https://ria.ru/20200918/babushki-1577379293.html

Алтайские бабушки разработают авторское меню для школьников региона

В Алтайском крае запустили необычную акцию "День открытых столовых для бабушек". Она позволит улучшить питание младших школьников с помощью практических советов РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T08:00

2020-09-18T08:00

2020-09-18T12:09

хорошие новости

хорошие новости

республика алтай

питание

дети

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>В Алтайском крае запустили необычную акцию "День открытых столовых для бабушек". Она позволит улучшить питание младших школьников с помощью практических советов бабушек региона, которые точно знают, как приготовить лучшие блюда для внуков.Умудренные опытом женщины смогут продегустировать горячее школьное питание, а после сделать замечания и внести предложения об улучшении меню младшеклассников, сообщается на официальном сайте правительства Алтайского края.Принять участие в мероприятии сможет одна бабушка от одного класса начальной школы в возрасте до 65 лет. Итогами акции станут фотоотчеты, которые опубликуют на сайтах муниципальных органов власти, а также в соцсетях с хештегами #ВШколеТожеВкусно, #ДеньОткрытыхСтоловых.Акция продлится до 29 сентября, а оглашение ее результатов приурочат к Дню пожилого человека — 1 октября.

республика алтай

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, республика алтай, питание, дети