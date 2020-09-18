https://ria.ru/20200918/batalov-1577445700.html

СК завел дело о мошенничестве с недвижимостью семьи Баталова

Возбуждено дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, вдова и дочь которого лишились двух квартир и крупной суммы денег, сообщила... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:49

2020-09-18T14:49

2020-09-18T14:53

культура

следственный комитет россии (ск рф)

алексей баталов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Возбуждено дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, вдова и дочь которого лишились двух квартир и крупной суммы денег, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить, действительно ли у семьи Баталова отняли деньги и недвижимость.В настоящее время следователи изучают выписки со счетов потерпевших, также в ближайшее время будут получены и проанализированы правоустанавливающие документы на объекты недвижимости и изъяты копии нотариальных документов. Кроме того, будут тщательно проверены и всесторонне изучены обстоятельства и иные факты, изложенные потерпевшими.В эфире телеканала "Россия 1" сообщалось, что у вдовы и дочери-инвалида Баталова отобрали недвижимость и деньги со счетов. Отмечается, что сделали это близкие люди артиста, которые опекали его семью последние 15 лет. Вдова Гитана Леонтенко и его дочь Мария написали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело против Натальи Дрожжиной и её супруга Михаила Цивина, утверждая, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых, в числе которого несколько квартир и банковских счетов, были получены обманом.

https://ria.ru/20191015/1559806045.html

https://radiosputnik.ria.ru/20170615/1496567002.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), алексей баталов, происшествия