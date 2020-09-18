https://ria.ru/20200918/banany-1577424995.html

Назван продукт для укрепления нервной системы

Регулярное употребление бананов в умеренном количестве положительно влияет на работу сердца и укрепляет нервную систему, рассказала АГН "Москва" врач-диетолог... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T10:05

2020-09-18T10:05

2020-09-18T10:05

наталья пугачева

бананы

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Регулярное употребление <a href="https://ria.ru/product_banany/" target="_blank">бананов</a> в умеренном количестве положительно влияет на работу сердца и укрепляет нервную систему, рассказала АГН "<a href="https://www.mskagency.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Москва</a>" врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева.Она напомнила, что в бананах содержится калий, магний, марганец и медь. Калий и магний нужны человеку для нормальной работы сердца, кроме того, они участвуют в регуляции артериального давления. Медь помогает в синтезе гемоглобина и коллагена, а также влияет на детоксикацию вредных веществ. Марганец, как пояснила специалист, важен для энергетического обмена.Также в бананах содержится большое количество витамина B6 — пиридоксина.Диетолог посоветовала есть слегка недозрелые бананы — они богаты устойчивым крахмалом, пектином и клетчаткой, полезными для поддержания здоровья кишечника, а также при атеросклерозе и сахарном диабете. Но при этом она призвала соблюдать умеренность в употреблении этого фрукта — его калорийность не очень большая, а белка и жира в них практически нет, зато углеводов — около 40 граммов. В желтых бананах содержится больше фруктозы и глюкозы, кроме того, они быстро утоляют голод. Без вреда для организма люди с малоподвижным образом жизни и избыточным могут позволить себе один банан в день два-три раза в неделю, а спортсмены — два-три фрукта в день.

https://rsport.ria.ru/20200812/1575672592.html

https://ria.ru/20200904/dieta-1576721149.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пугачева, бананы, общество