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https://ria.ru/20200918/assanzh-1577449707.html
Адвокат рассказала, как Ассанжу предлагали помилование от имени Трампа
Адвокат Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон заявила в суде, что американский конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер предлагал основателю Wikileaks помилование РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:48
2020-09-18T16:12
дана рорабакер
wikileaks
джулиан ассанж
сша
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 18 сен — РИА Новости, Мария Табак.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Dzhulian_Assanzh/" target="_blank" data-auto="true">Джулиана Ассанжа</a> Дженнифер Робинсон заявила в суде, что американский конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер предлагал основателю <u><a href="http://ria.ru/organization_WikiLeaks/">Wikileaks</a></u> помилование от лица президента Дональда Трампа в обмен на раскрытие источников, от которых тот получил переписку со взломанных серверов Демпартии.По словам Робинсон, в августе 2017 года, когда Ассанж еще скрывался в посольстве <a href="http://ria.ru/location_Ecuador/" target="_blank" data-auto="true">Эквадора</a> в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a>, ее пригласили на встречу с Рорабахером и политическим активистом и сторонником Трампа Чарльзом Джонсоном."Они хотели, чтобы мы считали, что они действуют от лица президента", — сказала адвокат на слушаниях в лондонском Центральном уголовном суде Олд-Бэйли.Желание узнать источник утечки переписки Демпартии Рорабахер объяснил тем, что хочет разобраться с заявлениями о "российском следе" в этом деле. По его словам, это отвечало интересам Трампа. Кроме того, конгрессмен отметил, что раскрытие источника может привести к освобождению Ассанжа, отказу США от намерения добиться его экстрадиции и что в целом это будет выигрышное для основателя Wikileaks предложение.Сообщения о том, что Трамп якобы предлагал Ассанжу помилование в обмен на заявление о непричастности России к взлому серверов Демпартии, появлялись и раньше. В феврале этого года американская администрация категорически опровергла эти утверждения. Как заявил пресс-секретарь Белого дома, президент едва знает Рорабахера, а вся эта история — "полнейшая фальсификация и ложь".Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан во время боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.В 2010 году в Швеции его обвинили в изнасиловании и домогательствах. Ассанж все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Позже дело закрыли, потом возобновили, а в ноябре прошлого года опять закрыли.С июня 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019-го его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.После этого власти Штатов предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Сейчас в лондонском суде проходят слушания по вопросу экстрадиции. В Штатах Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20200917/assanzh-1577367512.html
https://ria.ru/20200625/1573438128.html
https://ria.ru/20200722/1574719736.html
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дана рорабакер, wikileaks, джулиан ассанж, сша, в мире

Адвокат рассказала, как Ассанжу предлагали помилование от имени Трампа

15:48 18.09.2020 (обновлено: 16:12 18.09.2020)
2207
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда (Олд-Бейли) в Лондоне
Сторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда (Олд-Бейли) в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 18 сен — РИА Новости, Мария Табак. Адвокат Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон заявила в суде, что американский конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер предлагал основателю Wikileaks помилование от лица президента Дональда Трампа в обмен на раскрытие источников, от которых тот получил переписку со взломанных серверов Демпартии.
По словам Робинсон, в августе 2017 года, когда Ассанж еще скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, ее пригласили на встречу с Рорабахером и политическим активистом и сторонником Трампа Чарльзом Джонсоном.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 09:38
Невеста Ассанжа заявила, что его каждый день утром проверяют рентгеном
"Они хотели, чтобы мы считали, что они действуют от лица президента", — сказала адвокат на слушаниях в лондонском Центральном уголовном суде Олд-Бэйли.
Желание узнать источник утечки переписки Демпартии Рорабахер объяснил тем, что хочет разобраться с заявлениями о "российском следе" в этом деле. По его словам, это отвечало интересам Трампа. Кроме того, конгрессмен отметил, что раскрытие источника может привести к освобождению Ассанжа, отказу США от намерения добиться его экстрадиции и что в целом это будет выигрышное для основателя Wikileaks предложение.
Сообщения о том, что Трамп якобы предлагал Ассанжу помилование в обмен на заявление о непричастности России к взлому серверов Демпартии, появлялись и раньше. В феврале этого года американская администрация категорически опровергла эти утверждения. Как заявил пресс-секретарь Белого дома, президент едва знает Рорабахера, а вся эта история — "полнейшая фальсификация и ложь".
Акция сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.06.2020
25 июня, 01:25
В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа
Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан во время боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.
В 2010 году в Швеции его обвинили в изнасиловании и домогательствах. Ассанж все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Позже дело закрыли, потом возобновили, а в ноябре прошлого года опять закрыли.
С июня 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019-го его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.
После этого власти Штатов предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Сейчас в лондонском суде проходят слушания по вопросу экстрадиции. В Штатах Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.
Плакаты у магистратского суда лондонского района Вестминстер, где проходит акция против экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 22.07.2020
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074024
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Дана РорабакерWikiLeaksДжулиан АссанжСШАВ мире
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