https://ria.ru/20200918/assanzh-1577449707.html

Адвокат рассказала, как Ассанжу предлагали помилование от имени Трампа

Адвокат Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон заявила в суде, что американский конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер предлагал основателю Wikileaks помилование РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T15:48

2020-09-18T15:48

2020-09-18T16:12

дана рорабакер

wikileaks

джулиан ассанж

сша

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 18 сен — РИА Новости, Мария Табак.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Dzhulian_Assanzh/" target="_blank" data-auto="true">Джулиана Ассанжа</a> Дженнифер Робинсон заявила в суде, что американский конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер предлагал основателю <u><a href="http://ria.ru/organization_WikiLeaks/">Wikileaks</a></u> помилование от лица президента Дональда Трампа в обмен на раскрытие источников, от которых тот получил переписку со взломанных серверов Демпартии.По словам Робинсон, в августе 2017 года, когда Ассанж еще скрывался в посольстве <a href="http://ria.ru/location_Ecuador/" target="_blank" data-auto="true">Эквадора</a> в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a>, ее пригласили на встречу с Рорабахером и политическим активистом и сторонником Трампа Чарльзом Джонсоном."Они хотели, чтобы мы считали, что они действуют от лица президента", — сказала адвокат на слушаниях в лондонском Центральном уголовном суде Олд-Бэйли.Желание узнать источник утечки переписки Демпартии Рорабахер объяснил тем, что хочет разобраться с заявлениями о "российском следе" в этом деле. По его словам, это отвечало интересам Трампа. Кроме того, конгрессмен отметил, что раскрытие источника может привести к освобождению Ассанжа, отказу США от намерения добиться его экстрадиции и что в целом это будет выигрышное для основателя Wikileaks предложение.Сообщения о том, что Трамп якобы предлагал Ассанжу помилование в обмен на заявление о непричастности России к взлому серверов Демпартии, появлялись и раньше. В феврале этого года американская администрация категорически опровергла эти утверждения. Как заявил пресс-секретарь Белого дома, президент едва знает Рорабахера, а вся эта история — "полнейшая фальсификация и ложь".Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан во время боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.В 2010 году в Швеции его обвинили в изнасиловании и домогательствах. Ассанж все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Позже дело закрыли, потом возобновили, а в ноябре прошлого года опять закрыли.С июня 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019-го его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.После этого власти Штатов предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Сейчас в лондонском суде проходят слушания по вопросу экстрадиции. В Штатах Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20200917/assanzh-1577367512.html

https://ria.ru/20200625/1573438128.html

https://ria.ru/20200722/1574719736.html

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дана рорабакер, wikileaks, джулиан ассанж, сша, в мире