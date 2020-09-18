Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200918/batalov-1577445700.html
СК завел дело о мошенничестве с недвижимостью семьи Баталова
Возбуждено дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, вдова и дочь которого лишились двух квартир и крупной суммы денег, сообщила... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:49
2020-09-18T14:53
культура
следственный комитет россии (ск рф)
алексей баталов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149652/97/1496529730_0:234:2636:1716_1400x0_80_0_0_0e3f87a7da82eb88307e3a770f3e32a6.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Возбуждено дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, вдова и дочь которого лишились двух квартир и крупной суммы денег, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить, действительно ли у семьи Баталова отняли деньги и недвижимость.В настоящее время следователи изучают выписки со счетов потерпевших, также в ближайшее время будут получены и проанализированы правоустанавливающие документы на объекты недвижимости и изъяты копии нотариальных документов. Кроме того, будут тщательно проверены и всесторонне изучены обстоятельства и иные факты, изложенные потерпевшими.В эфире телеканала "Россия 1" сообщалось, что у вдовы и дочери-инвалида Баталова отобрали недвижимость и деньги со счетов. Отмечается, что сделали это близкие люди артиста, которые опекали его семью последние 15 лет. Вдова Гитана Леонтенко и его дочь Мария написали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело против Натальи Дрожжиной и её супруга Михаила Цивина, утверждая, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых, в числе которого несколько квартир и банковских счетов, были получены обманом.
https://ria.ru/20191015/1559806045.html
https://radiosputnik.ria.ru/20170615/1496567002.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149652/97/1496529730_18:0:2617:1949_1400x0_80_0_0_f23a069fefd3b2f0d5d2db2dc60b99bf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), алексей баталов, происшествия

СК завел дело о мошенничестве с недвижимостью семьи Баталова

14:49 18.09.2020 (обновлено: 14:53 18.09.2020)
2937
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Алексей Баталов
 Алексей Баталов - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Алексей Баталов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Возбуждено дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, вдова и дочь которого лишились двух квартир и крупной суммы денег, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить, действительно ли у семьи Баталова отняли деньги и недвижимость.
Народный артист СССР Алексей Баталов - РИА Новости, 1920, 15.10.2019
15 октября 2019, 13:12Культура
Мемориальную доску Алексею Баталову установили на фасаде Дома на набережной
"На основании представленных материалов ГУМВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, вдова и дочь известного актера Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы", - сказала она.
В настоящее время следователи изучают выписки со счетов потерпевших, также в ближайшее время будут получены и проанализированы правоустанавливающие документы на объекты недвижимости и изъяты копии нотариальных документов. Кроме того, будут тщательно проверены и всесторонне изучены обстоятельства и иные факты, изложенные потерпевшими.
В эфире телеканала "Россия 1" сообщалось, что у вдовы и дочери-инвалида Баталова отобрали недвижимость и деньги со счетов. Отмечается, что сделали это близкие люди артиста, которые опекали его семью последние 15 лет. Вдова Гитана Леонтенко и его дочь Мария написали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело против Натальи Дрожжиной и её супруга Михаила Цивина, утверждая, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых, в числе которого несколько квартир и банковских счетов, были получены обманом.
Народный артист СССР Алексей Баталов - РИА Новости, 1920, 15.06.2017
15 июня 2017, 14:26Акценты
Дорогой наш человек. Алексей Баталов остается с намиОн был человеком, которому доверяли почти безотчетно — его обаятельному, от природы лучистому взгляду, сдержанному слову, мягкой интонации. Таким и останется.
4121232
Обсудить0
КультураСледственный комитет России (СК РФ)Алексей БаталовПроисшествия
Рекомендуем
Коронавирус COVID-19
Ученые выяснили, сколько антитела к коронавирусу могут оставаться в крови
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и Президент США Ричард Никсон в Кремле. 27 июня 1974 года
В КПРФ оценили предложение выдвинуть Брежнева на Нобелевскую премию
Подозреваемый в совершении убийства детей в Рыбинске
Раскрыты детали поимки подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
В ДНР прокомментировали отказ Украины закреплять особый статус Донбасса
Президент Польши Анджей Дуда
Польша пригрозила Белоруссии санкциями
Логотип YouTube
Роскомнадзор призвал ГП оценить действия Youtube против фильма о Беслане
Место ДТП с участием пассажирского автобуса в горах Турции
В Турции опрокинулся автобус с россиянами
Флаги стран Евросоюза
Источник рассказал, от чего зависит согласование санкций ЕС по Белоруссии
Скриншот клипа Любимую не отдают
Автор песни с цитатой Лукашенко пожаловался на угрозы
Статуя Фемиды
СМИ: у российского миллиардера случился сердечный приступ на суде
Донбасс
Источник обвинил украинские власти в пренебрежении к народу
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил обеспечить приоритет отечественным предприятиям в ОПК
Приложение TikTok на экране смартфона
СМИ сообщили о планах США запретить скачивание TikTok и WeChat
Фотоаппарат
В Чувашии фотограф сорвался с моста и погиб
Российские грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска Бенякони в Гродненской области Белоруссии
Литва пригрозила ответить Белоруссии на закрытие границы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
23:09Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
23:03В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:54Трамп рассказал о "замечательных опциях" по сделке с TikTok
22:42Трамп рассказал, когда всех жителей США обеспечат вакциной от COVID-19
22:31Врачи рассказали о состоянии отравившихся хлором детей в Петербурге
22:29Ударная группа ВМС США зашла в Персидский залив
Лента новостейМолния