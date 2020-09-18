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Назван продукт для укрепления нервной системы
Регулярное употребление бананов в умеренном количестве положительно влияет на работу сердца и укрепляет нервную систему, рассказала АГН "Москва" врач-диетолог... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:05
2020-09-18T10:05
наталья пугачева
бананы
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Регулярное употребление <a href="https://ria.ru/product_banany/" target="_blank">бананов</a> в умеренном количестве положительно влияет на работу сердца и укрепляет нервную систему, рассказала АГН "<a href="https://www.mskagency.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Москва</a>" врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева.Она напомнила, что в бананах содержится калий, магний, марганец и медь. Калий и магний нужны человеку для нормальной работы сердца, кроме того, они участвуют в регуляции артериального давления. Медь помогает в синтезе гемоглобина и коллагена, а также влияет на детоксикацию вредных веществ. Марганец, как пояснила специалист, важен для энергетического обмена.Также в бананах содержится большое количество витамина B6 — пиридоксина.Диетолог посоветовала есть слегка недозрелые бананы — они богаты устойчивым крахмалом, пектином и клетчаткой, полезными для поддержания здоровья кишечника, а также при атеросклерозе и сахарном диабете. Но при этом она призвала соблюдать умеренность в употреблении этого фрукта — его калорийность не очень большая, а белка и жира в них практически нет, зато углеводов — около 40 граммов. В желтых бананах содержится больше фруктозы и глюкозы, кроме того, они быстро утоляют голод. Без вреда для организма люди с малоподвижным образом жизни и избыточным могут позволить себе один банан в день два-три раза в неделю, а спортсмены — два-три фрукта в день.
https://rsport.ria.ru/20200812/1575672592.html
https://ria.ru/20200904/dieta-1576721149.html
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наталья пугачева, бананы, общество

Назван продукт для укрепления нервной системы

10:05 18.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрилавок с фруктами
Прилавок с фруктами - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Прилавок с фруктами. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Регулярное употребление бананов в умеренном количестве положительно влияет на работу сердца и укрепляет нервную систему, рассказала АГН "Москва" врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева.
Она напомнила, что в бананах содержится калий, магний, марганец и медь. Калий и магний нужны человеку для нормальной работы сердца, кроме того, они участвуют в регуляции артериального давления. Медь помогает в синтезе гемоглобина и коллагена, а также влияет на детоксикацию вредных веществ. Марганец, как пояснила специалист, важен для энергетического обмена.
Творог - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 07:00ЗОЖ
Что произойдет с организмом, если есть творог каждый день
Также в бананах содержится большое количество витамина B6 — пиридоксина.
"Этот витамин важен для здоровья нервной системы, кроветворения, антиоксидантной защиты", — пояснила Пугачева.
Диетолог посоветовала есть слегка недозрелые бананы — они богаты устойчивым крахмалом, пектином и клетчаткой, полезными для поддержания здоровья кишечника, а также при атеросклерозе и сахарном диабете. Но при этом она призвала соблюдать умеренность в употреблении этого фрукта — его калорийность не очень большая, а белка и жира в них практически нет, зато углеводов — около 40 граммов. В желтых бананах содержится больше фруктозы и глюкозы, кроме того, они быстро утоляют голод. Без вреда для организма люди с малоподвижным образом жизни и избыточным могут позволить себе один банан в день два-три раза в неделю, а спортсмены — два-три фрукта в день.
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Кето диета — что это такое, с чего начать и какие продукты можно есть
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Наталья ПугачеваБананыОбщество
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