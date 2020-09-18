Запросы об аресте диспетчеров из Смоленска поступили в суд Варшавы
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкОбломки самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского
Обломки самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского. Архивное фото
ВАРШАВА, 18 сен - РИА Новости. Запросы об аресте российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году поступили в польский суд, дата рассмотрения пока не назначена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Окружного суда Варшавы.
Ранее генеральная прокуратура Польши обратилась в суд района Варшава-Мокотув с ходатайством о временном аресте трех авиадиспетчеров, несших в 2010 году службу в аэропорту Смоленск-Северный. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Россия в любом случае не выдаст Польше авиадиспетчеров по делу Качиньского, так как это противоречит российскому законодательству.
"В суд района Варшавы Мокотув поступили ходатайства о применении временного ареста", - сообщили в суде. По данным пресс-службы, даты заседаний пока не назначены.
Самолет Ту-154 Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых – умышленные действия российских диспетчеров.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
10 апреля, 14:42АкцентыО чем молчит Польша? Доклад о гибели Качиньского не обнародованДесять лет прошло с момента авиакатастрофы, в которой погиб президент Польши. Варшава неоднократно обвиняла в этом Россию и своего бывшего премьера Дональда Туска. Но выбрать одного виновного, видимо, пока не смогла.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.
В МИД РФ неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.