https://ria.ru/20200918/babushki-1577379293.html
Алтайские бабушки разработают авторское меню для школьников региона
В Алтайском крае запустили необычную акцию "День открытых столовых для бабушек". Она позволит улучшить питание младших школьников с помощью практических советов РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T08:00
2020-09-18T08:00
2020-09-18T12:09
хорошие новости
хорошие новости
республика алтай
питание
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577378979_0:317:3077:2047_1400x0_80_0_0_f78c0f39494104b993c123633584a21d.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>В Алтайском крае запустили необычную акцию "День открытых столовых для бабушек". Она позволит улучшить питание младших школьников с помощью практических советов бабушек региона, которые точно знают, как приготовить лучшие блюда для внуков.Умудренные опытом женщины смогут продегустировать горячее школьное питание, а после сделать замечания и внести предложения об улучшении меню младшеклассников, сообщается на официальном сайте правительства Алтайского края.Принять участие в мероприятии сможет одна бабушка от одного класса начальной школы в возрасте до 65 лет. Итогами акции станут фотоотчеты, которые опубликуют на сайтах муниципальных органов власти, а также в соцсетях с хештегами #ВШколеТожеВкусно, #ДеньОткрытыхСтоловых.Акция продлится до 29 сентября, а оглашение ее результатов приурочат к Дню пожилого человека — 1 октября.
республика алтай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577378979_141:0:2870:2047_1400x0_80_0_0_1d566f20b36904238ce5db7772910ca4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, республика алтай, питание, дети
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Алтайском крае запустили необычную акцию "День открытых столовых для бабушек". Она позволит улучшить питание младших школьников с помощью практических советов бабушек региона, которые точно знают, как приготовить лучшие блюда для внуков.
Умудренные опытом женщины смогут продегустировать горячее школьное питание, а после сделать замечания и внести предложения об улучшении меню младшеклассников, сообщается на официальном сайте правительства Алтайского края.
"Наша цель не только хорошо учить, но и вкусно кормить детей в школе. А кто лучше всех знает, что такое настоящий и вкусный завтрак? Конечно, бабушка", — отметила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур правительства региона Наталья Полосина.
Принять участие в мероприятии сможет одна бабушка от одного класса начальной школы в возрасте до 65 лет. Итогами акции станут фотоотчеты, которые опубликуют на сайтах муниципальных органов власти, а также в соцсетях с хештегами #ВШколеТожеВкусно, #ДеньОткрытыхСтоловых.
Акция продлится до 29 сентября, а оглашение ее результатов приурочат к Дню пожилого человека — 1 октября.