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Умер автор книги "Форрест Гамп"

Американский писатель Уинстон Грум, автор книги "Форрест Гамп", скончался в возрасте 77 лет, сообщила мэр города Фэрхоп в штате Алабама Кэрин Уилсон. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T05:52

2020-09-18T05:52

2020-09-18T10:49

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алабама

сша

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Американский писатель Уинстон Грум, автор книги "Форрест Гамп", скончался в возрасте 77 лет, сообщила мэр города Фэрхоп в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofAlabama/" target="_blank" data-auto="true">Алабама</a> Кэрин Уилсон.Роман "Форрест Гамп", написанный в 1986 году, стал самой популярной работой Грума благодаря экранизации, получившей шесть "Оскаров". Повествование в книге ведется от лица умственно отсталого человека, который рассказывает о своей жизни. В 1995 году Грум написал продолжение — книгу "Гамп и компания", которую также планировали экранизировать, однако все попытки оказались безуспешными. Помимо романов о Форресте Гампе, Грум написал несколько книг в жанре нон-фикшн.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алабама, сша, в мире