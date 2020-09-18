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Туризм
https://ria.ru/20200918/arktika-1577439574.html
Ростуризм предлагает смягчить правила для круизных судов в портах Арктики
В Ростуризме считают, что заход иностранных круизных судов в порты Арктики должен носить уведомительный характер, а не заявительный, сказала глава ведомства... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:19
2020-09-18T16:19
туризм
зарина догузова
туризм
новости - туризм
арктика
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
владимир путин
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости.</strong> В Ростуризме считают, что заход иностранных круизных судов в порты Арктики должен носить уведомительный характер, а не заявительный, сказала глава ведомства Зарина Догузова.Выступая на открытии форума "Доступная Арктика", она напомнила, что в 2019 году "был сделан маленький, но очень важный шаг в части развития арктического туризма"."Мы впервые расширили перечень портов, куда разрешено заходить иностранным круизным лайнерам. Сейчас почти 350 портов и точек судозахода позволяют это делать", — сказала Догузова.В июле 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правовой порядок захода иностранных туристских судов в гавани субъектов РФ, входящих в Арктическую зону или Дальневосточный федеральный округ. А в сентябре того же года кабмин утвердил перечень портов и пунктов в ДФО и Арктике, где этим судам разрешено осуществлять посадку или высадку на берег пассажиров. Всего в списке тогда значилось 340 портов и пунктов, куда имеют право заходить суда, имеющие разрешение на профильную деятельность от Ростуризма.Чиновница отметила, что по сути ведомство уже инициировало переход от разрешительного характера этих заходов к заявительному."Это первый, но важный шаг, который уже сейчас позволяет круизным компаниям формировать заранее свои маршруты. Мы должны сделать так, чтобы заход лайнеров автоматически носил уведомительный характер. Я могу пообещать сделать все возможное для того, чтобы этот важный вопрос был в ближайшее время решен", — сказала Догузова.
https://ria.ru/20190923/1557902636.html
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зарина догузова, туризм, новости - туризм, арктика, федеральное агентство по туризму (ростуризм), владимир путин

Ростуризм предлагает смягчить правила для круизных судов в портах Арктики

16:19 18.09.2020
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© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанкАйсберг в бухте Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Айсберг в бухте Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Вера Костамо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. В Ростуризме считают, что заход иностранных круизных судов в порты Арктики должен носить уведомительный характер, а не заявительный, сказала глава ведомства Зарина Догузова.
Выступая на открытии форума "Доступная Арктика", она напомнила, что в 2019 году "был сделан маленький, но очень важный шаг в части развития арктического туризма".
"Мы впервые расширили перечень портов, куда разрешено заходить иностранным круизным лайнерам. Сейчас почти 350 портов и точек судозахода позволяют это делать", — сказала Догузова.
В июле 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правовой порядок захода иностранных туристских судов в гавани субъектов РФ, входящих в Арктическую зону или Дальневосточный федеральный округ. А в сентябре того же года кабмин утвердил перечень портов и пунктов в ДФО и Арктике, где этим судам разрешено осуществлять посадку или высадку на берег пассажиров. Всего в списке тогда значилось 340 портов и пунктов, куда имеют право заходить суда, имеющие разрешение на профильную деятельность от Ростуризма.
Чиновница отметила, что по сути ведомство уже инициировало переход от разрешительного характера этих заходов к заявительному.
"Это первый, но важный шаг, который уже сейчас позволяет круизным компаниям формировать заранее свои маршруты. Мы должны сделать так, чтобы заход лайнеров автоматически носил уведомительный характер. Я могу пообещать сделать все возможное для того, чтобы этот важный вопрос был в ближайшее время решен", — сказала Догузова.
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В гости к моржам и белым медведям. Тур на ледоколе по Земле Франца-Иосифа
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ТуризмЗарина ДогузоваТуризмНовости - ТуризмАрктикаФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Владимир Путин
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