритания
лондон
ливерпуль
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<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости</strong>. На съемочную площадку "Бэтмена" вернулся Роберт Паттинсон, у которого две недели назад был обнаружен COVID-19, сообщает Daily Mail.Самого 34-летнего актера накануне видели в Лондоне в парке с его девушкой Сьюки Уотерхаус. Он явно чувствовал себя хорошо. В Великобритании необходимо изолироваться в течение десяти дней после обнаружения симптомов коронавируса или положительного теста. "Сегодня первый день работы основной группы после перерыва, больше никаких накладок", – утверждает близкий изданию источник. По его словам, значительную часть фильма предполагалось снимать в Ливерпуле, но из-за коронавируса съемки были отменены и уже несколько раз переносились.Режиссер Мэтт Ривз ранее также подтверждал, что Ливерпуль будет играть важную роль в изображении Готэма в ленте.Две недели назад Паттинсона отправили домой со съемок с высокой температурой и рекомендацией пройти тест на коронавирус, который дал положительный результат. При этом те члены съемочной группы, которые напрямую не контактировали с главным героем, продолжили работать над сценами, в которых он не принимает участия.
https://ria.ru/20200904/pattinson-1576722934.html
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, роберт паттинсон, великобритания, лондон, ливерпуль

Роберт Паттинсон вернулся на съемки "Бэтмена" после COVID-19

01:41 18.09.2020
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© AP Photo / Invision / Jordan StraussАктер Роберт Паттинсон
Актер Роберт Паттинсон - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. На съемочную площадку "Бэтмена" вернулся Роберт Паттинсон, у которого две недели назад был обнаружен COVID-19, сообщает Daily Mail.
Самого 34-летнего актера накануне видели в Лондоне в парке с его девушкой Сьюки Уотерхаус. Он явно чувствовал себя хорошо. В Великобритании необходимо изолироваться в течение десяти дней после обнаружения симптомов коронавируса или положительного теста.
"Сегодня первый день работы основной группы после перерыва, больше никаких накладок", – утверждает близкий изданию источник.
По его словам, значительную часть фильма предполагалось снимать в Ливерпуле, но из-за коронавируса съемки были отменены и уже несколько раз переносились.
Режиссер Мэтт Ривз ранее также подтверждал, что Ливерпуль будет играть важную роль в изображении Готэма в ленте.
Две недели назад Паттинсона отправили домой со съемок с высокой температурой и рекомендацией пройти тест на коронавирус, который дал положительный результат.
При этом те члены съемочной группы, которые напрямую не контактировали с главным героем, продолжили работать над сценами, в которых он не принимает участия.
Роберт Паттинсон в роли Бэтмена - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 10:44Культура
Съемки "Бэтмена" остановили из-за заражения Паттинсона коронавирусом
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыРоберт ПаттинсонВеликобританияЛондонЛиверпуль
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