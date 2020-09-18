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https://ria.ru/20200918/aviakatastrofa-1577440060.html
Запросы об аресте диспетчеров из Смоленска поступили в суд Варшавы
Запросы об аресте российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году поступили в польский суд, РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:34
2020-09-18T13:34
ту-154
межгосударственный авиационный комитет
лех качиньский
польша
варшава
катастрофа польского самолета под смоленском
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Запросы об аресте российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолета президента Польши <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Леха Качиньского</a> под Смоленском в 2010 году поступили в польский суд, дата рассмотрения пока не назначена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Окружного суда Варшавы.Ранее генеральная прокуратура Польши обратилась в суд района Варшава-Мокотув с ходатайством о временном аресте трех авиадиспетчеров, несших в 2010 году службу в аэропорту Смоленск-Северный. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Россия в любом случае не выдаст <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> авиадиспетчеров по делу Качиньского, так как это противоречит российскому законодательству."В суд района <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> Мокотув поступили ходатайства о применении временного ареста", - сообщили в суде. По данным пресс-службы, даты заседаний пока не назначены.Самолет <a href="http://ria.ru/product_Tu_154/" target="_blank" data-auto="true">Ту-154</a> Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых – умышленные действия российских диспетчеров.<a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank" data-auto="true">Межгосударственный авиационный комитет</a> в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.В МИД РФ неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.
https://ria.ru/20200917/aviakatastrofa-1577375091.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200410/1569860736.html
https://ria.ru/20200410/1569740325.html
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ту-154, межгосударственный авиационный комитет, лех качиньский, польша, варшава, катастрофа польского самолета под смоленском, в мире

Запросы об аресте диспетчеров из Смоленска поступили в суд Варшавы

13:34 18.09.2020
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© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкОбломки самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского
Обломки самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Обломки самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 сен - РИА Новости. Запросы об аресте российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году поступили в польский суд, дата рассмотрения пока не назначена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Окружного суда Варшавы.
Ранее генеральная прокуратура Польши обратилась в суд района Варшава-Мокотув с ходатайством о временном аресте трех авиадиспетчеров, несших в 2010 году службу в аэропорту Смоленск-Северный. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Россия в любом случае не выдаст Польше авиадиспетчеров по делу Качиньского, так как это противоречит российскому законодательству.
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 в Смоленске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 11:47
Польша назвала имена смоленских авиадиспетчеров, которых хочет арестовать
"В суд района Варшавы Мокотув поступили ходатайства о применении временного ареста", - сообщили в суде. По данным пресс-службы, даты заседаний пока не назначены.
Самолет Ту-154 Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых – умышленные действия российских диспетчеров.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
О чем молчит Польша? Доклад о гибели Качиньского не обнародован - РИА Новости, 1920, 10.04.2020
10 апреля, 14:42Акценты
О чем молчит Польша? Доклад о гибели Качиньского не обнародованДесять лет прошло с момента авиакатастрофы, в которой погиб президент Польши. Варшава неоднократно обвиняла в этом Россию и своего бывшего премьера Дональда Туска. Но выбрать одного виновного, видимо, пока не смогла.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.
В МИД РФ неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.
Место падения польского самолета Ту-154 - РИА Новости, 1920, 10.04.2020
10 апреля, 07:57
Авиакатастрофа польского Ту-154 под Смоленском 10 апреля 2010 года
1220068
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Ту-154Межгосударственный авиационный комитетЛех КачиньскийПольшаВаршаваКатастрофа польского самолета под СмоленскомВ мире
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