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Алтайские бабушки разработают авторское меню для школьников региона
В Алтайском крае запустили необычную акцию "День открытых столовых для бабушек". Она позволит улучшить питание младших школьников с помощью практических советов РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T08:00
2020-09-18T12:09
хорошие новости
хорошие новости
республика алтай
питание
дети
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>В Алтайском крае запустили необычную акцию "День открытых столовых для бабушек". Она позволит улучшить питание младших школьников с помощью практических советов бабушек региона, которые точно знают, как приготовить лучшие блюда для внуков.Умудренные опытом женщины смогут продегустировать горячее школьное питание, а после сделать замечания и внести предложения об улучшении меню младшеклассников, сообщается на официальном сайте правительства Алтайского края.Принять участие в мероприятии сможет одна бабушка от одного класса начальной школы в возрасте до 65 лет. Итогами акции станут фотоотчеты, которые опубликуют на сайтах муниципальных органов власти, а также в соцсетях с хештегами #ВШколеТожеВкусно, #ДеньОткрытыхСтоловых.Акция продлится до 29 сентября, а оглашение ее результатов приурочат к Дню пожилого человека — 1 октября.
республика алтай
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хорошие новости, республика алтай, питание, дети

Алтайские бабушки разработают авторское меню для школьников региона

08:00 18.09.2020 (обновлено: 12:09 18.09.2020)
2416
© РИА Новости / Павел ЛисицынКартофельная запеканка к завтраку учеников школы
Картофельная запеканка к завтраку учеников школы - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Алтайском крае запустили необычную акцию "День открытых столовых для бабушек". Она позволит улучшить питание младших школьников с помощью практических советов бабушек региона, которые точно знают, как приготовить лучшие блюда для внуков.
Умудренные опытом женщины смогут продегустировать горячее школьное питание, а после сделать замечания и внести предложения об улучшении меню младшеклассников, сообщается на официальном сайте правительства Алтайского края.

"Наша цель не только хорошо учить, но и вкусно кормить детей в школе. А кто лучше всех знает, что такое настоящий и вкусный завтрак? Конечно, бабушка", — отметила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур правительства региона Наталья Полосина.

Принять участие в мероприятии сможет одна бабушка от одного класса начальной школы в возрасте до 65 лет. Итогами акции станут фотоотчеты, которые опубликуют на сайтах муниципальных органов власти, а также в соцсетях с хештегами #ВШколеТожеВкусно, #ДеньОткрытыхСтоловых.
Акция продлится до 29 сентября, а оглашение ее результатов приурочат к Дню пожилого человека — 1 октября.
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Хорошие новостиХорошие новостиРеспублика АлтайПитаниеДети
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